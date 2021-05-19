Полезная информация о Багио
Что нужно знать о Багио: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Багио
03:2630
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇭 Филиппины
|Название города
|Багио
|По-английски
|Baguio
|Столица региона
|Багио является столицей региона
|Население города
|272 714 чел.
|Аэропорт
|Loakan BAG (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Manila
|Средняя высота
|1 493 м. от уровня моря