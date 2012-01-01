Татьяна Ш. проводит ещё 6 экскурсий

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Гидрогавань для самолетов

Татьяна Ш.
Татьяна Ш. – Гид из Таллина
Вы отправитесь на экскурсию ⛳ в Морской музей 🖼, который расположен в уникальных таллинских ангарах, предназначенных для гидросамолетов.

Внутри представлено 3 параллельных мира — подводный, надводный и воздух.

Вы познакомитесь с миром подводных лодок и самолетов, примерите на себе форму эстонских военных моряков, а в качестве бонуса — возможность испытать свои силы на профессиональном симуляторе.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €48 за экскурсию

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Гидрогавань для самолетов
Гидрогавань для самолетов
После подписания Николаем II приказа о формировании Российского военно-воздушного флота был объявлен конкурс на строительство в Ревеле (Таллинне) “железобетонных сараев”. Победителями международного конкурса стала датская фирма “Christiani & Nielsen”. Перед этой фирмой стояла нелёгкая задача: три объединённых между собой ангара надо было перекрыть единой крышей, не опирающейся на какие-либо дополнительные подпорки. Фирма “Christiani & Nielsen” прекрасно справилась с этой задачей. Купол был сооружён без несущих металлических ферм. До Ревеля подобную технологию не применяли нигде. Это делает таллиннские ангары для гидросамолётов уникальными. Реставрационные работы в этом здании закончились в 2012 году, где разместилась экспозиция филиала Морского музея. В ней представлены 3 параллельных мира: подводный, надводный и воздух.

Основные экспонаты музея:

  • Подводная лодка «Лембит» покинула воду, чтобы стать главным украшением нового морского музея. Субмарина «Лембит» является единственной сохранившейся до наших дней торпедно-минной подводной лодкой такого типа, произведенной в 1930-х годах.
  • Паровой ледокол «Суур Тылль» является единственным сохранившимся до наших дней ледоколом в мире, прошедшим через обе мировых войны. Сохранились все три его оригинальных паровых двигателя, большая часть обстановки и интерьеры офицерских кают в стиле позднего югенда. Вы сможете увидеть великий ледокол таким, каким он был в период своего рассвета почти сто лет назад!
  • Копия британского поплавкового самолета Шорт 184 в масштабе 1:1. На подобном самолете ✈️ была проведена первая в истории 📖 успешная воздушная торпедная атака.
Посетители также могут испытать свои навигационные таланты на профессиональном симуляторе!
Останки судна из Маазилинна являются старейшими когда-либо найденными в водах Эстонии. Судно было построено примерно в 1550 году и является единственным известным примером судна, построенного в Средние века в этих краях.
Начало и место завершения
🚩 Встречу вас в отеле
Гидрогавань для самолетов
Гидрогавань для самолетов
Гидрогавань для самолетов
Гидрогавань для самолетов

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна Ш.
Татьяна Ш.
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