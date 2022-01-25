Семейные развлекательные туры Шарм-Эль-Шейха

Найдено 3 тура в категории «Можно с детьми» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $59. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Истории Каира и Александрии, 2 дня из Шарм-эль-Шейха
На автобусе
1 день 21 час
Истории Каира и Александрии, 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Начало: Место вашего пребывания в Шарм-эль-Шейхе
Расписание: Ежедневно с 01:00 до 22:00 следуещего дня
19 сен в 01:00
20 сен в 01:00
$783 за всё до 8 чел.
Автобусная экскурсия в Каир
На автобусе
4 отзыва
1 день
Автобусная экскурсия в Каир
Расписание: Ежедневно в 00:01
$59 за человека
Каир и Александрия (2 дня)
2 дня
Каир и Александрия (2 дня)
Расписание: Понедельник, Суббота, Воскресенье в 23:55
$210 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    25 января 2022
    Автобусная экскурсия в Каир
    Впечатления от экскурсии положительные. Нужно понимать, что время в пути из Шарма, с учетом блок-постов, составит почти 8,5 часов. Мы
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    брали с собой подушку, это скрасило переезд. Гид Ахмед - супер! Манера вести экскурсию просто умора, насмеялись. Очень понравился Каирский музей, но людей конечно много. Пирамиды - грандиозные! Очень впечатляют! 30 минут свободного времени на фото в принципе хватило. В магазинах папируса и масел поглазели, но, как-то и не купили ничего. Спасибо за организацию!

  • А
    Антон
    23 января 2022
    Автобусная экскурсия в Каир
    Экскурсия хорошая. Не люблю заезды в магазины, но видимо без них никуда.
  • Д
    Дмитрий
    21 января 2022
    Автобусная экскурсия в Каир
    Планировал поездку заранее, заказывал через сайт. В аэропорту специально брали себе визы. Пришлось отстоять небольшую очередь. В автобусе по пути
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    в Каир удалось немного поспать, так что дорога прошла нормально (спинка кресла откидывалась, брали с собой тревел-подушки). С нами был гид и сопровождающий. Оба адекватные, приятные ребята. Информации, как по мне, дали достаточно. Некоторым туристам в автобусе, судя по комментариям, хотелось больше. У меня не было каких-то особых ожиданий от музея, но выставка и рассказ гида произвели на меня впечаиление. Ну и пирамиды, конечно, мощь! Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Можно с детьми»

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  2. Автобусная экскурсия в Каир
  3. Каир и Александрия (2 дня)
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Петра
Сколько стоит тур в Шарм-Эль-Шейхе в сентябре 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 59 до 783. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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