Практически любой, кто приезжает в Шарм, мечтает посетить кафе Farsha. Заведение, не имеющее аналогов в городе, и нашумевшие авторские коктейли — вот чем манит Farsha.
Вам не придётся беспокоиться о бронировании столика, выборе кальяна и напитков — я всё сделаю за вас и для вас. А по дороге в кафе прокачу по городу и расскажу об истории и обычаях жаркого Египта.
Вам не придётся беспокоиться о бронировании столика, выборе кальяна и напитков — я всё сделаю за вас и для вас. А по дороге в кафе прокачу по городу и расскажу об истории и обычаях жаркого Египта.
Описание экскурсии
В кафе эксклюзивная рассадка: все гости заведения сидят за столиками на специальных подушках, которые называются «фарша». Здесь вы сможете прочувствовать тонкую восточную атмосферу, выпить авторский коктейль и покурить хороший кальян — я помогу разобраться с многочисленными позициями в меню и не ошибиться в выборе табака.
В кафе представлен широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков и авторских коктейлей. Отдельного внимания заслуживает самый популярный безалкогольный коктейль The Mountain View. К напиткам предлагаются закуски и отдельное меню для пиццы.
Ваш ужин будет включать:
- Фруктовую тарелку
- Безалкогольный коктейль или свежевыжатый сок (например, манго)
- Пиццу «Маргарита»
- Закуски (чипсы и орешки)
- Кальян на выбор (при желании)
Вечер дополним автопрогулкой по городу. По дороге в кафе я расскажу об истории, культуре и обычаях Египта.
Организационные детали
- Мы возьмём на себя все заботы о бронировании столика и общении с официантами
- В стоимость экскурсии включён трансфер от места вашего проживания, сопровождение гида, ужин в кафе, безалкогольные напитки, кальян и кофе
- За дополнительную плату вы можете добавить алкогольные напитки
- Посещение с детьми не допускается, только 18+. Также не допускаются одинокие мужчины или мужские компании
- Экскурсию проведу я или мой супруг
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 880 туристов
Я гид по Шарму, организатор и блогер. Впервые приехала в Шарм-эль-Шейх в 2015 году, это была любовь с первого взгляда. Потом случился переезд — и вот я живу в одном
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо за отличный вечер 👍 Проводили, посадили на одну из лучших локаций в кафе, помогли с выбором напитков и еды. Место удивительное, аутентичное, рай для фотографий. Самое интересное начинается как
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у Анастасии мы брали экскурсию в Фарша, ее муж Лоай нас встретил, все прошло гладко и четко) так де брали у Анастасии экскурсию обзорную, тоже рекомендую! сувениров набрали целые мешки!) безопасно, спокойно!
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Н
Потрясающая индивидуальная экскурсия!!!
Всегда хочется разбавить пляжный отдых новыми впечатлениями, давно мечтали побывать в знаменитом кафе Farsha. Это было одно из самых ярких наших впечатлений за этот отпуск в Шарм-эль-Шейхе! Организация
Всегда хочется разбавить пляжный отдых новыми впечатлениями, давно мечтали побывать в знаменитом кафе Farsha. Это было одно из самых ярких наших впечатлений за этот отпуск в Шарм-эль-Шейхе! Организация
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А
Очень хотелось посетить это место.
Место популярное, потому самостоятельное посещение затруднительно.
Мы забронировали, с нами тут же связалась Анастасия, сопровождал нас на экскурсии Лоай.
Места с хорошим видом, нас хотели подвинуть, но гид
Место популярное, потому самостоятельное посещение затруднительно.
Мы забронировали, с нами тут же связалась Анастасия, сопровождал нас на экскурсии Лоай.
Места с хорошим видом, нас хотели подвинуть, но гид
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И
Провели отличный вечер в кафе! Спасибо большое Анастасии и Лоай. Прошли без очередей, выпили вкусные коктейли, включенные в стоимость, поужинали. Атмосфера аутентичная, веселая и непринужденная, поднимает настроение 😊
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Спасибо за вечер, получили, что ожидали. Мы были компанией 5 человек. Очень удобно, что гид проводит без очереди и привозит заранее, пока особо нет людей и можно выбрать удобное место
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