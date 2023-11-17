Попробовать коктейли и кальяны легендарного заведения Шарм-эль-Шейха
Практически любой, кто приезжает в Шарм, мечтает посетить кафе Farsha. Заведение, не имеющее аналогов в городе, и нашумевшие авторские коктейли — вот чем манит Farsha.
Вам не придётся беспокоиться о бронировании столика, выборе кальяна и напитков — я всё сделаю за вас и для вас. А по дороге в кафе прокачу по городу и расскажу об истории и обычаях жаркого Египта.
Вам не придётся беспокоиться о бронировании столика, выборе кальяна и напитков — я всё сделаю за вас и для вас. А по дороге в кафе прокачу по городу и расскажу об истории и обычаях жаркого Египта.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В кафе эксклюзивная рассадка: все гости заведения сидят за столиками на специальных подушках, которые называются «фарша». Здесь вы сможете прочувствовать тонкую восточную атмосферу, выпить авторский коктейль и покурить хороший кальян — я помогу разобраться с многочисленными позициями в меню и не ошибиться в выборе табака.
В кафе представлен широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков и авторских коктейлей. Отдельного внимания заслуживает самый популярный безалкогольный коктейль The mountain view. К напиткам предлагаются закуски и отдельное меню для пиццы.
Ваш ужин будет включать:
- Фруктовую тарелку
- Безалкогольный коктейль или свежевыжатый сок (например, манго)
- Пиццу «Маргарита»
- Закуски (чипсы и орешки)
- Кальян на выбор (при желании)
Вечер дополним автопрогулкой по городу. По дороге в кафе я расскажу об истории, культуре и обычаях Египта.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или мой супруг
- Мы возьмём на себя все заботы о бронировании столика и общении с официантами.
- В стоимость экскурсии включен трансфер от места вашего проживания, сопровождение гида, ужин в кафе, безалкогольные напитки, кальян и кофе
- За дополнительную плату вы можете добавить алкогольные напитки
- Посещение с детьми не допускается, только 18+
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- из вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Шарм-Эль-Шейхе
Привет 👋🏼 Я занимаюсь проведением индивидуальных экскурсий в Шарм-эль-Шейхе с 2015 года. У меня туристическое агентство, все наши экскурсии — авторские, и проводим мы их лично сами, я и мой супруг. Могу найти уникальный подход даже к самому требовательному путешественнику. Со мной ваш отдых будет комфортным, увлекательным, а главное — безопасным. С удовольствием познакомлю вас с этой прекрасной страной, её богатой культурой, местными обычаями и особенностями жизни.
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