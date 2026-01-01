Петра - вечная загадка Иордании
Начало: Ваш отель
«После этого мы продолжим наше путешествие на гору Аль-Хабис, на вершине которой находится крепость эпохи крестоносцев»
$260 за человека
$52 за человека
Каир и Александрия только для вас: автопутешествие с комфортом
Осмотреть Александрийскую библиотеку, восхититься пирамидами Гизы и посетить сады Монтаза
Начало: Шарм-эль-Шейх, точное место - по договорённости, 3...
«После обеда направимся в Королевские сады Монтаза — живописный парк с пальмами, мостиками и видом на дворец»
21 янв в 08:00
22 янв в 08:00
$800 за всё до 4 чел.
Сколько стоит тур в Шарм-эш-Шейхе в январе 2026
Сейчас в Шарм-эш-Шейхе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 52 до 800. Туристы уже оставили гидам 546 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
