1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Легенды Таллина при свете фонаря
Вечерняя экскурсия по Старому городу для взрослых и детей
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€60 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Погрузитесь в историю Таллина, от средневековых кварталов до современных районов, узнайте о развитии города и его креативных местах
Начало: На Ратушной площади
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
€60 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды средневекового Таллина: экскурсия в мир призраков
Загадочный Таллин раскроет свои тайны в увлекательной прогулке по историческим местам с легендами и призраками
Начало: Площадь Свободы - Vabaduse väljak
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€75 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистика вечернего Таллина: погружение в таинственные истории города
Вечерний Таллин открывает свои мистические тайны. Прогулка по Нижнему и Верхнему городу с захватывающими легендами и видами на средневековые улицы
Начало: Ворота Виру
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
€75 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны городской ратуши Таллина: путеводитель в историю
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя величественную Таллинскую ратушу с личным гидом
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€60 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таллин из трамвайного окна
Открыть все самые главные городские красоты и истории с необычного ракурса
Начало: У церкви на площади Свободы (Vabaduse väljak)
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уличное искусство Таллина: граффити и секреты Теллискиви
Погрузитесь в мир уличного искусства Таллина, где каждый рисунок расскажет свою уникальную историю
Начало: У Балтийского рынка
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
€72 за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Детский квест «Стражи Старого Таллина» - образовательное приключение
Ваш ребенок станет героем собственной истории, путешествуя по знаковым местам Таллина в захватывающем квесте
Начало: У Собора Александра Невского
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Морская прогулка по Таллину
Открыть красоты Таллина с нового ракурса в увлекательном туре на катере с опытным капитаном
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
€270 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Романтическая прогулка по Таллину: путешествие в сердце города
Откройте мир средневекового Таллина в романтической атмосфере. Узкие улочки и тайные дворики ждут вас
Начало: у ворот Виру
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€57 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по сказочному Таллину: история в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина, запечатлевая каждый момент в компании опытного гида
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таллин православный
Познакомиться с историей ветви христианства в Эстонии и увидеть главные святыни
Завтра в 10:30
11 июня в 10:30
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Таллину «Орел и Решка»: история, культура, впечатления
Путешествие по Таллину на основе популярного шоу: средневековье, советское наследие и секреты города
Начало: Ратушная площадь, у здания ратуши
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Другой Таллин - Кремниевая долина Европы: от прошлого к будущему
Погрузитесь в уникальное путешествие по Таллину, где исторические улицы соседствуют с инновациями и культурой стартапов
Начало: на Ратушной площади
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€53 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия Вокруг Старого Таллина: путешествие по скрытым уголкам
Погрузитесь в историю Таллина с экскурсией «Вокруг Старого Таллина», где прошлое встречается с настоящим
Начало: У Вируских ворот
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€55 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Легенды Старого Таллина: средневековые истории и тайны
Загляните в средневековье с экскурсией по Старому Таллину, где каждый камень хранит вековые тайны
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €48 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Стены и башни Таллина: путешествие в средневековье
Загадочные башни средневекового Таллина раскроют перед вами свои истории во время захватывающей экскурсии
Начало: Ворота Виру
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€53 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сказочная экскурсия в Таллине: путешествие в мир фантазий
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Таллину, где сказка оживает в каждом уголке старинного города
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €48 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Этно - это сильно, этно - это стильно» в Таллинском Рокка-Аль-Маре
Познайте уникальный мир эстонской культуры в музее Рокка-Аль-Маре в Таллине, история живет здесь
Начало: Рокка-аль-Маре
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€80 за всё до 20 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Квест по Таллину: историческое путешествие с фото-заданиями
Погрузитесь в атмосферу прошлых веков, пройдя по историческим местам Таллина с фото-квестом
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€75 за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльвира27 мая 2024Само название экскурсии заинтриговало нас с самого начала просмотра странички на Tripster. Всегда хочется узнать историю города, в который приезжаешь.
- OOlga20 мая 2024Замечательный экскурсовод. Заказывали одну экскурсию, но потом согласовали с экскурсоводом содержание, что бы мы хотели услышать и увидеть. Все было рассказано интересно - получили положительные эмоции от экскурсии. Спасибо
- IIlona8 мая 2024Дарья, спасибо большое за квест! Было интересно всем: и детям и взрослым
- ККарина8 мая 2024Благодарю Эллу за невероятно интересную и мистическую экскурсию. Таллин раскрылся с новой стороны.
- MMarina21 апреля 2024Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Татьяне Ширшовой. Экскурсия прошла на одном дыхании! Я много раз бывала в Таллинне, но она
- OOlga31 марта 2024Квест увлекательный, время пролетело незаметно. Узнали много интересного, погрузились в историю города. Рекомендуем!
- ИИрина4 марта 2024Наша экскурсия проходила не совсем обычно: кроме нас троих (двое взрослых и дочь подросток) с нами были 2 собаки средних
- ФФариз20 февраля 2024Виктория в полном слове этого профессионал. Очень интересно преподнесла исторические факты до периода становления Эстонии независимой, рассказала легенды про Таллин.
- ММария22 ноября 2023Это была лучшая экскурсия и лучший гид! Подача материала с юморов, с интересными фактами и сам материал очень структурирован. 2 часа пролетели незаметно. Алексей спасибо! Обязательно вернемся в Таллин на вторую вашу экскурсию
- TTatjana13 ноября 2023Очень понравилась вечерняя прогулка по Таллину с Ириной (группа друзей 8 человек). Легенды рассказала интересно, не нагружая лишней информацией. Зашли
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