«Дама и дракон»: по легендам старой Нарвы

Мы прогуляемся по Нарве, я расскажу старинные городские легенды про рыцаря-знаменосца, даму и...

Мы прогуляемся по Нарве, я расскажу старинные городские легенды про рыцаря-знаменосца, даму и дракона, пиратов XVI века, замурованного монаха и ведьму, сожжённую у столба для пыток.

Я покажу археологические артефакты, некоторым из которых более 1000 лет.
«Дама и дракон»: по легендам старой Нарвы
«Дама и дракон»: по легендам старой Нарвы
«Дама и дракон»: по легендам старой Нарвы
«Дама и дракон»: по легендам старой Нарвы

Что вы увидите 🤩

  • Ратушная площадь
  • улица Виру, где стоял Спасо- Преображенский собор
  • бастион Врангель
  • Темный сад
  • сцена Дальберга
  • подножие замка Германа
  • памятник «Шведский лев».
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что Вас ждет

Старая Нарва полна легенд и загадок: отважный рыцарь-знаменосец, дама и дракон, таинственный подземный ход под рекой Нарвой, пираты XVI века, замурованный монах и ведьма, сожжённая у столба для пыток…
Вы почувствуете себя древними викингами, которые проплывали по реке Нарове в IX веке, следуя по знаменитому пути «Из варяг в греки» или крестоносцами XIII века, которые построили замок Германа и хозяйничали здесь более 300 лет.
Ощутите мощь бастионов Северной войны, во время которой в Нарве встретились в смертельной схватке два великих полководца шведский Карл XII и русский Пётр I.
Мы прогуляемся по городу, история которого насчитывает уже больше 800 лет. Во время экскурсии вы узнаете много нового об истории города, увидите археологические артефакты, некоторым из которых более 1000 лет, услышите загадочные городские легенды и поучаствоваете в исторических играх.
Важно знать
Для прогулки выбирайте удобную одежду и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • услуги гида.
Что не входит?
  • личные расходы.
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время.
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время.

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