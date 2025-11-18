Во время этой индивидуальной экскурсии участники погружаются в историю пивоварения, начиная с монашеских традиций.Легенда о том, как Папа Римский Бенедикт разрешил монахам употреблять пиво в пост, оживает в рассказах. Каждый

сможет попробовать пять сортов эстонского пива, от промышленного до крафтового. Это уникальная возможность узнать, как эстонские пивовары создают свои шедевры, и насладиться их вкусом. Экскурсия подходит для всех, кто хочет понять и почувствовать настоящую культуру пива

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

История возникновения знаменитой фразы

В нашем рассказе мы вернемся в 529 год, когда Папа Римский Бенедикт произнес слова, ставшие настоящей вехой в истории: «Ora et labora», что в переводе с латыни означает «Молись и работай!» Эти слова вдохновили монахов уделять больше внимания земледелию и производству пива.

Пивное наследие монахов

По церковному закону, напитки поста не нарушают правила воздержания, что позволяло монахам варить и употреблять пиво в дни поста. Легенда гласит, что именно эти разрешения сделали пиво частью монастырской культуры.

Приключения с папским пивом

Легенда о пиве также рассказывает о том, как монахи получили возможность напоить Папу Римского этим напитком. Будучи итальянцем, он предпочитал вино и не знал о пиве в полной мере. Чтобы представить ему монастырское пиво, его отправили из Германии в Италию.

Неудача с доставкой

Однако, когда пиво наконец достигло папского двора, оно, будучи не пастеризованным, уже успело испортиться. Папа, попробовав «новый продукт», не смог сдержать своего отвращения и выплюнул его со словами: «Если им угодно пить такую гадость, то пускай пьют!»

Возвращение монахов к своей традиции

Несмотря на этот неприятный инцидент, монахи, получив такие слова от Папы, были удовлетворены. Они вернулись в свой монастырь с чистой совестью, продолжая варить и наслаждаться пивом. Эта история напоминает нам о том, как традиции могут развиваться и сохраняться на протяжении веков.