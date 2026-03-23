Практически любой, кто приезжает в Шарм, мечтает посетить кафе Farsha. Заведение, не имеющее аналогов в городе, и нашумевшие авторские коктейли — вот чем манит Farsha. Вам не придётся беспокоиться о бронировании столика, выборе кальяна и напитков — я всё сделаю за вас и для вас. А по дороге в кафе прокачу по городу и расскажу об истории и обычаях жаркого Египта.

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Описание экскурсии

В кафе эксклюзивная рассадка: все гости заведения сидят за столиками на специальных подушках, которые называются «фарша». Здесь вы сможете прочувствовать тонкую восточную атмосферу, выпить авторский коктейль и покурить хороший кальян — я помогу разобраться с многочисленными позициями в меню и не ошибиться в выборе табака.

В кафе представлен широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков и авторских коктейлей. Отдельного внимания заслуживает самый популярный безалкогольный коктейль The Mountain View. К напиткам предлагаются закуски и отдельное меню для пиццы.

Ваш ужин будет включать:

Фруктовую тарелку

Безалкогольный коктейль или свежевыжатый сок (например, манго)

Пиццу «Маргарита»

Закуски (чипсы и орешки)

Кальян на выбор (при желании)

Вечер дополним автопрогулкой по городу. По дороге в кафе я расскажу об истории, культуре и обычаях Египта.

Организационные детали