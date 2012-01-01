Татьяна Ш. проводит ещё 6 экскурсий

После подписания Николаем II приказа о формировании Российского военно-воздушного флота был объявлен конкурс на строительство в Ревеле (Таллинне) “железобетонных сараев”. Победителями международного конкурса стала датская фирма “Christiani & Nielsen”. Перед этой фирмой стояла нелёгкая задача: три объединённых между собой ангара надо было перекрыть единой крышей, не опирающейся на какие-либо дополнительные подпорки. Фирма “Christiani & Nielsen” прекрасно справилась с этой задачей. Купол был сооружён без несущих металлических ферм. До Ревеля подобную технологию не применяли нигде. Это делает таллиннские ангары для гидросамолётов уникальными. Реставрационные работы в этом здании закончились в 2012 году, где разместилась экспозиция филиала Морского музея. В ней представлены 3 параллельных мира: подводный, надводный и воздух.

Основные экспонаты музея:

Подводная лодка «Лембит» покинула воду, чтобы стать главным украшением нового морского музея. Субмарина «Лембит» является единственной сохранившейся до наших дней торпедно-минной подводной лодкой такого типа, произведенной в 1930-х годах.

Паровой ледокол «Суур Тылль» является единственным сохранившимся до наших дней ледоколом в мире, прошедшим через обе мировых войны. Сохранились все три его оригинальных паровых двигателя, большая часть обстановки и интерьеры офицерских кают в стиле позднего югенда. Вы сможете увидеть великий ледокол таким, каким он был в период своего рассвета почти сто лет назад!

Копия британского поплавкового самолета Шорт 184 в масштабе 1:1. На подобном самолете ✈️ была проведена первая в истории 📖 успешная воздушная торпедная атака.

Посетители также могут испытать свои навигационные таланты на профессиональном симуляторе!

Останки судна из Маазилинна являются старейшими когда-либо найденными в водах Эстонии. Судно было построено примерно в 1550 году и является единственным известным примером судна, построенного в Средние века в этих краях.