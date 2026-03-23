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Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»

Попробовать коктейли и кальяны легендарного заведения Шарм-эль-Шейха
Практически любой, кто приезжает в Шарм, мечтает посетить кафе Farsha. Заведение, не имеющее аналогов в городе, и нашумевшие авторские коктейли — вот чем манит Farsha.

Вам не придётся беспокоиться о бронировании столика, выборе кальяна и напитков — я всё сделаю за вас и для вас. А по дороге в кафе прокачу по городу и расскажу об истории и обычаях жаркого Египта.
4.9
41 отзыв
Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»

Описание экскурсии

В кафе эксклюзивная рассадка: все гости заведения сидят за столиками на специальных подушках, которые называются «фарша». Здесь вы сможете прочувствовать тонкую восточную атмосферу, выпить авторский коктейль и покурить хороший кальян — я помогу разобраться с многочисленными позициями в меню и не ошибиться в выборе табака.

В кафе представлен широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков и авторских коктейлей. Отдельного внимания заслуживает самый популярный безалкогольный коктейль The Mountain View. К напиткам предлагаются закуски и отдельное меню для пиццы.

Ваш ужин будет включать:

  • Фруктовую тарелку
  • Безалкогольный коктейль или свежевыжатый сок (например, манго)
  • Пиццу «Маргарита»
  • Закуски (чипсы и орешки)
  • Кальян на выбор (при желании)

Вечер дополним автопрогулкой по городу. По дороге в кафе я расскажу об истории, культуре и обычаях Египта.

Организационные детали

  • Мы возьмём на себя все заботы о бронировании столика и общении с официантами
  • В стоимость экскурсии включён трансфер от места вашего проживания, сопровождение гида, ужин в кафе, безалкогольные напитки, кальян и кофе
  • За дополнительную плату вы можете добавить алкогольные напитки
  • Посещение с детьми не допускается, только 18+. Также не допускаются одинокие мужчины или мужские компании
  • Экскурсию проведу я или мой супруг

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 880 туристов
Я гид по Шарму, организатор и блогер. Впервые приехала в Шарм-эль-Шейх в 2015 году, это была любовь с первого взгляда. Потом случился переезд — и вот я живу в одном
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из самых красивых и удивительных городов Египта. Именно таким я хочу показать его вам. На своих экскурсиях я стараюсь познакомить с настоящим Египтом: с удивительно красивым и невероятно прозрачным Красным морем, вкусной египетской кухней, колоритными достопримечательностями; делюсь секретами жизни в Египте. Я за непринуждённый формат экскурсий и стараюсь преподносить историю интересно, с юмором и без перечисления сухих фактов. Моя задача — чтобы вы прекрасно провели время, прочувствовали город и захотели сюда вернуться. Я знаю все самые вкусные и красивые места в Шарм-эль-Шейхе и поделюсь ими с вами! Экскурсии провожу вместе со своими коллегами-гидами.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
1
3
1
2
1
Мария
Спасибо за отличный вечер 👍 Проводили, посадили на одну из лучших локаций в кафе, помогли с выбором напитков и еды. Место удивительное, аутентичное, рай для фотографий. Самое интересное начинается как
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стемнеет, музыка сопровождается игрой огоньков, а когда они загораются все просто восторг! За фотки отдельное спасибо Лоайю⭐ Честно наверное сами бы и не сели туда, куда надо и не сфоткались в удачных локациях. Все максимально чётко 👌 спасибо 🙏 большое!

Спасибо за отличный вечер 👍 Проводили, посадили на одну из лучших локаций в кафе, помогли с
Спасибо за отличный вечер 👍 Проводили, посадили на одну из лучших локаций в кафе, помогли с
Спасибо за отличный вечер 👍 Проводили, посадили на одну из лучших локаций в кафе, помогли с
Спасибо за отличный вечер 👍 Проводили, посадили на одну из лучших локаций в кафе, помогли с
Спасибо за отличный вечер 👍 Проводили, посадили на одну из лучших локаций в кафе, помогли с
Спасибо за отличный вечер 👍 Проводили, посадили на одну из лучших локаций в кафе, помогли с
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Анастасия
у Анастасии мы брали экскурсию в Фарша, ее муж Лоай нас встретил, все прошло гладко и четко) так де брали у Анастасии экскурсию обзорную, тоже рекомендую! сувениров набрали целые мешки!) безопасно, спокойно!
у Анастасии мы брали экскурсию в Фарша, ее муж Лоай нас встретил, все прошло гладко и
у Анастасии мы брали экскурсию в Фарша, ее муж Лоай нас встретил, все прошло гладко и
у Анастасии мы брали экскурсию в Фарша, ее муж Лоай нас встретил, все прошло гладко и
у Анастасии мы брали экскурсию в Фарша, ее муж Лоай нас встретил, все прошло гладко и
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Н
Потрясающая индивидуальная экскурсия!!!
Всегда хочется разбавить пляжный отдых новыми впечатлениями, давно мечтали побывать в знаменитом кафе Farsha. Это было одно из самых ярких наших впечатлений за этот отпуск в Шарм-эль-Шейхе! Организация
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на самом высоком уровне – чистый и комфортный транспорт, безопасное вождение, ответы на все вопросы, организация согласно заявленной программе, встреча, сопровождение, фотографии и т. д. В кафе нас сопровождал Лоай, прекрасно говорит на русском, интересно преподносит исторические факты и с удовольствием отвечает на все наши вопросы. Сюрпризом стало внимание и поздравление персонала кафе с моим днём рождения – это полный восторг! Farsha останется в моем сердце навсегда))) Лоай и Анастасия, спасибо вам огромное! Будем очень рады новой встрече и новым совместным открытиям в Египте! Процветания вам и всех благ!!!

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А
Очень хотелось посетить это место.
Место популярное, потому самостоятельное посещение затруднительно.
Мы забронировали, с нами тут же связалась Анастасия, сопровождал нас на экскурсии Лоай.
Места с хорошим видом, нас хотели подвинуть, но гид
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не допустил. Все заказал за нас. Я кальян курю очень редко, попросили сделать самый легкий, все было выполнено.
Место очень красивое, я в восторге. В Египте лучше, если с вами будет гид. Так спокойнее. Забрали от отеля привезли назад. Рекомендую ❤️

Очень хотелось посетить это место.
Очень хотелось посетить это место.
Очень хотелось посетить это место.
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И
Провели отличный вечер в кафе! Спасибо большое Анастасии и Лоай. Прошли без очередей, выпили вкусные коктейли, включенные в стоимость, поужинали. Атмосфера аутентичная, веселая и непринужденная, поднимает настроение 😊
Провели отличный вечер в кафе! Спасибо большое Анастасии и Лоай. Прошли без очередей, выпили вкусные коктейли,
Провели отличный вечер в кафе! Спасибо большое Анастасии и Лоай. Прошли без очередей, выпили вкусные коктейли,
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Александра
Спасибо за вечер, получили, что ожидали. Мы были компанией 5 человек. Очень удобно, что гид проводит без очереди и привозит заранее, пока особо нет людей и можно выбрать удобное место
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и пофоткаться. Помог с заказом, договорился о кальянах. В целом, место интересное. На один раз точно стоит съездить. Очень атмосферно, красиво 😻 вкусные коктейли. Мы были на Хэллоуин- было даже спец меню со страшными коктейлями. Народу очень много - мероприятие не для социофобов 🙈

Спасибо за вечер, получили, что ожидали. Мы были компанией 5 человек. Очень удобно, что гид проводит
Спасибо за вечер, получили, что ожидали. Мы были компанией 5 человек. Очень удобно, что гид проводит
Спасибо за вечер, получили, что ожидали. Мы были компанией 5 человек. Очень удобно, что гид проводит
Спасибо за вечер, получили, что ожидали. Мы были компанией 5 человек. Очень удобно, что гид проводит
Спасибо за вечер, получили, что ожидали. Мы были компанией 5 человек. Очень удобно, что гид проводит
Спасибо за вечер, получили, что ожидали. Мы были компанией 5 человек. Очень удобно, что гид проводит
Спасибо за вечер, получили, что ожидали. Мы были компанией 5 человек. Очень удобно, что гид проводит
Спасибо за вечер, получили, что ожидали. Мы были компанией 5 человек. Очень удобно, что гид проводит
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