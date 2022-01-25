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в Каир удалось немного поспать, так что дорога прошла нормально (спинка кресла откидывалась, брали с собой тревел-подушки). С нами был гид и сопровождающий. Оба адекватные, приятные ребята. Информации, как по мне, дали достаточно. Некоторым туристам в автобусе, судя по комментариям, хотелось больше. У меня не было каких-то особых ожиданий от музея, но выставка и рассказ гида произвели на меня впечаиление. Ну и пирамиды, конечно, мощь! Спасибо