«Город королей» - обзорная прогулка по Нарве

Мы совершим пешехолную прогулку по городу, история которого насчитывает уже больше 800 лет

Мы совершим пешехолную прогулку по городу, история которого насчитывает уже больше 800 лет.

Во время экскурсии вы полюбуетесь городской архитектурой, увидите археологические артефакты, некоторым из которых более 1000 лет, почувствуйте себя древними викингами и крестоносцами.
«Город королей» - обзорная прогулка по Нарве
«Город королей» - обзорная прогулка по Нарве
«Город королей» - обзорная прогулка по Нарве
«Город королей» - обзорная прогулка по Нарве
«Город королей» - обзорная прогулка по Нарве
«Город королей» - обзорная прогулка по Нарве

Что вы увидите 🤩

  • Ратушная площадь
  • Ратуша XVII века
  • нарвский колледж ТУ
  • здание биржи
  • улица Рюйтли
  • улица Суур
  • старая рыночная площадь
  • вид на ансамбль замка Германа и Ивангородской крепости
  • улица Койдула
  • лестница Гана
  • верхний променад
  • малый Тёмный сад
  • дом Куприна
  • место, где стоял дворец Петра I
  • спуск на речной променад
  • бастион «Пакс»
  • сцена Дальберга
  • бастион «Виктория»
  • поляна «Семейство шведских львов»
  • речная долина Йоаорг
  • место самых древних археологических находок в Нарве
  • памятник «Шведский лев»
  • территория нарвского замка Германа
  • Петровская площадь
  • памятник знаменитому нарвскому шахматисту П. Кересу
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что Вас ждет

Почувствуйте себя древними викингами, которые проплывали по реке Нарове в IX веке, следуя по знаменитому пути «Из варяг в греки» или поставьте себя на место крестоносцев XIII века, которые построили замок Германа и хозяйничали здесь более 300 лет, или ощутите мощь бастионов Северной войны, во время которой, в Нарве встретились в смертельной схватке два великих полководца шведский Карл XII и русский Пётр I.
Вы совершите пешеходную экскурсию по городу, история которого насчитывает уже больше 800 лет. Во время экскурсии вы полюбуетесь городской архитектурой, увидите археологические артефакты, некоторым из которых более 1000 лет и поучаствоваете в исторических играх.
Наш маршрут будет включать посещение Ратушной площади. Мы увидим Ратушу XVII века, нарвский колледж ТУ и здание биржи, прогуляемся по улицам Рюйтли и Суур, старой рыночной площаде, полюбуемся видами на ансамбль замка Германа и Ивангородской крепости с северной стороны.
Пройдемся по улице со знаменитыми домиками в стиле «северного барокко» — по улице Койдула, рассмотрим дом Куприна, бастион Виктория,

поляну «Семейство шведских львов»,

Во время экскурсии я покажу археологические артефакты, связанные с историей Нарвы, старинные открытки и украшения.
Важно знать
Для прогулки выбирайте удобную одежду и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • услуги гида.
Что не входит?
  • личные расходы.
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности: будни после 17:00, выходные — в любое время

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