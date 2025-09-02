Индивидуальный мини-тур по Каиру и окрестностям с комфортом: знаковые мечети и пирамиды Гизы
Увидеть сокровища Тутанхамона и погрузиться в атмосферу Старого города
Начало: Шарм-эль-Шейх, точное место - по договорённости, 3...
2 сен в 03:00
3 сен в 03:00
$590 за всё до 4 чел.
Каир и Александрия только для вас: автопутешествие с комфортом
Осмотреть Александрийскую библиотеку, восхититься пирамидами Гизы и посетить сады Монтаза
Начало: Шарм-эль-Шейх, точное место - по договорённости, 3...
2 сен в 03:00
3 сен в 03:00
$700 за всё до 4 чел.
В окружении дюн и мангровых рощ: в палатках в заповеднике «Рас-Мохаммеда»
Исследовать заповедные места, пожить под звёздами, увидеть тектонические трещины и поплавать у рифов
Начало: Шарм-эль-Шейх, утро, точное время и место - по дог...
Завтра в 10:00
5 сен в 10:00
€255 за человека
