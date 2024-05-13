1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Таллин - первое свидание: погружение в средневековье
Вас ждет увлекательное путешествие по знаковым местам Таллина, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Ратушная площадь в Таллине
«А еще с радостью покажу вам Таллин с высоты и дам ценные рекомендации: в какие музеи сходить в свободное время, что из местных блюд попробовать и по каким улочкам погулять»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€38 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Морская история Таллина: погружение в мир мореплавания
Загляните в глубины морской истории Таллина с экскурсией в Лётную гавань, полной удивительных открытий и морских секретов
«С самыми смелыми поднимемся по дугообразному мосту под купол музея к точной копии старинного гидросамолета (это возможно только в сопровождении гида)»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€60 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Таллину не спеша: путешествие по душе старинного города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Таллину, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры
Начало: У Ворот Виру
«Старый Таллин, где каждая улочка словно музей»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
€75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
Узнать личные истории великих экспонатов, которые не прочитаешь на музейных табличках
«В музее есть возможности попробовать свои силы в морских сражениях и на воде, и в воздухе»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
История и культура Эстонии: живая экскурсия по музею Rocca al Mare
Погрузитесь в атмосферу прошлого Эстонии, открывая традиции и быт крестьян в уникальном музее под открытым небом
«В летнее время в музее отмечаются традиционные праздники с песнями и танцами, проводятся мастер-классы для детей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рокка-аль-Маре: живая история и традиции Эстонии в Таллине
Погрузитесь в уникальный мир эстонской культуры с экскурсией в Рокка-аль-Маре, где история оживает
«По территории музея мы можем передвигаться пешком, либо наймем старинную повозку»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
€72 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Морская прогулка по Таллину
Открыть красоты Таллина с нового ракурса в увлекательном туре на катере с опытным капитаном
«Далее пройдем вокруг больших круизных лайнеров, увидим самый старый пригород Таллина и военную-морскую крепость Первой Мировой войны, военные корабли, батарейную тюрьму и бывший ангар для гидросамолетов, превращенный в музей»
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
€270 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
Удивительный Хаапсалу: морской променад, древний замок и легенды города ждут вас на индивидуальной экскурсии
«Далее мы посетим Ратушу — ныне краевой музей, старые церкви, дом Петра I»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Таллину «Орел и Решка»: история, культура, впечатления
Путешествие по Таллину на основе популярного шоу: средневековье, советское наследие и секреты города
Начало: Ратушная площадь, у здания ратуши
«Посетим морской музей Летной гавани (при желании), в котором была ведущая»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия Вокруг Старого Таллина: путешествие по скрытым уголкам
Погрузитесь в историю Таллина с экскурсией «Вокруг Старого Таллина», где прошлое встречается с настоящим
Начало: У Вируских ворот
«Передохнув в живописных городских парках, вы продолжите исследование Таллина: рассмотрите Балтийский железнодорожный вокзал, музей Энергия и здание бывшей прядильной фабрики»
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€55 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Дворец для Золушки. Кадриорг
Cамый грандиозный дворцово-парковый ансамбль в Эстонии
Начало: У инфопункта парка Кадриорг
Завтра в 12:00
13 июня в 10:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь - Таллин: путешествие от средневековья до наших дней
Погрузитесь в атмосферу Таллина, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте город с новой стороны
«Неподалеку — барочный дворцово-парковый ансамбль Кадриорг — одно из любимых мест горожан, где, кроме «домика Петра», находится художественный музей»
Сегодня в 13:00
15 июня в 10:00
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Нигулисте - церковь-крепость, церковь-музей в Таллине
Погрузитесь в историю Таллина с экскурсией по церкви-крепости Нигулисте. Познакомьтесь с готической архитектурой и средневековыми шедеврами
«В музее Нигулисте я познакомлю вас с шедеврами средневековья: гербами-эпитафиями богатых купцов — спонсоров церкви, надгробными плитами и алтарями»
Завтра в 15:00
12 июня в 10:00
€50 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сказочная экскурсия в Таллине: путешествие в мир фантазий
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Таллину, где сказка оживает в каждом уголке старинного города
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
«Зато теперь марципан продаётся в аптеке и в музее марципана и все, кто хочет, могут и сами попробовать слепить какую-нибудь фигурку из него»
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €48 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Этно - это сильно, этно - это стильно» в Таллинском Рокка-Аль-Маре
Познайте уникальный мир эстонской культуры в музее Рокка-Аль-Маре в Таллине, история живет здесь
Начало: Рокка-аль-Маре
«Этнографические музеи во всем мире приобрели огромную популярность»
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€80 за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим13 мая 2024Очень хороший гид. Эрудирована, тактична, с хорошим чувством юмора.
- ИИрина6 мая 2024Мы остались довольны обзором и полученной информацией. В Таллинне были впервые, город чистый, с красивой архитектурой, интересными местами и отличной кухней. Обязательно приедем еще и знакомым посоветуем.
- ААлександр11 февраля 2024Все замечательно. Очень понравилось.
- бборис11 января 2024Все отлично
- ААлёна10 января 2024У нас было чудесное первое свидание с Таллином! Лена - прекрасный, знающий экскурсовод! Надеемся вернуться в Таллин и именно с Леной ещё больше узнать об этом очаровательном городе!
- ЮЮлия4 ноября 2023Замечательная экскурсия! Очень познавательно и интересно. Отличные знания инженерных технологий открыли историю кораблестроения под другим углом. Материал очень хорошо структурирован и увлекает не только взрослых, но и детей подросткового возраста! Ирина большое вам спасибо!
- ТТаня2 октября 2023Я получила истинное удовольствие от прогулки по Таллину с Натальей. Отличное знание материала,готовность понять и идти навстречу гостю города,умение перестраиваться и отходить от готового маршрута-все это добавляет очарования этому прекрасному городу.
- ВВиктория28 июля 2023Добрый день. Ирина - прекрасный гид, владеющий очень широкой исторической и культурной информацией по Таллинну. И что очень важно она
- IIrina16 марта 2023Гидрогавань для самолетовСпасибо, за экскурсию! Музей правда очень интересный!
- ЛЛюдмила2 марта 2023Очень нужная экскурсия! Материал интересный! Великолепная речь! Ни одного лишнего слова! Длилась больше, чем заявлено! Нам очень понравилось! Спасибо экскурсоводу за тонкие замечания и приятный юмор!
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Музеи»
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