Подарите себе приключение среди дюн и барханов! Чтобы солнце над головой, педаль газа в пол — и безграничная свобода.
Мы организуем поездку на квадроциклах лично для вас — остается выбрать удобное время и позвать друзей.
В сопровождении инструктора вы с ветерком прокатитесь по Синайской пустыне, исследуете колоритный ландшафт и наведаетесь в гости к бедуинам.
Мы организуем поездку на квадроциклах лично для вас — остается выбрать удобное время и позвать друзей.
В сопровождении инструктора вы с ветерком прокатитесь по Синайской пустыне, исследуете колоритный ландшафт и наведаетесь в гости к бедуинам.
Описание экскурсии
Приключение только для вас
Пустынные мото-сафари из Шарм-эль-Шейха обычно проходят в караване из нескольких транспортных средств. На индивидуальной экскурсии вы отправитесь в путь своей компанией до 3-х человек, в одиночку или парой. Оцените все преимущества VIP-поездки:
- выше скорость езды (при условии соблюдения норм безопасности)
- больше внимания со стороны инструктора
- без долгого ожидания по пути
Будет весело и жарко!
- Лучшее время для поездки — рано утром, чтобы застать рассвет, или после обеда, ближе к закату
- Трансфер из вашего отеля до сафари-центра займет примерно 15-30 минут. Там вы выберете транспортное средство и пройдёте небольшой инструктаж
- Катание по пустыне в сопровождении инструктора. В течение 50 минут вы отыщете фантастические ландшафты и необычную растительность, покорите барханы и сделаете фото на фоне скал. На всём маршруте есть ровная дорога, без больших ям и бугров — с управлением квадроциклом справится любой!
- Привал в бедуинской деревне
- Обратный путь в сафари-центр (30-35 час) и трансфер в отель
Организационные детали
- Сафари не предполагает сопровождения гида: с вами будет русскоговорящий инструктор
- Оплатить экскурсию возможно переводом в рублях (₽) на карту Сбербанка или Тинькофф банка по курсу на день проведения
- На одном квадроцикле могут ехать двое взрослых или взрослый + ребёнок. К самостоятельному управлению допускаются дети от 12 лет
- Рекомендации по одежде:
— длинные брюки и верх с длинным рукавом
— закрытая обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам
— тёплая одежда (зимой)
— шарф-арафатка или головной убор
— солнечные очки, солнцезащитный крем
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5337 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный лицензированный гид-египтолог, директор туристической компании, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет. Пишите, мы с командой гидов сделаем ваш отдых незабываемым!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 137 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
От всей нашей семьи выражаем искреннюю благодарность организатору индивидуальной экскурсии Валиду и нашему гиду Мухаммеду. Программа оказалась на редкость гармоничной: захватывающий маршрут на квадроциклах, неторопливое катание на верблюдах и колоритный
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В
Встретить рассвет в пустыне — отличный опыт. Всё чётко по расписанию, гид рассказывает много интересного по дороге. Квадроциклы в отличном состоянии. Чай, катание на верблюдах и красивейшие пейзажи — всё оставило сильные впечатления.
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Все было просто супер! В том году мы были на такой экскурсии большой группой, нельзя было ехать быстро, куча пыли, 30 человек в колонне. А тут были только мы и
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С
Остались очень довольны поездкой. Забронировали катание на сам заход солнца, чтобы было не очень жарко. Заьрали из отеля точно по времени, даже ребенку 12 лет дали самой управлять квадроциклом. Провезли мимо толп людей. Покатали на верблюдах, подарили подарочки! Гид по пути рассказал интересные вещи про страну и ее обычаи. Всем советуем!
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В
Получили уйму эмоций ☺️ Советую -100% Выбрали время 4:00 утра и не пожалели 🙃
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С
Все просто супер! Быстрое и удобное оформление заказа. Обаятельный гид, прекрасно говорящий по русски. Замечательный сопровождающий. Ехали долго, с удобной скоростью. Останавливались для фото, сопровождающий показывал интересные локации, фотографировал нас.
Валид
Ответ организатора:
Светлана, огромное спасибо Вам, что выбрали нас, и конечно спасибо за добрые слова, для нас самое главное, что Вы довольны, мы для Вас работаем, с уважением, Валид
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