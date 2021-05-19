Полезная информация о Багио

Что нужно знать о Багио: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Багио
03:2630
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇭 Филиппины
Название городаБагио
По-английскиBaguio
Столица регионаБагио является столицей региона
Население города272 714 чел.
АэропортLoakan BAG (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Manila
Средняя высота1 493 м. от уровня моря

Где находится Багио на карте