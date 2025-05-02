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Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. Размещение в палатке по 1-2 человека на территории кемпинга с общими удобствами.
Питание. Включены завтраки и ужины, безалкогольные напитки, вода, сезонные фрукты. Обеды — за доплату.
Транспорт. Микроавтобус с кондиционером.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте или заранее онлайн (не позднее, чем за неделю до поездки).
Программа тура по дням
Пляжный отдых, прогулка, снорклинг
Утром прибудем в заповедник «Рас-Мохаммед» и разместимся в палатках. Позавтракаем, отдохнём на пляже. После полудня прогуляемся по окрестностям, поныряем у кораллового рифа. Тем, кто неуверенно держится в воде, выдадим жилеты или круги для плавания. В лагерь вернёмся к ужину.
Исследуем красоты «Рас-Мохаммеда»
После завтрака продолжим изучать территорию заповедника. Поднимемся на смотровую и полюбуемся панорамами с высоты. Спустимся к морю, освежимся, переждём в лагере полуденный зной. Во второй половине дня осмотрим мангровый лес, солёное озеро, тектонические трещины. Вечером вернёмся в кемпинг и поужинаем.
Релакс на пляже и в море
Встанем пораньше, позавтракаем. Отдохнём на пляже и займёмся снорклингом. После 13:00 вернёмся в Шарм-эль-Шейх и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€255
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака, 2 ужина, безалкогольные напитки, вода, фрукты
- Все трансферы по программе
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Шарм-эль-Шейх и обратно в ваш город
- Обеды
- Виза
- Снаряжение для снорклинга (при необходимости)
- Медитации и йога (по предварительному заказу)
- Дайвинг
- Обратите внимание: после внесения предоплаты в 15% также необходимо перевести 50% суммы непосредственно организатору. Оставшуюся часть - в 1-й день тура
- Для индивидуальных групп возможна организация тура в любые даты. Для компании из 6-12 участников общая стоимость путешествия составит €1290