В окружении рифов, дюн и мангровых рощ: отдых в палаточном лагере «Рас-Мохаммеда»

Оказаться вдали от цивилизации, поплавать в заповедных бухтах и рассмотреть тектонические трещины
Национальный парк «Рас-Мохаммед» — это место силы, где свежий бриз смешивается с горячим дыханием пустыни, море богато красивейшими коралловыми рифами, суша — пышными мангровыми зарослями, а земля изрезана тектоническими разломами.

Мы
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отправимся сюда за настоящей перезагрузкой: будем жить в палатках, много плавать и гулять пешком, а вечерами собираться у костра и рассматривать мириады звёзд.

Вы узнаете об истории возникновения и особенностях природы этого уникального места, а также сможете заняться снорклингом, дайвингом, йогой и медитациями.

В окружении рифов, дюн и мангровых рощ: отдых в палаточном лагере «Рас-Мохаммеда»
В окружении рифов, дюн и мангровых рощ: отдых в палаточном лагере «Рас-Мохаммеда»
В окружении рифов, дюн и мангровых рощ: отдых в палаточном лагере «Рас-Мохаммеда»
Ближайшие даты:
2
мая16
мая30
мая13
июн27
июн11
июл25
июл
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. Размещение в палатке по 1-2 человека на территории кемпинга с общими удобствами.

Питание. Включены завтраки и ужины, безалкогольные напитки, вода, сезонные фрукты. Обеды — за доплату.

Транспорт. Микроавтобус с кондиционером.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Оформляется в аэропорту по прилёте или заранее онлайн (не позднее, чем за неделю до поездки).

Программа тура по дням

1 день

Пляжный отдых, прогулка, снорклинг

Утром прибудем в заповедник «Рас-Мохаммед» и разместимся в палатках. Позавтракаем, отдохнём на пляже. После полудня прогуляемся по окрестностям, поныряем у кораллового рифа. Тем, кто неуверенно держится в воде, выдадим жилеты или круги для плавания. В лагерь вернёмся к ужину.

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2 день

Исследуем красоты «Рас-Мохаммеда»

После завтрака продолжим изучать территорию заповедника. Поднимемся на смотровую и полюбуемся панорамами с высоты. Спустимся к морю, освежимся, переждём в лагере полуденный зной. Во второй половине дня осмотрим мангровый лес, солёное озеро, тектонические трещины. Вечером вернёмся в кемпинг и поужинаем.

Исследуем красоты «Рас-Мохаммеда»Исследуем красоты «Рас-Мохаммеда»Исследуем красоты «Рас-Мохаммеда»Исследуем красоты «Рас-Мохаммеда»
3 день

Релакс на пляже и в море

Встанем пораньше, позавтракаем. Отдохнём на пляже и займёмся снорклингом. После 13:00 вернёмся в Шарм-эль-Шейх и попрощаемся.

Релакс на пляже и в мореРелакс на пляже и в мореРелакс на пляже и в мореРелакс на пляже и в море

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€255
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака, 2 ужина, безалкогольные напитки, вода, фрукты
  • Все трансферы по программе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Шарм-эль-Шейх и обратно в ваш город
  • Обеды
  • Виза
  • Снаряжение для снорклинга (при необходимости)
  • Медитации и йога (по предварительному заказу)
  • Дайвинг
  • Обратите внимание: после внесения предоплаты в 15% также необходимо перевести 50% суммы непосредственно организатору. Оставшуюся часть - в 1-й день тура
  • Для индивидуальных групп возможна организация тура в любые даты. Для компании из 6-12 участников общая стоимость путешествия составит €1290
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шарм-эль-Шейх, утро, точное время и место - по договорённости
Завершение: Шарм-эль-Шейх, после 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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