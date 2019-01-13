1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Рокка-аль-Маре: живая история и традиции Эстонии в Таллине
Погрузитесь в уникальный мир эстонской культуры с экскурсией в Рокка-аль-Маре, где история оживает
«Либо, при желании, устроить пикник»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
€72 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Еще одна кружечка пива, и всё: индивидуальная экскурсия по пивным традициям Таллина
Погрузитесь в пивные традиции Таллина, попробуйте лучшие сорта крафтового пива и узнайте историю пивоварения в уютном ресторане города
«Дегустация и закуски включены в стоимость»
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
от €75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере: погружение в историю
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по национальному парку Лахемаа и средневековому замку Раквере
«По желанию вы сможете побывать в корчме, где подаются блюда национальной эстонской кухни»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€180 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем13 января 2019Никогда бы и не подумали, что мир пива может быть столь разнообразным! После данной экскурсии, поняли, что жизнь уже не будет прежней! Огромнейшее спасибо Константину за интересный рассказ и безумно интересные примеры пива)) Рекомендуем к обязательному посещению!
- ВВероника28 июля 2018Спасибо Наталье за чудесный день в Эстонии и прекрасные впечатления! Очень познавательно и интересно. Думаю экскурсия в парк Лахемаа и Раквере понравится всем. Наталья - отличный гид!
- ННаталия12 марта 2018Все прошло отлично. Константин был подготовлен по теме. Рассказ о пивоварении в Эстонии был интересен. Рекомендую всем в качестве лёгкого времяпрепровождения, если вы в Таллине не в первый раз.
- ЛЛика10 января 2018Константин - один из самый обаятельных гидов Трипстера, которые мне встречались, а эта "экскурсия", точнее, дегустация - одна из самых
- MMarina30 августа 2016Очень понравилось. Огромное спасибо!
- ССергей2 июня 2015Гуляли (именно гуляли, по-другому эту подачу информации и не назовешь) с Ириной по Старому Городу часа 2-2,5, по пути узнавая
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Таллине в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 72 до 180. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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