Что Вас ждет

Почувствуйте себя древними викингами, которые проплывали по реке Нарове в IX веке, следуя по знаменитому пути «Из варяг в греки» или поставьте себя на место крестоносцев XIII века, которые построили замок Германа и хозяйничали здесь более 300 лет, или ощутите мощь бастионов Северной войны, во время которой, в Нарве встретились в смертельной схватке два великих полководца шведский Карл XII и русский Пётр I.

Вы совершите пешеходную экскурсию по городу, история которого насчитывает уже больше 800 лет. Во время экскурсии вы полюбуетесь городской архитектурой, увидите археологические артефакты, некоторым из которых более 1000 лет и поучаствоваете в исторических играх.

Наш маршрут будет включать посещение Ратушной площади. Мы увидим Ратушу XVII века, нарвский колледж ТУ и здание биржи, прогуляемся по улицам Рюйтли и Суур, старой рыночной площаде, полюбуемся видами на ансамбль замка Германа и Ивангородской крепости с северной стороны.

Пройдемся по улице со знаменитыми домиками в стиле «северного барокко» — по улице Койдула, рассмотрим дом Куприна, бастион Виктория,

поляну «Семейство шведских львов»,

Во время экскурсии я покажу археологические артефакты, связанные с историей Нарвы, старинные открытки и украшения.

Важно знать

Для прогулки выбирайте удобную одежду и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: