Откройте для себя мир эстонского пива через увлекательные истории и дегустацию пяти уникальных сортов. История и вкус в каждом глотке
Во время этой индивидуальной экскурсии участники погружаются в историю пивоварения, начиная с монашеских традиций.
Легенда о том, как Папа Римский Бенедикт разрешил монахам употреблять пиво в пост, оживает в рассказах. Каждый читать дальше
сможет попробовать пять сортов эстонского пива, от промышленного до крафтового.
Это уникальная возможность узнать, как эстонские пивовары создают свои шедевры, и насладиться их вкусом. Экскурсия подходит для всех, кто хочет понять и почувствовать настоящую культуру пива
5 причин купить эту экскурсию
🍺 Дегустация пяти сортов пива
📜 Интересные исторические факты
🌍 Погружение в культуру Эстонии
👥 Индивидуальный подход
🍻 Уникальные крафтовые сорта
Что можно увидеть
Пивоварни
Описание экскурсии
История возникновения знаменитой фразы
В нашем рассказе мы вернемся в 529 год, когда Папа Римский Бенедикт произнес слова, ставшие настоящей вехой в истории: «Ora et labora», что в переводе с латыни означает «Молись и работай!» Эти слова вдохновили монахов уделять больше внимания земледелию и производству пива.
Пивное наследие монахов
По церковному закону, напитки поста не нарушают правила воздержания, что позволяло монахам варить и употреблять пиво в дни поста. Легенда гласит, что именно эти разрешения сделали пиво частью монастырской культуры.
Приключения с папским пивом
Легенда о пиве также рассказывает о том, как монахи получили возможность напоить Папу Римского этим напитком. Будучи итальянцем, он предпочитал вино и не знал о пиве в полной мере. Чтобы представить ему монастырское пиво, его отправили из Германии в Италию.
Неудача с доставкой
Однако, когда пиво наконец достигло папского двора, оно, будучи не пастеризованным, уже успело испортиться. Папа, попробовав «новый продукт», не смог сдержать своего отвращения и выплюнул его со словами: «Если им угодно пить такую гадость, то пускай пьют!»
Возвращение монахов к своей традиции
Несмотря на этот неприятный инцидент, монахи, получив такие слова от Папы, были удовлетворены. Они вернулись в свой монастырь с чистой совестью, продолжая варить и наслаждаться пивом. Эта история напоминает нам о том, как традиции могут развиваться и сохраняться на протяжении веков.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Услуги гида
Дегустация 5-ти сортов пива
Снеки к пиву
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ратушная площадь города
Завершение: Зал дигустации
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.