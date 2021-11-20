Что Вас ждет

Старая Нарва полна легенд и загадок: отважный рыцарь-знаменосец, дама и дракон, таинственный подземный ход под рекой Нарвой, пираты XVI века, замурованный монах и ведьма, сожжённая у столба для пыток…

Вы почувствуете себя древними викингами, которые проплывали по реке Нарове в IX веке, следуя по знаменитому пути «Из варяг в греки» или крестоносцами XIII века, которые построили замок Германа и хозяйничали здесь более 300 лет.

Ощутите мощь бастионов Северной войны, во время которой в Нарве встретились в смертельной схватке два великих полководца шведский Карл XII и русский Пётр I.

Мы прогуляемся по городу, история которого насчитывает уже больше 800 лет. Во время экскурсии вы узнаете много нового об истории города, увидите археологические артефакты, некоторым из которых более 1000 лет, услышите загадочные городские легенды и поучаствоваете в исторических играх.

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную одежду и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: