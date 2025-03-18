«Лётная гавань» — самый популярный музей Эстонии — и неудивительно! Где ещё вам предложат спуститься в подлодку или пройти по отреставрированным каютам ледокола? Вы сможете отправиться в путешествие по дну океана, примерите форму военных моряков, выясните, почему летает самолёт… И многое другое. Поверьте, время пролетит незаметно!
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Паровой ледокол «Суур Тылл», прошедший две мировые войны, подводная лодка «Лембит», гидроаэроплан укороченного типа «Шорт-184», и даже средневековый парусник 16 века, поднятый со дна моря — всё это собрано в «Лётной гавани».
Вам представится возможность соприкоснуться с морской историей в прямом смысле — ведь музей интерактивный! Вы можете:
- отправиться в полёт на авиасимуляторе
- или отплыть в кругосветное путешествие на жёлтой субмарине
- опуститься на дно на подводной лодке
- пострелять из зенитной самоходной установки
- сделать фотографии в морской форме
- и многое другое!
Я покажу вам подводный, надводный и воздушный мир, расскажу о яхтах и лодках, о минах и морском дне. И конечно, вы узнаете много всего интересного о море и роли различных морских транспортных средств.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей: взрослый — €20 евро, детский — €10 евро
- Планируйте своё время так, чтобы задержаться после экскурсии минимум на 2 часа — вы сможете самостоятельно отправиться в морское интерактивное путешествие, посетить паровой ледокол, военный корабль и многое другое
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Таллине
Провела экскурсии для 236 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга, я лицензированный гид. С радостью покажу вам самые интересные места Эстонии и поделюсь накопленными знаниями. Надеюсь на скорую встречу!Задать вопрос
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