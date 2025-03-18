«Лётная гавань» — самый популярный музей Эстонии — и неудивительно! Где ещё вам предложат спуститься в подлодку или пройти по отреставрированным каютам ледокола? Вы сможете отправиться в путешествие по дну океана, примерите форму военных моряков, выясните, почему летает самолёт… И многое другое. Поверьте, время пролетит незаметно!

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Паровой ледокол «Суур Тылл», прошедший две мировые войны, подводная лодка «Лембит», гидроаэроплан укороченного типа «Шорт-184», и даже средневековый парусник 16 века, поднятый со дна моря — всё это собрано в «Лётной гавани».

Вам представится возможность соприкоснуться с морской историей в прямом смысле — ведь музей интерактивный! Вы можете:

отправиться в полёт на авиасимуляторе

или отплыть в кругосветное путешествие на жёлтой субмарине

опуститься на дно на подводной лодке

пострелять из зенитной самоходной установки

сделать фотографии в морской форме

и многое другое!

Я покажу вам подводный, надводный и воздушный мир, расскажу о яхтах и лодках, о минах и морском дне. И конечно, вы узнаете много всего интересного о море и роли различных морских транспортных средств.

Организационные детали