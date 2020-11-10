Как добраться до Баколода на самолёте
В Баколоде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bacolod-Silay International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Баколода
- Баколод BCDBacolod-Silay International Airport
Самые дешёвые билеты в Баколод из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.11.2020
|из 🇵🇭Себу
|1 856
|50м
|08.12.2020
|из 🇵🇭Манилы
|2 057
|1ч 20м
|17.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|21 834
|28ч 45м (⇵2)
|03.01.2021
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|35 401
|37ч 50м (⇵2)
|15.03.2021
|из 🇩🇰Копенгагена
|42 621
|53ч 20м (⇵2)
|01.10.2021
|из 🇮🇹Венеции
|45 817
|31ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону