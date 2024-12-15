А Анастасия Морская история Таллина, или Океан приключений в Лётной гавани Очень интересный музей и крайне интересный гид!!! К сожалению, нам не хватило времени (музей в 18.00 закрывался). Советую брать в первой половине дня,чтобы успеть и экскурсию всю пройти и потом,чтобы свободного времени было больше для самостоятельного изучения.

Л Любовь Морская история Таллина, или Океан приключений в Лётной гавани Любим музеи. Летную гавань без сомнения отправляем в копилку с драгоценностями. Огромный вклад в это внесла Ирина, прекрасный рассказчик и проводник в истории. Без сомнения рекомендуем с дочерью 16 лет сначала пройтись по Летной гавани с Ириной, а потом самостоятельно.

Ю Юлия Морская история Таллина, или Океан приключений в Лётной гавани Замечательная экскурсия! Очень познавательно и интересно. Отличные знания инженерных технологий открыли историю кораблестроения под другим углом. Материал очень хорошо структурирован и увлекает не только взрослых, но и детей подросткового возраста! Ирина большое вам спасибо!

I Irina Гидрогавань для самолетов Спасибо, за экскурсию! Музей правда очень интересный!

Е Елена Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо Отличная экскурсия, интересный интерактивный музей, как для взрослых так и для детей. Рекомендуем данную экскурсию с гидом Ириной.

Л Лия Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо читать дальше хотели уходить) Ирина очень позитивный гид, все было интересно и доступно. Несмотря на то, что ни я, ни дети, особо не интересовались мореплаванием, все отметили эту экскурсию, как одну из запоминающихся. Очень увлекательная и для детей, и для взрослых экскурсия. Много интерактивная - в музее все можно потрогать, покрутить, дети не