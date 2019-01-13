Гастрономические экскурсии Таллина

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Таллине на русском языке, цены от €72. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рокка-аль-Маре: история, культура и быт Эстонии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Рокка-аль-Маре: живая история и традиции Эстонии в Таллине
Погрузитесь в уникальный мир эстонской культуры с экскурсией в Рокка-аль-Маре, где история оживает
«Либо, при желании, устроить пикник»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
72 за всё до 10 чел.
Еще одна кружечка пива, и всё
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Еще одна кружечка пива, и всё: индивидуальная экскурсия по пивным традициям Таллина
Погрузитесь в пивные традиции Таллина, попробуйте лучшие сорта крафтового пива и узнайте историю пивоварения в уютном ресторане города
«Дегустация и закуски включены в стоимость»
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
от 75 за всё до 10 чел.
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере: погружение в историю
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по национальному парку Лахемаа и средневековому замку Раквере
«По желанию вы сможете побывать в корчме, где подаются блюда национальной эстонской кухни»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
180 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    13 января 2019
    Еще одна кружечка пива, и всё
    Никогда бы и не подумали, что мир пива может быть столь разнообразным! После данной экскурсии, поняли, что жизнь уже не будет прежней! Огромнейшее спасибо Константину за интересный рассказ и безумно интересные примеры пива)) Рекомендуем к обязательному посещению!
  • В
    Вероника
    28 июля 2018
    Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере
    Спасибо Наталье за чудесный день в Эстонии и прекрасные впечатления! Очень познавательно и интересно. Думаю экскурсия в парк Лахемаа и Раквере понравится всем. Наталья - отличный гид!
  • Н
    Наталия
    12 марта 2018
    Еще одна кружечка пива, и всё
    Все прошло отлично. Константин был подготовлен по теме. Рассказ о пивоварении в Эстонии был интересен. Рекомендую всем в качестве лёгкого времяпрепровождения, если вы в Таллине не в первый раз.
  • Л
    Лика
    10 января 2018
    Еще одна кружечка пива, и всё
    Константин - один из самый обаятельных гидов Трипстера, которые мне встречались, а эта "экскурсия", точнее, дегустация - одна из самых
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    забавных и запоминающихся. Мы собрались в старинном ресторане, Константин заказал сырную тарелку и открыл большой портфель, в котором он принес нам на пробу несколько разновидностей эстонского крафтового пива. Пиво он выбрал на свой вкус с тем прицелом, чтобы показать спектр пивоварен и сортов (хоть и ограниченный в силу формата и наших возможностей). Они были очень разные, и мне понравилось все! Конечно, большими специалистами после одной дегустации не станешь, но если в Москве мы перепробовали массу разных крафтовых брендов, то в эстонские были для нас в новинку - и встреча с Константином это вполне исправила. Тем более, что помимо сортов, которые он принес с собой, мы узнали и еще о многих из специально подготовленной им презентации на планшете. После дегустации мы решили поужинать прямо в этом ресторане и стали свидетелями ежедневного "реалити-шоу" из жизни средневекового Таллина, а потом послушали выступление фольклорного ансамбля. Это был просто чудесный вечер. Спасибо, Константин! Всем любителям крафта очень рекомендую.

  • M
    Marina
    30 августа 2016
    Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере
    Очень понравилось. Огромное спасибо!
  • С
    Сергей
    2 июня 2015
    Рокка-аль-Маре: история, культура и быт Эстонии
    Гуляли (именно гуляли, по-другому эту подачу информации и не назовешь) с Ириной по Старому Городу часа 2-2,5, по пути узнавая
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    много всяких интересных историй про жизнь города, про отдельные здания и их историю. Казалось, Ирина может рассказать все о каждом камне на мощеных улочках Таллинна! Очень порадовало, что она смогла подстроиться под наш достаточно взбалмошный визит и провела для нас экскурсию уже вечером. К сожалению, не смогли взять с ней еще одну экскурсию на следующий день, но мы обязательно это исправим в следующий визит. Всем рекомендуем, гид замечательный. Ирина, спасибо еще раз от Сергея и Дарьи! Сестра в полнейшем восторге и от города, и от вашей экскурсии. )

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таллине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Рокка-аль-Маре: история, культура и быт Эстонии
  2. Еще одна кружечка пива, и всё
  3. Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере
Какие места ещё посмотреть в Таллине
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Вируские ворота
  5. Ратуша
  6. Монастырь Святой Бригитты
  7. Морской музей
  8. Музей Леннусадам
  9. Замок Раквере
Сколько стоит экскурсия по Таллину в июне 2024
Сейчас в Таллине в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 72 до 180. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Таллина, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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