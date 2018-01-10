4 отзыва оставили туристы

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сырную тарелку и открыл большой портфель, в котором он принес нам на пробу несколько разновидностей эстонского крафтового пива. Пиво он выбрал на свой вкус с тем прицелом, чтобы показать спектр пивоварен и сортов (хоть и ограниченный в силу формата и наших возможностей). Они были очень разные, и мне понравилось все! Конечно, большими специалистами после одной дегустации не станешь, но если в Москве мы перепробовали массу разных крафтовых брендов, то в эстонские были для нас в новинку - и встреча с Константином это вполне исправила. Тем более, что помимо сортов, которые он принес с собой, мы узнали и еще о многих из специально подготовленной им презентации на планшете. После дегустации мы решили поужинать прямо в этом ресторане и стали свидетелями ежедневного "реалити-шоу" из жизни средневекового Таллина, а потом послушали выступление фольклорного ансамбля. Это был просто чудесный вечер. Спасибо, Константин! Всем любителям крафта очень рекомендую.