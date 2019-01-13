4 отзыва оставили туристы

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Еще одна кружечка пива, и всё!

Разобраться в истории и особенностях крафтового и промышленного пива Эстонии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • Заказать экскурсию

От 62 за экскурсию

У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Константин
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Константин – Гид в Таллине
Пиво для Таллина — важная история 📖, тут всегда его пили и будут пить, поэтому познать город 🏙️ не окунувшись в культуру пивоварения невозможно.

Мы отправимся в уютный ресторан города, где вы попробуете лучшие национальные сорта ремесленного (крафтового) пива, узнаете, откуда пришел этот модный тренд и сравните его с промышленным.

Я расскажу об истории 📖 пивоварения, пивных компаниях и особенностях сортов пива.
Еще одна кружечка пива, и всё!
Еще одна кружечка пива, и всё!

Что вас ожидает

Каждый участник продегустирует 5 сортов эстонского пива в объеме 5 х 0,1ml, и узнает:

  • когда началась история пивоварения и как развитию пивного производства поспособствовали слова Папы Римского Бенедикта «Ora et labora!» («Молись и работай!»);
  • легенду о том, как папа римский впервые попробовал пиво и почему разрешил употреблять его в пост;
  • истории и традиции пивоварения Эстонии;
  • что такое крафтовое пиво, откуда пришла эта традиция, как и когда появилась в Прибалтике;
  • разницу между магазинным пивом (промышленным) и пивом частной компании (крафтовым).

В результате, разобравшись в особенностях промышленного и крафтового пивоварения, в истории производителей и сортах, вы откроете значимый пласт в культуре Эстонии.

Организационные детали

Дегустация и закуски включены в стоимость.

Еще одна кружечка пива, и всё!
Еще одна кружечка пива, и всё!
Еще одна кружечка пива, и всё!
Еще одна кружечка пива, и всё!
Еще одна кружечка пива, и всё!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Константин
Константин
Здравствуйте! Меня зовут — Константин. Я лицензированный гид. Родился и живу в Таллинне. Люблю свой город. История одна, но каждый гид в запасе имеет несколько своих «фишек», что делает его отличным от коллег. С радостью готов поделиться с Вами своей любовью к городу. Имею аттестацию в городских музеях, что позволит Вам узнать больше о городе и его истории. Буду рад познакомиться с Вами и познакомить Вас со сказочным городом — Таллином.
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4 отзыва оставили туристы

13 января 2019
Никогда бы и не подумали, что мир пива может быть столь разнообразным! После данной экскурсии, поняли, что жизнь уже не будет прежней! Огромнейшее спасибо Константину за интересный рассказ и безумно интересные примеры пива)) Рекомендуем к обязательному посещению!
12 марта 2018
Все прошло отлично. Константин был подготовлен по теме. Рассказ о пивоварении в Эстонии был интересен. Рекомендую всем в качестве лёгкого времяпрепровождения, если вы в Таллине не в первый раз.
10 января 2018
Константин - один из самый обаятельных гидов Трипстера, которые мне встречались, а эта "экскурсия", точнее, дегустация - одна из самых забавных и запоминающихся. Мы собрались в старинном ресторане, Константин заказал сырную тарелку и открыл большой портфель, в котором он принес нам на пробу несколько разновидностей эстонского крафтового пива. Пиво он выбрал на свой вкус с тем прицелом, чтобы показать спектр пивоварен и сортов (хоть и ограниченный в силу формата и наших возможностей). Они были очень разные, и мне понравилось все! Конечно, большими специалистами после одной дегустации не станешь, но если в Москве мы перепробовали массу разных крафтовых брендов, то в эстонские были для нас в новинку - и встреча с Константином это вполне исправила. Тем более, что помимо сортов, которые он принес с собой, мы узнали и еще о многих из специально подготовленной им презентации на планшете. После дегустации мы решили поужинать прямо в этом ресторане и стали свидетелями ежедневного "реалити-шоу" из жизни средневекового Таллина, а потом послушали выступление фольклорного ансамбля. Это был просто чудесный вечер. Спасибо, Константин! Всем любителям крафта очень рекомендую.
11 ноября 2016
Экскурсия очень подходит для холодного времени года. Крафтовое пиво в Эстонии в основном темное и достаточно плотное. В теплом уютном кафе получаешь удовольствие от дегустации и необычных закусок. Хотя экспертом в области пива после этой экскурсии вы не станете.

Константин проводит ещё 1 экскурсию

Таллин православныйТаллин православныйТаллин православный
50 за экскурсию
2 часа
Познакомиться с историей ветви христианства в Эстонии и увидеть главные святыни
Православие и Таллин — эта тема покажется вам менее неожиданной, как только вы узнаете, как эта вера пришла на территорию Эстонии, когда здесь появились первые православные церкви и как сложен был путь этой ветви христианства в стране: от становления к разрушению и восстановлению. Я расскажу, какие известные личности внесли свой вклад в историю православия на территории Эстонии, и проведу к самым значимым храмам.

Гастрономические экскурсии в Таллине

Алкогольный Таллин, или дегустация эстонских ликеровАлкогольный Таллин, или дегустация эстонских ликеровАлкогольный Таллин, или дегустация эстонских ликеров
От 70 за экскурсию
1.5 часа
4 отзыва
Открыть важный пласт эстонской культуры: история и вкусы знаменитых традиционных ликёров
Эстония издавна знаменита традициями изготовления всевозможных алкогольных напитков. Ведь недаром самый крепкий спирт в истории человечества был произведён в Таллинне. Мы проведем вас по главным алко-историческим местам эстонской столицы и расскажем, как и где варили и пили пиво горожане, как производили водку остзейские бароны и как в прошлом веке появились известные всем эстонские ликёры. И, конечно, вы продегустируете знаковые ликеры Эстонии и сможете приобрести наиболее понравившиеся.

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От62 за экскурсию
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