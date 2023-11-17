Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»

Попробовать коктейли и кальяны легендарного заведения Шарм-эль-Шейха

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Практически любой, кто приезжает в Шарм, мечтает посетить кафе Farsha. Заведение, не имеющее аналогов в городе, и нашумевшие авторские коктейли — вот чем манит Farsha.

Вам не придётся беспокоиться о бронировании столика, выборе кальяна и напитков — я всё сделаю за вас и для вас. А по дороге в кафе прокачу по городу и расскажу об истории и обычаях жаркого Египта.
Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В кафе эксклюзивная рассадка: все гости заведения сидят за столиками на специальных подушках, которые называются «фарша». Здесь вы сможете прочувствовать тонкую восточную атмосферу, выпить авторский коктейль и покурить хороший кальян — я помогу разобраться с многочисленными позициями в меню и не ошибиться в выборе табака.

В кафе представлен широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков и авторских коктейлей. Отдельного внимания заслуживает самый популярный безалкогольный коктейль The mountain view. К напиткам предлагаются закуски и отдельное меню для пиццы.

Ваш ужин будет включать:

  • Фруктовую тарелку
  • Безалкогольный коктейль или свежевыжатый сок (например, манго)
  • Пиццу «Маргарита»
  • Закуски (чипсы и орешки)
  • Кальян на выбор (при желании)

Вечер дополним автопрогулкой по городу. По дороге в кафе я расскажу об истории, культуре и обычаях Египта.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или мой супруг
  • Мы возьмём на себя все заботы о бронировании столика и общении с официантами.
  • В стоимость экскурсии включен трансфер от места вашего проживания, сопровождение гида, ужин в кафе, безалкогольные напитки, кальян и кофе
  • За дополнительную плату вы можете добавить алкогольные напитки
  • Посещение с детьми не допускается, только 18+

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
из вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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