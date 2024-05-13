По популярности

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 26 отзывов Таллин - первое свидание: погружение в средневековье Вас ждет увлекательное путешествие по знаковым местам Таллина, где каждый камень хранит истории веков Начало: Ратушная площадь в Таллине «А еще с радостью покажу вам Таллин с высоты и дам ценные рекомендации: в какие музеи сходить в свободное время, что из местных блюд попробовать и по каким улочкам погулять» € 38 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 28 отзывов Морская история Таллина: погружение в мир мореплавания Загляните в глубины морской истории Таллина с экскурсией в Лётную гавань, полной удивительных открытий и морских секретов «С самыми смелыми поднимемся по дугообразному мосту под купол музея к точной копии старинного гидросамолета (это возможно только в сопровождении гида)» € 60 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов По Таллину не спеша: путешествие по душе старинного города Приглашаем на увлекательную прогулку по Таллину, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры Начало: У Ворот Виру «Старый Таллин, где каждая улочка словно музей» € 75 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 5 отзывов Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо Узнать личные истории великих экспонатов, которые не прочитаешь на музейных табличках «В музее есть возможности попробовать свои силы в морских сражениях и на воде, и в воздухе» € 65 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв История и культура Эстонии: живая экскурсия по музею Rocca al Mare Погрузитесь в атмосферу прошлого Эстонии, открывая традиции и быт крестьян в уникальном музее под открытым небом «В летнее время в музее отмечаются традиционные праздники с песнями и танцами, проводятся мастер-классы для детей» € 130 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Рокка-аль-Маре: живая история и традиции Эстонии в Таллине Погрузитесь в уникальный мир эстонской культуры с экскурсией в Рокка-аль-Маре, где история оживает «По территории музея мы можем передвигаться пешком, либо наймем старинную повозку» € 72 за всё до 10 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Морская прогулка по Таллину Открыть красоты Таллина с нового ракурса в увлекательном туре на катере с опытным капитаном «Далее пройдем вокруг больших круизных лайнеров, увидим самый старый пригород Таллина и военную-морскую крепость Первой Мировой войны, военные корабли, батарейную тюрьму и бывший ангар для гидросамолетов, превращенный в музей» € 270 за всё до 15 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу Удивительный Хаапсалу: морской променад, древний замок и легенды города ждут вас на индивидуальной экскурсии «Далее мы посетим Ратушу — ныне краевой музей, старые церкви, дом Петра I» € 240 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Экскурсия по Таллину «Орел и Решка»: история, культура, впечатления Путешествие по Таллину на основе популярного шоу: средневековье, советское наследие и секреты города Начало: Ратушная площадь, у здания ратуши «Посетим морской музей Летной гавани (при желании), в котором была ведущая» € 70 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Экскурсия Вокруг Старого Таллина: путешествие по скрытым уголкам Погрузитесь в историю Таллина с экскурсией «Вокруг Старого Таллина», где прошлое встречается с настоящим Начало: У Вируских ворот «Передохнув в живописных городских парках, вы продолжите исследование Таллина: рассмотрите Балтийский железнодорожный вокзал, музей Энергия и здание бывшей прядильной фабрики» € 55 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 4 отзыва Дворец для Золушки. Кадриорг Cамый грандиозный дворцово-парковый ансамбль в Эстонии Начало: У инфопункта парка Кадриорг € 65 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Знакомьтесь - Таллин: путешествие от средневековья до наших дней Погрузитесь в атмосферу Таллина, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте город с новой стороны «Неподалеку — барочный дворцово-парковый ансамбль Кадриорг — одно из любимых мест горожан, где, кроме «домика Петра», находится художественный музей» € 90 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 1 час 1 отзыв Нигулисте - церковь-крепость, церковь-музей в Таллине Погрузитесь в историю Таллина с экскурсией по церкви-крепости Нигулисте. Познакомьтесь с готической архитектурой и средневековыми шедеврами «В музее Нигулисте я познакомлю вас с шедеврами средневековья: гербами-эпитафиями богатых купцов — спонсоров церкви, надгробными плитами и алтарями» € 50 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 8 отзывов Сказочная экскурсия в Таллине: путешествие в мир фантазий Приглашаем на увлекательную экскурсию по Таллину, где сказка оживает в каждом уголке старинного города Начало: Около Ратуши на Ратушной площади «Зато теперь марципан продаётся в аптеке и в музее марципана и все, кто хочет, могут и сами попробовать слепить какую-нибудь фигурку из него» Расписание: По договоренности с гидом от € 48 за всё до 4 чел.