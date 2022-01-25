1 день 21 час
Истории Каира и Александрии, 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Начало: Место вашего пребывания в Шарм-эль-Шейхе
Расписание: Ежедневно с 01:00 до 22:00 следуещего дня
19 сен в 01:00
20 сен в 01:00
$783 за всё до 8 чел.
1 день
Расписание: Ежедневно в 00:01
$59 за человека
2 дня
Расписание: Понедельник, Суббота, Воскресенье в 23:55
$210 за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга25 января 2022Впечатления от экскурсии положительные. Нужно понимать, что время в пути из Шарма, с учетом блок-постов, составит почти 8,5 часов. Мы
- ААнтон23 января 2022Экскурсия хорошая. Не люблю заезды в магазины, но видимо без них никуда.
- ДДмитрий21 января 2022Планировал поездку заранее, заказывал через сайт. В аэропорту специально брали себе визы. Пришлось отстоять небольшую очередь. В автобусе по пути
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Можно с детьми»
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