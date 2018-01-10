4 отзыва оставили туристы

Пиво для Таллина - важная часть истории и культуры. Познать город, не окунувшись в культуру пивоварения, невозможно.
В рамках индивидуальной экскурсии отправляйтесь в уютный ресторан, где попробуете лучшие национальные сорта ремесленного
В рамках индивидуальной экскурсии отправляйтесь в уютный ресторан, где попробуете лучшие национальные сорта ремесленного
5 причин купить эту экскурсию
- 🍺 Уникальная дегустация эстонского крафтового пива
- 📜 Узнаете историю пивоварения и традиции Эстонии
- 🍻 Сравните крафтовое и промышленное пиво
- 👨🏫 Экскурсия с профессиональным гидом
- 🍴 Закуски включены в стоимость
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия подходит для посещения круглый год, так как проводится в помещении и не зависит от погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ресторан
Описание экскурсии
Каждый участник продегустирует 5 сортов эстонского пива в объеме 5 х 0,1ml, и узнает:
- когда началась история пивоварения и как развитию пивного производства поспособствовали слова Папы Римского Бенедикта «Ora et labora!» («Молись и работай!»);
- легенду о том, как папа римский впервые попробовал пиво и почему разрешил употреблять его в пост;
- истории и традиции пивоварения Эстонии;
- что такое крафтовое пиво, откуда пришла эта традиция, как и когда появилась в Прибалтике;
- разницу между магазинным пивом (промышленным) и пивом частной компании (крафтовым).
В результате, разобравшись в особенностях промышленного и крафтового пивоварения, в истории производителей и сортах, вы откроете значимый пласт в культуре Эстонии.
Организационные детали
Дегустация и закуски включены в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 56 туристов
Здравствуйте! Меня зовут — Константин. Я лицензированный гид. Родился и живу в Таллинне. Люблю свой город. История одна, но каждый гид в запасе имеет несколько своих «фишек», что делает его
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Константин - один из самый обаятельных гидов Трипстера, которые мне встречались, а эта "экскурсия", точнее, дегустация - одна из самых забавных и запоминающихся. Мы собрались в старинном ресторане, Константин заказал
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А
Никогда бы и не подумали, что мир пива может быть столь разнообразным! После данной экскурсии, поняли, что жизнь уже не будет прежней! Огромнейшее спасибо Константину за интересный рассказ и безумно интересные примеры пива)) Рекомендуем к обязательному посещению!
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Все прошло отлично. Константин был подготовлен по теме. Рассказ о пивоварении в Эстонии был интересен.
Рекомендую всем в качестве лёгкого времяпрепровождения, если вы в Таллине не в первый раз.
Рекомендую всем в качестве лёгкого времяпрепровождения, если вы в Таллине не в первый раз.
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Е
Экскурсия очень подходит для холодного времени года. Крафтовое пиво в Эстонии в основном темное и достаточно плотное. В теплом уютном кафе получаешь удовольствие от дегустации и необычных закусок.
Хотя экспертом в области пива после этой экскурсии вы не станете.
Хотя экспертом в области пива после этой экскурсии вы не станете.
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Входит в следующие категории Таллина
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