VIP-сафари на багги - к Синайским горам

Насладитесь индивидуальным VIP-сафари на багги в Шарм-Эль-Шейхе. Путешествие к Синайским горам, катание на верблюдах и знакомство с культурой бедуинов ждут вас
Индивидуальная экскурсия VIP-сафари на багги в Шарм-Эль-Шейхе - это приключение, которое не оставит равнодушным.

Вместе с опытным инструктором вы отправитесь в пустыню, увидите инопланетные ландшафты, посетите бедуинскую деревню и попробуете традиционный чай. Катание на верблюдах и потрясающие фото на фоне Синайских гор добавят ярких впечатлений.

Трансфер на комфортабельном минивэне и индивидуальный подход гарантируют максимальное удовольствие от поездки
5
2 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🚗 Индивидуальный подход
  2. 🌄 Уникальные ландшафты
  3. 🕌 Посещение бедуинской деревни
  4. 🐪 Катание на верблюдах
  5. 📸 Потрясающие фото
  6. ☕ Традиционный бедуинский чай
  7. 🚌 Комфортабельный трансфер

Что можно увидеть

  • Синайские горы
  • Бедуинская деревня
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Оцените все преимущества VIP-поездки: выше скорость езды, больше внимания со стороны инструктора, индивидуальный подход к каждому, возможность выбрать багги и никаких очередей! Итак, в нашей программе:

  • Мы заберём вас у отеля и довезём до сафари-центра. Там вы подберёте для себя багги и пройдёте небольшой инструктаж.
  • Отправляемся покорять пустыню! Вы отыщете фантастические ландшафты и необычную растительность, погоняете по барханам, покатаетесь на верблюдах и сделаете фото на фоне скал. На всём маршруте ровная дорога без больших ям и бугров — с управлением багги справится любой!
  • Сделаем привал в бедуинской деревне. Здесь вас ждёт рассказ о самобытной культуре местных жителей и традиционный чай на травах.
  • Затем отправимся в обратный путь к сафари-центру, где вас встретит водитель и отвезёт в отель.

Организационные детали

  • Трансфер осуществляется на комфортабельном минивэне Toyota HiACe
  • В стоимость входит: транспорт, катание на багги, услуги русскоговорящего инструктора, который поможет во всём, бедуинский чай, катание на верблюдах (около 15 мин)
  • Продолжительность экскурсии 2,5 часа (катание на багги длится около 1 часа 15 минут)
  • С вами поеду я или другой гид-инструктор из нашей команды

Особенности формата

  • Лучшее время для поездки — рано утром, чтобы застать рассвет, или после обеда, ближе к закату
  • На одном багги могут ехать двое взрослых или взрослый + ребёнок. К самостоятельному управлению допускаются дети от 12 лет.
  • В подарок путешественники получат арафатки

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
8 апр 2024
Все прошло на "отлично".
Особенно обрадовала обратная связь: Валид на все вопросы очень оперативно отвечал, все по теме вопроса, без лишней "воды". Никогда не возникали споры или недопонимания.
Очень гибкий подход к
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каждому. Мы были семьей, с тремя детками.
Организована тоже отлично. Забрал миниавтобус, очень чистый, только для нашей семьи. Откатали в пустыне, потом на верблюдах.
Валид заранее предупредил о местных попрошайках и фотографах, что НЕ стоит на них тратить время и деньги, качество не очень. Мы все же попробовали и в итоге Валид был прав.
Не платите местным фотографам, качество отстой. Но если все же хотите чтобы вас поснимали, то только на условии что оплата будет после просмотра качества фото.
Всем друзьям теперь рекомендую Валида.

Максим
28 мар 2024
Топ экскурсия! Индивидуальный подход, очень внимательный и приятный гид Ахмед. Верблюды потрясающие. Получили пассу эмоций, красивые фото на память и даже подарки! Ездили с ребёнком, он просто в восторге! Отдельное спасибо за отличную организацию! Всем советуем брать именно индивидуальную экскурсию! Сделайте свой отдых комфортным а Валид и его команда позаботится об остальном!
Топ экскурсия! Индивидуальный подход, очень внимательный и приятный гид Ахмед. Верблюды потрясающие. Получили пассу эмоций, красивыеТоп экскурсия! Индивидуальный подход, очень внимательный и приятный гид Ахмед. Верблюды потрясающие. Получили пассу эмоций, красивыеТоп экскурсия! Индивидуальный подход, очень внимательный и приятный гид Ахмед. Верблюды потрясающие. Получили пассу эмоций, красивые

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