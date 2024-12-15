1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Морской музей: пушки и лодки обретают свое лицо
Узнать личные истории великих экспонатов, которые не прочитаешь на музейных табличках
Сегодня в 17:00
15 фев в 10:00
€65 за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Морская история Таллина: погружение в мир мореплавания
Загляните в глубины морской истории Таллина с экскурсией в Лётную гавань, полной удивительных открытий и морских секретов
Сегодня в 11:30
11 фев в 10:00
€60 за всё до 8 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Гидрогавань для самолетов
Начало: Встречу вас в отеле
Завтра в 09:00
12 фев в 09:00
от €55 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия15 декабря 2024Очень интересный музей и крайне интересный гид!!! К сожалению, нам не хватило времени (музей в 18.00 закрывался). Советую брать в первой половине дня,чтобы успеть и экскурсию всю пройти и потом,чтобы свободного времени было больше для самостоятельного изучения.
- ЛЛюбовь31 октября 2024Любим музеи. Летную гавань без сомнения отправляем в копилку с драгоценностями. Огромный вклад в это внесла Ирина, прекрасный рассказчик и проводник в истории. Без сомнения рекомендуем с дочерью 16 лет сначала пройтись по Летной гавани с Ириной, а потом самостоятельно.
- ЮЮлия4 ноября 2023Замечательная экскурсия! Очень познавательно и интересно. Отличные знания инженерных технологий открыли историю кораблестроения под другим углом. Материал очень хорошо структурирован и увлекает не только взрослых, но и детей подросткового возраста! Ирина большое вам спасибо!
- IIrina16 марта 2023Гидрогавань для самолетовСпасибо, за экскурсию! Музей правда очень интересный!
- ЕЕлена5 января 2020Отличная экскурсия, интересный интерактивный музей, как для взрослых так и для детей. Рекомендуем данную экскурсию с гидом Ириной.
- ЛЛия8 января 2019Очень увлекательная и для детей, и для взрослых экскурсия. Много интерактивная - в музее все можно потрогать, покрутить, дети не
- ННаталья2 марта 2018Ирина очень приятный рассказчик. Было интересно. Единственное пожелание - было бы здорово, если бы гид на корабль вместе с нами сходила. На подлодке было очень увлекательно. А на корабле мы просто посозерцали…
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Морской музей»
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