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каждому. Мы были семьей, с тремя детками.

Организована тоже отлично. Забрал миниавтобус, очень чистый, только для нашей семьи. Откатали в пустыне, потом на верблюдах.

Валид заранее предупредил о местных попрошайках и фотографах, что НЕ стоит на них тратить время и деньги, качество не очень. Мы все же попробовали и в итоге Валид был прав.

Не платите местным фотографам, качество отстой. Но если все же хотите чтобы вас поснимали, то только на условии что оплата будет после просмотра качества фото.

Всем друзьям теперь рекомендую Валида.