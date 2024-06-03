1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Таллин за один день: индивидуальная экскурсия по достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Таллина, открывая его сокровища в увлекательной пешеходной и автомобильной экскурсии
Сегодня в 12:30
10 июня в 08:00
€105 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Таллин - город контрастов: старый и новый город, природа и история
Таллин - город контрастов. Экскурсия по старинным улицам и современным районам откроет вам тайны эстонской столицы
«Еще больше поражает богатство природы: заповедный лес, озера, болота, реки, море, каньон и острова»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€145 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таллин за пределами Старого города: путешествие на авто
Погрузитесь в уникальную атмосферу Таллина, узнайте его историю и современность в комфортной авто-экскурсии
Сегодня в 12:30
10 июня в 09:00
€60 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Морская история Таллина: погружение в мир мореплавания
Загляните в глубины морской истории Таллина с экскурсией в Лётную гавань, полной удивительных открытий и морских секретов
«о старинном способе рыбалки с помощью «железной козы» и об охоте на балтийских тюленей»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€60 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таллин из трамвайного окна
Открыть все самые главные городские красоты и истории с необычного ракурса
Начало: У церкви на площади Свободы (Vabaduse väljak)
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€60 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
Узнать личные истории великих экспонатов, которые не прочитаешь на музейных табличках
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Усадьба Фалль в Таллине: историческое наследие и романтика
Вас ждет погружение в атмосферу старинной усадьбы Фалль, где каждый камень хранит истории прошлого
«Главная достопримечательность усадьбы — водопад»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия Вокруг Старого Таллина: путешествие по скрытым уголкам
Погрузитесь в историю Таллина с экскурсией «Вокруг Старого Таллина», где прошлое встречается с настоящим
Начало: У Вируских ворот
«Передохнув в живописных городских парках, вы продолжите исследование Таллина: рассмотрите Балтийский железнодорожный вокзал, музей Энергия и здание бывшей прядильной фабрики»
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€55 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Дворец для Золушки. Кадриорг
Cамый грандиозный дворцово-парковый ансамбль в Эстонии
Начало: У инфопункта парка Кадриорг
«Увидите «малый» дворец в роще при Ревеле»
Завтра в 12:00
13 июня в 10:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Поездка в национальный парк Лахемаа и замок Раквере: погружение в историю
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по национальному парку Лахемаа и средневековому замку Раквере
«Национальный парк Лахемаа был учреждён с целью сохранения природных ландшафтов»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Стены и башни Таллина: путешествие в средневековье
Загадочные башни средневекового Таллина раскроют перед вами свои истории во время захватывающей экскурсии
Начало: Ворота Виру
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€53 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Единение с природой на островах Муху и Сааремаа
Насладиться красотой, спокойствием и аутентичностью знаменитых эстонских достопримечательностей
«На островах не хочется никуда торопиться, а хочется гулять и наслаждаться природой, чем мы и будем заниматься во время экскурсии»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Другая Эстония. «Шведский» город Пярну
Открыть красоту незаслуженно забытого морского курорта, его «шведское» барокко и выдающихся жителей
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€230 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена3 июня 2024Самый прекрасный день, проведенный в Таллине с прекрасным гидом Наталией, удивительные места, красота и история этого прекрасного города была интересна в рассказах Наталии. Прекрасная организация тура. Хочется повторить👌🏻
- OOlga20 мая 2024Замечательный экскурсовод. Заказывали одну экскурсию, но потом согласовали с экскурсоводом содержание, что бы мы хотели услышать и увидеть. Все было рассказано интересно - получили положительные эмоции от экскурсии. Спасибо
- ННаталия25 апреля 2024Экскурсия очень порадовала динамичностью, разнообразием и легкостью! Для обзорной экскурсии отличный вариант!
- ААлександра25 апреля 2024Заказывала экскурсию для родителей, они очень довольны. То, что часть маршрута была на машине, тоже прекрасное решение
- SSvetlana3 апреля 2024Наталия, огромное спасибо за экскурсию. Очень интересный маршрут. Все было продумано с учетом наших пожеланий. Получили большое удовольствие от общения с Вами.
- OOlena22 ноября 2023Душевное спасибо за невероятную экскурсию! Замечательный, знающий, любящий свое дело экскурсовод! Прекрасно проведенное время - душевно, с юмором и познавательно. Прекрасный город Таллин и его жители! Низкий поклон и сердечное спасибо Вам, Наталия!
- ЮЮлия4 ноября 2023Замечательная экскурсия! Очень познавательно и интересно. Отличные знания инженерных технологий открыли историю кораблестроения под другим углом. Материал очень хорошо структурирован и увлекает не только взрослых, но и детей подросткового возраста! Ирина большое вам спасибо!
- ЖЖанна28 сентября 2023Огромное спасибо, Роману. Все очень понравилось
- AAlex23 июля 2023Таллин. Два в одномпрекрасная экскурсия, великолепный гид. Большое спасибо Ирине
- IIrina16 марта 2023Гидрогавань для самолетовСпасибо, за экскурсию! Музей правда очень интересный!
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Природа и пейзажи»
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