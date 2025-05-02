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отправимся сюда за настоящей перезагрузкой: будем жить в палатках, много плавать и гулять пешком, а вечерами собираться у костра и рассматривать мириады звёзд.



Вы узнаете об истории возникновения и особенностях природы этого уникального места, а также сможете заняться снорклингом, дайвингом, йогой и медитациями.