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размеров. Вот такой компанией мы слушали легенды ночного города) Элла проявила к этой ситуации максимум такта и понимания, выстроила маршрут замечательно, рассказывала очень интересно и живо. Мы сразу нашли общий язык, а наша дочь готова была бы слушать и ещё несколько часов! Отвечали на вопросы, боролись за вкусные призы (взрослые испытывали азарт чуть ли не больше, чем дочь)). Получили, кроме экскурсии, много полезной информации, рекомендации по ресторанчикам, магазинам и обязательно по возвращении возьмем ещё экскурсии именно с Эллой! Спасибо! Ирина, Вячеслав и Арина