Необычные экскурсии по Таллину

Найдено 21 экскурсия в категории «Необычные» в Таллине на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды Таллина при свете фонаря
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
96 отзывов
Легенды Таллина при свете фонаря
Вечерняя экскурсия по Старому городу для взрослых и детей
Начало: Ратушная площадь
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
60 за всё до 8 чел.
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
Погрузитесь в историю Таллина, от средневековых кварталов до современных районов, узнайте о развитии города и его креативных местах
Начало: На Ратушной площади
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
60 за всё до 10 чел.
Легенды средневекового Таллина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
53 отзыва
Легенды средневекового Таллина: экскурсия в мир призраков
Загадочный Таллин раскроет свои тайны в увлекательной прогулке по историческим местам с легендами и призраками
Начало: Площадь Свободы - Vabaduse väljak
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
75 за всё до 6 чел.
Мистика вечернего Таллина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Мистика вечернего Таллина: погружение в таинственные истории города
Вечерний Таллин открывает свои мистические тайны. Прогулка по Нижнему и Верхнему городу с захватывающими легендами и видами на средневековые улицы
Начало: Ворота Виру
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
75 за всё до 8 чел.
Тайны городской ратуши
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
13 отзывов
Тайны городской ратуши Таллина: путеводитель в историю
Погрузитесь в атмосферу средневековья, исследуя величественную Таллинскую ратушу с личным гидом
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
60 за всё до 5 чел.
Таллин из трамвайного окна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Таллин из трамвайного окна
Открыть все самые главные городские красоты и истории с необычного ракурса
Начало: У церкви на площади Свободы (Vabaduse väljak)
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
60 за всё до 4 чел.
Уличное искусство по-таллински
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Уличное искусство Таллина: граффити и секреты Теллискиви
Погрузитесь в мир уличного искусства Таллина, где каждый рисунок расскажет свою уникальную историю
Начало: У Балтийского рынка
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
72 за всё до 10 чел.
Детский квест «Стражи Старого Таллина»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
63 отзыва
Детский квест «Стражи Старого Таллина» - образовательное приключение
Ваш ребенок станет героем собственной истории, путешествуя по знаковым местам Таллина в захватывающем квесте
Начало: У Собора Александра Невского
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
65 за всё до 5 чел.
Морская прогулка по Таллину
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Морская прогулка по Таллину
Открыть красоты Таллина с нового ракурса в увлекательном туре на катере с опытным капитаном
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
270 за всё до 15 чел.
Романтическая прогулка по Таллину
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Романтическая прогулка по Таллину: путешествие в сердце города
Откройте мир средневекового Таллина в романтической атмосфере. Узкие улочки и тайные дворики ждут вас
Начало: у ворот Виру
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
57 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по старинному Таллину
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по сказочному Таллину: история в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу средневекового Таллина, запечатлевая каждый момент в компании опытного гида
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Таллин православный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Таллин православный
Познакомиться с историей ветви христианства в Эстонии и увидеть главные святыни
Завтра в 10:30
11 июня в 10:30
65 за всё до 10 чел.
«Орел и Решка» в Таллине
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Экскурсия по Таллину «Орел и Решка»: история, культура, впечатления
Путешествие по Таллину на основе популярного шоу: средневековье, советское наследие и секреты города
Начало: Ратушная площадь, у здания ратуши
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
70 за всё до 4 чел.
Другой Таллин - Кремниевая долина Европы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Другой Таллин - Кремниевая долина Европы: от прошлого к будущему
Погрузитесь в уникальное путешествие по Таллину, где исторические улицы соседствуют с инновациями и культурой стартапов
Начало: на Ратушной площади
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
53 за всё до 10 чел.
Вокруг Старого Таллина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Экскурсия Вокруг Старого Таллина: путешествие по скрытым уголкам
Погрузитесь в историю Таллина с экскурсией «Вокруг Старого Таллина», где прошлое встречается с настоящим
Начало: У Вируских ворот
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
55 за всё до 8 чел.
Легенды Старого Таллина
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Легенды Старого Таллина: средневековые истории и тайны
Загляните в средневековье с экскурсией по Старому Таллину, где каждый камень хранит вековые тайны
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 48 за всё до 4 чел.
Стены и башни средневекового Таллина - свидетели многовековой истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Стены и башни Таллина: путешествие в средневековье
Загадочные башни средневекового Таллина раскроют перед вами свои истории во время захватывающей экскурсии
Начало: Ворота Виру
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
53 за всё до 10 чел.
Сказочная экскурсия в Таллине для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Сказочная экскурсия в Таллине: путешествие в мир фантазий
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Таллину, где сказка оживает в каждом уголке старинного города
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 48 за всё до 4 чел.
Этно - это сильно, этно - это стильно
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия «Этно - это сильно, этно - это стильно» в Таллинском Рокка-Аль-Маре
Познайте уникальный мир эстонской культуры в музее Рокка-Аль-Маре в Таллине, история живет здесь
Начало: Рокка-аль-Маре
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
80 за всё до 20 чел.
Квест «Исчезающий Таллин»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Квест по Таллину: историческое путешествие с фото-заданиями
Погрузитесь в атмосферу прошлых веков, пройдя по историческим местам Таллина с фото-квестом
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
75 за всё до 5 чел.
Путешествие во времени (Эстония 100 лет назад)
Групповая
3 часа
Путешествие во времени (Эстония 100 лет назад)
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльвира
    27 мая 2024
    Легенды Таллина при свете фонаря
    Само название экскурсии заинтриговало нас с самого начала просмотра странички на Tripster. Всегда хочется узнать историю города, в который приезжаешь.
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    Но узнать его с какой-то другой стороны - это намного инререснее. Наш гид Элла встретила нас с живым фонариком. Экскурсия проходила вечером и поэтому тихие, мощенные камнем и практически безлюдные улочки, открывались нам под интереснейшие рассказы Эллы. А романтический теплый свет фонарика был на протяжении всей нашей экскурсии. Не буду здесь рассказывать о легендах Таллинна, которые мы узнали. Если вам посчастливится побывать в этом замечательном городе, то свяжитесь с Эллой, она поведает вам очень много интересного.

  • O
    Olga
    20 мая 2024
    Стены и башни средневекового Таллина - свидетели многовековой истории
    Замечательный экскурсовод. Заказывали одну экскурсию, но потом согласовали с экскурсоводом содержание, что бы мы хотели услышать и увидеть. Все было рассказано интересно - получили положительные эмоции от экскурсии. Спасибо
  • I
    Ilona
    8 мая 2024
    Детский квест «Стражи Старого Таллина»
    Дарья, спасибо большое за квест! Было интересно всем: и детям и взрослым
  • К
    Карина
    8 мая 2024
    Легенды Таллина при свете фонаря
    Благодарю Эллу за невероятно интересную и мистическую экскурсию. Таллин раскрылся с новой стороны.
  • M
    Marina
    21 апреля 2024
    Легенды Старого Таллина
    Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Татьяне Ширшовой. Экскурсия прошла на одном дыхании! Я много раз бывала в Таллинне, но она
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    показала мне Старый Город с другой стороны. Много юмора, интересных историй и масса приятных впечатлений! СОВЕТУЮ, СОВЕТУЮ заказывать с этим экскурсоводом экскурсии. Я точно на одной не остановлюсь! По факту оплатила часовую экскурсию, а в итоге больше двух часов я провела с Татьяной! Было невозможно расстаться! Знаете, это тот случай, когда человек работает на своем месте. Ещё раз спасибо!

  • O
    Olga
    31 марта 2024
    Детский квест «Стражи Старого Таллина»
    Квест увлекательный, время пролетело незаметно. Узнали много интересного, погрузились в историю города. Рекомендуем!
  • И
    Ирина
    4 марта 2024
    Легенды Таллина при свете фонаря
    Наша экскурсия проходила не совсем обычно: кроме нас троих (двое взрослых и дочь подросток) с нами были 2 собаки средних
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    размеров. Вот такой компанией мы слушали легенды ночного города) Элла проявила к этой ситуации максимум такта и понимания, выстроила маршрут замечательно, рассказывала очень интересно и живо. Мы сразу нашли общий язык, а наша дочь готова была бы слушать и ещё несколько часов! Отвечали на вопросы, боролись за вкусные призы (взрослые испытывали азарт чуть ли не больше, чем дочь)). Получили, кроме экскурсии, много полезной информации, рекомендации по ресторанчикам, магазинам и обязательно по возвращении возьмем ещё экскурсии именно с Эллой! Спасибо! Ирина, Вячеслав и Арина

    Наша экскурсия проходила не совсем обычно: кроме нас троих (двое взрослых и дочь подросток) с нами были 2 собаки средних размеровНаша экскурсия проходила не совсем обычно: кроме нас троих (двое взрослых и дочь подросток) с нами были 2 собаки средних размеровНаша экскурсия проходила не совсем обычно: кроме нас троих (двое взрослых и дочь подросток) с нами были 2 собаки средних размеровНаша экскурсия проходила не совсем обычно: кроме нас троих (двое взрослых и дочь подросток) с нами были 2 собаки средних размеров
  • Ф
    Фариз
    20 февраля 2024
    Легенды средневекового Таллина
    Виктория в полном слове этого профессионал. Очень интересно преподнесла исторические факты до периода становления Эстонии независимой, рассказала легенды про Таллин.
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    Мы посетили ныне ресторан - бывший дом купца продававшего перец, Peppersack, где попробовали местные вкусняшки. тур занял больше 2 часов но ее хотелось слушать бесконечно! Спасибо Виктория!!!

  • М
    Мария
    22 ноября 2023
    Таллин: старый, молодой и вечно недостроенный
    Это была лучшая экскурсия и лучший гид! Подача материала с юморов, с интересными фактами и сам материал очень структурирован. 2 часа пролетели незаметно. Алексей спасибо! Обязательно вернемся в Таллин на вторую вашу экскурсию
  • T
    Tatjana
    13 ноября 2023
    Мистика вечернего Таллина
    Очень понравилась вечерняя прогулка по Таллину с Ириной (группа друзей 8 человек). Легенды рассказала интересно, не нагружая лишней информацией. Зашли
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    в дворики, которые на удивление оказались ещё открыты несмотря на вечернее время. Огромное спасибо вам, Ирина! Вдохновили легендами и своей лёгкостью общения. Рекомендуем 10 из 10.

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Необычные»

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  5. Тайны городской ратуши
Какие места ещё посмотреть в Таллине
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Вируские ворота
  5. Ратуша
  6. Монастырь Святой Бригитты
  7. Морской музей
  8. Музей Леннусадам
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Сколько стоит экскурсия по Таллину в июне 2024
Сейчас в Таллине в категории "Необычные" можно забронировать 21 экскурсию от 25 до 270. Туристы уже оставили гидам 390 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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