Музеи и искусство Таллина

Найдено 15 экскурсий в категории «Музеи» в Таллине на русском языке, цены от €38. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Таллин - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
26 отзывов
Таллин - первое свидание: погружение в средневековье
Вас ждет увлекательное путешествие по знаковым местам Таллина, где каждый камень хранит истории веков
Начало: Ратушная площадь в Таллине
«А еще с радостью покажу вам Таллин с высоты и дам ценные рекомендации: в какие музеи сходить в свободное время, что из местных блюд попробовать и по каким улочкам погулять»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
38 за всё до 10 чел.
Морская история Таллина, или Океан приключений в Лётной гавани
Индивидуальная
1.5 часа
28 отзывов
Морская история Таллина: погружение в мир мореплавания
Загляните в глубины морской истории Таллина с экскурсией в Лётную гавань, полной удивительных открытий и морских секретов
«С самыми смелыми поднимемся по дугообразному мосту под купол музея к точной копии старинного гидросамолета (это возможно только в сопровождении гида)»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
60 за всё до 8 чел.
По Таллину не спеша
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
По Таллину не спеша: путешествие по душе старинного города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Таллину, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры
Начало: У Ворот Виру
«Старый Таллин, где каждая улочка словно музей»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
75 за всё до 10 чел.
Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
Узнать личные истории великих экспонатов, которые не прочитаешь на музейных табличках
«В музее есть возможности попробовать свои силы в морских сражениях и на воде, и в воздухе»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
65 за всё до 5 чел.
История и культура Эстонии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
История и культура Эстонии: живая экскурсия по музею Rocca al Mare
Погрузитесь в атмосферу прошлого Эстонии, открывая традиции и быт крестьян в уникальном музее под открытым небом
«В летнее время в музее отмечаются традиционные праздники с песнями и танцами, проводятся мастер-классы для детей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
130 за всё до 4 чел.
Рокка-аль-Маре: история, культура и быт Эстонии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Рокка-аль-Маре: живая история и традиции Эстонии в Таллине
Погрузитесь в уникальный мир эстонской культуры с экскурсией в Рокка-аль-Маре, где история оживает
«По территории музея мы можем передвигаться пешком, либо наймем старинную повозку»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
72 за всё до 10 чел.
Морская прогулка по Таллину
🚤 На катере
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Морская прогулка по Таллину
Открыть красоты Таллина с нового ракурса в увлекательном туре на катере с опытным капитаном
«Далее пройдем вокруг больших круизных лайнеров, увидим самый старый пригород Таллина и военную-морскую крепость Первой Мировой войны, военные корабли, батарейную тюрьму и бывший ангар для гидросамолетов, превращенный в музей»
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
270 за всё до 15 чел.
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Экскурсия: мудрые седины города Хаапсалу
Удивительный Хаапсалу: морской променад, древний замок и легенды города ждут вас на индивидуальной экскурсии
«Далее мы посетим Ратушу — ныне краевой музей, старые церкви, дом Петра I»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
240 за всё до 4 чел.
«Орел и Решка» в Таллине
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Экскурсия по Таллину «Орел и Решка»: история, культура, впечатления
Путешествие по Таллину на основе популярного шоу: средневековье, советское наследие и секреты города
Начало: Ратушная площадь, у здания ратуши
«Посетим морской музей Летной гавани (при желании), в котором была ведущая»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
70 за всё до 4 чел.
Вокруг Старого Таллина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Экскурсия Вокруг Старого Таллина: путешествие по скрытым уголкам
Погрузитесь в историю Таллина с экскурсией «Вокруг Старого Таллина», где прошлое встречается с настоящим
Начало: У Вируских ворот
«Передохнув в живописных городских парках, вы продолжите исследование Таллина: рассмотрите Балтийский железнодорожный вокзал, музей Энергия и здание бывшей прядильной фабрики»
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
55 за всё до 8 чел.
Дворец для Золушки. Кадриорг
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Дворец для Золушки. Кадриорг
Cамый грандиозный дворцово-парковый ансамбль в Эстонии
Начало: У инфопункта парка Кадриорг
Завтра в 12:00
13 июня в 10:00
65 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь - Таллин
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Знакомьтесь - Таллин: путешествие от средневековья до наших дней
Погрузитесь в атмосферу Таллина, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте город с новой стороны
«Неподалеку — барочный дворцово-парковый ансамбль Кадриорг — одно из любимых мест горожан, где, кроме «домика Петра», находится художественный музей»
Сегодня в 13:00
15 июня в 10:00
90 за всё до 3 чел.
Нигулисте - церковь-крепость, церковь-музей
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Нигулисте - церковь-крепость, церковь-музей в Таллине
Погрузитесь в историю Таллина с экскурсией по церкви-крепости Нигулисте. Познакомьтесь с готической архитектурой и средневековыми шедеврами
«В музее Нигулисте я познакомлю вас с шедеврами средневековья: гербами-эпитафиями богатых купцов — спонсоров церкви, надгробными плитами и алтарями»
Завтра в 15:00
12 июня в 10:00
50 за всё до 10 чел.
Сказочная экскурсия в Таллине для детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Сказочная экскурсия в Таллине: путешествие в мир фантазий
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Таллину, где сказка оживает в каждом уголке старинного города
Начало: Около Ратуши на Ратушной площади
«Зато теперь марципан продаётся в аптеке и в музее марципана и все, кто хочет, могут и сами попробовать слепить какую-нибудь фигурку из него»
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 48 за всё до 4 чел.
Этно - это сильно, этно - это стильно
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия «Этно - это сильно, этно - это стильно» в Таллинском Рокка-Аль-Маре
Познайте уникальный мир эстонской культуры в музее Рокка-Аль-Маре в Таллине, история живет здесь
Начало: Рокка-аль-Маре
«Этнографические музеи во всем мире приобрели огромную популярность»
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
80 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    13 мая 2024
    Таллин - первое свидание
    Очень хороший гид. Эрудирована, тактична, с хорошим чувством юмора.
  • И
    Ирина
    6 мая 2024
    Таллин - первое свидание
    Мы остались довольны обзором и полученной информацией. В Таллинне были впервые, город чистый, с красивой архитектурой, интересными местами и отличной кухней. Обязательно приедем еще и знакомым посоветуем.
  • А
    Александр
    11 февраля 2024
    По Таллину не спеша
    Все замечательно. Очень понравилось.
  • б
    борис
    11 января 2024
    По Таллину не спеша
    Все отлично
  • А
    Алёна
    10 января 2024
    Таллин - первое свидание
    У нас было чудесное первое свидание с Таллином! Лена - прекрасный, знающий экскурсовод! Надеемся вернуться в Таллин и именно с Леной ещё больше узнать об этом очаровательном городе!
  • Ю
    Юлия
    4 ноября 2023
    Морская история Таллина, или Океан приключений в Лётной гавани
    Замечательная экскурсия! Очень познавательно и интересно. Отличные знания инженерных технологий открыли историю кораблестроения под другим углом. Материал очень хорошо структурирован и увлекает не только взрослых, но и детей подросткового возраста! Ирина большое вам спасибо!
  • Т
    Таня
    2 октября 2023
    По Таллину не спеша
    Я получила истинное удовольствие от прогулки по Таллину с Натальей. Отличное знание материала,готовность понять и идти навстречу гостю города,умение перестраиваться и отходить от готового маршрута-все это добавляет очарования этому прекрасному городу.
  • В
    Виктория
    28 июля 2023
    Знакомьтесь - Таллин
    Добрый день. Ирина - прекрасный гид, владеющий очень широкой исторической и культурной информацией по Таллинну. И что очень важно она
    читать дальше

    быстро и гибко реагирует на ваши запросы. (В моем случае - просьба о визите в районы новой архитектуры города). Ее экскурсию буду вспоминать с удовольствием и благодарностью!

  • I
    Irina
    16 марта 2023
    Гидрогавань для самолетов
    Спасибо, за экскурсию! Музей правда очень интересный!
  • Л
    Людмила
    2 марта 2023
    Вокруг Старого Таллина
    Очень нужная экскурсия! Материал интересный! Великолепная речь! Ни одного лишнего слова! Длилась больше, чем заявлено! Нам очень понравилось! Спасибо экскурсоводу за тонкие замечания и приятный юмор!

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Музеи»

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  1. Таллин - первое свидание
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  3. По Таллину не спеша
  4. Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
  5. История и культура Эстонии
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Сколько стоит экскурсия по Таллину в июне 2024
Сейчас в Таллине в категории "Музеи" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 38 до 270. Туристы уже оставили гидам 119 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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