Экскурсии в Морской музей Таллина

Найдено 3 экскурсии в категории «Морской музей» в Таллине на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
5 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
Узнать личные истории великих экспонатов, которые не прочитаешь на музейных табличках
Сегодня в 17:00
15 фев в 10:00
65 за всё до 5 чел.
Морская история Таллина, или Океан приключений в Лётной гавани
30 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Морская история Таллина: погружение в мир мореплавания
Загляните в глубины морской истории Таллина с экскурсией в Лётную гавань, полной удивительных открытий и морских секретов
Сегодня в 11:30
11 фев в 10:00
60 за всё до 8 чел.
Гидрогавань для самолетов
1 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Гидрогавань для самолетов
Начало: Встречу вас в отеле
Завтра в 09:00
12 фев в 09:00
от 55 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    15 декабря 2024
    Морская история Таллина, или Океан приключений в Лётной гавани
    Очень интересный музей и крайне интересный гид!!! К сожалению, нам не хватило времени (музей в 18.00 закрывался). Советую брать в первой половине дня,чтобы успеть и экскурсию всю пройти и потом,чтобы свободного времени было больше для самостоятельного изучения.
  • Л
    Любовь
    31 октября 2024
    Морская история Таллина, или Океан приключений в Лётной гавани
    Любим музеи. Летную гавань без сомнения отправляем в копилку с драгоценностями. Огромный вклад в это внесла Ирина, прекрасный рассказчик и проводник в истории. Без сомнения рекомендуем с дочерью 16 лет сначала пройтись по Летной гавани с Ириной, а потом самостоятельно.
    Любим музеи. Летную гавань без сомнения отправляем в копилку с драгоценностями. Огромный вклад в это внеслаЛюбим музеи. Летную гавань без сомнения отправляем в копилку с драгоценностями. Огромный вклад в это внеслаЛюбим музеи. Летную гавань без сомнения отправляем в копилку с драгоценностями. Огромный вклад в это внеслаЛюбим музеи. Летную гавань без сомнения отправляем в копилку с драгоценностями. Огромный вклад в это внеслаЛюбим музеи. Летную гавань без сомнения отправляем в копилку с драгоценностями. Огромный вклад в это внеслаЛюбим музеи. Летную гавань без сомнения отправляем в копилку с драгоценностями. Огромный вклад в это внеслаЛюбим музеи. Летную гавань без сомнения отправляем в копилку с драгоценностями. Огромный вклад в это внесла
  • Ю
    Юлия
    4 ноября 2023
    Морская история Таллина, или Океан приключений в Лётной гавани
    Замечательная экскурсия! Очень познавательно и интересно. Отличные знания инженерных технологий открыли историю кораблестроения под другим углом. Материал очень хорошо структурирован и увлекает не только взрослых, но и детей подросткового возраста! Ирина большое вам спасибо!
  • I
    Irina
    16 марта 2023
    Гидрогавань для самолетов
    Спасибо, за экскурсию! Музей правда очень интересный!
  • Е
    Елена
    5 января 2020
    Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
    Отличная экскурсия, интересный интерактивный музей, как для взрослых так и для детей. Рекомендуем данную экскурсию с гидом Ириной.
  • Л
    Лия
    8 января 2019
    Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
    Очень увлекательная и для детей, и для взрослых экскурсия. Много интерактивная - в музее все можно потрогать, покрутить, дети не
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    хотели уходить) Ирина очень позитивный гид, все было интересно и доступно. Несмотря на то, что ни я, ни дети, особо не интересовались мореплаванием, все отметили эту экскурсию, как одну из запоминающихся.

  • Н
    Наталья
    2 марта 2018
    Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
    Ирина очень приятный рассказчик. Было интересно. Единственное пожелание - было бы здорово, если бы гид на корабль вместе с нами сходила. На подлодке было очень увлекательно. А на корабле мы просто посозерцали…

Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Морской музей»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Гидрогавань для самолетов
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  1. Самое главное
  2. Старый город
  3. Домский собор
  4. Ратуша
  5. Вируские ворота
  6. Ратушная аптека
  7. Ратушная площадь
  8. Здание Большой гильдии
  9. Нижний город
  10. Собор Александра Невского
Сколько стоит экскурсия по Таллину в феврале 2025
Сейчас в Таллине в категории "Морской музей" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 65. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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