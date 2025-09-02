Мои заказы

Туры по Шарм-Эль-Шейху на машине с гидом

Найдено 3 тура в категории «На машине» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $255. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Индивидуальный мини-тур по Каиру и окрестностям с комфортом: знаковые мечети и пирамиды Гизы
На машине
2 дня
Индивидуальный мини-тур по Каиру и окрестностям с комфортом: знаковые мечети и пирамиды Гизы
Увидеть сокровища Тутанхамона и погрузиться в атмосферу Старого города
Начало: Шарм-эль-Шейх, точное место - по договорённости, 3...
2 сен в 03:00
3 сен в 03:00
$590 за всё до 4 чел.
Каир и Александрия только для вас: автопутешествие с комфортом
На машине
2 дня
Каир и Александрия только для вас: автопутешествие с комфортом
Осмотреть Александрийскую библиотеку, восхититься пирамидами Гизы и посетить сады Монтаза
Начало: Шарм-эль-Шейх, точное место - по договорённости, 3...
2 сен в 03:00
3 сен в 03:00
$700 за всё до 4 чел.
В окружении дюн и мангровых рощ: в палатках в заповеднике «Рас-Мохаммеда»
На машине
3 дня
В окружении дюн и мангровых рощ: в палатках в заповеднике «Рас-Мохаммеда»
Исследовать заповедные места, пожить под звёздами, увидеть тектонические трещины и поплавать у рифов
Начало: Шарм-эль-Шейх, утро, точное время и место - по дог...
Завтра в 10:00
5 сен в 10:00
€255 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «На машине»

Самые популярные туры этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Индивидуальный мини-тур по Каиру и окрестностям с комфортом: знаковые мечети и пирамиды Гизы
  2. Каир и Александрия только для вас: автопутешествие с комфортом
  3. В окружении дюн и мангровых рощ: в палатках в заповеднике «Рас-Мохаммеда»
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Петра
  3. Старый город
Сколько стоит тур в Шарм-Эль-Шейхе в августе 2025
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "На машине" можно забронировать 3 тура от 255 до 700.
Забронируйте тур в Шарм-Эль-Шейхе на 2025 год на машине, цены от $255. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь