Как добраться до Сеула на самолёте

В Сеуле 3 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Сеула

Инчеон ICN Incheon International Airport Гимпо GMP Gimpo International Airport Seoul AB SSN не гражданский Seoul AB

Самые дешёвые билеты в Сеул из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Сеула

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Сеула, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алматы, Бангкок, Чеджу, Бали и Москва

Авиакомпании которые летают из аэропортов Сеула