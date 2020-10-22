Как добраться до Сеула на самолёте
В Сеуле 3 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Сеула
- Инчеон ICNIncheon International Airport
- Гимпо GMPGimpo International Airport
- Seoul AB SSNне гражданскийSeoul AB
Самые дешёвые билеты в Сеул из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|22.10.2020
|из Чеджу
|577
|1ч 10м
|21.10.2020
|из Пусана
|967
|1ч
|13.10.2020
|из Кванджу
|1 274
|12ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из Ульсана
|1 410
|1ч
|04.11.2020
|из Йосу
|1 799
|55м
|27.10.2020
|из Тэгу
|2 263
|16ч 35м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇵🇭Манилы
|3 286
|4ч 20м
|09.12.2020
|из 🇯🇵Осаки
|5 854
|21ч 55м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇯🇵Токио
|6 141
|2ч 55м
|20.01.2021
|из 🇹🇼Тайбэй
|7 294
|2ч 30м
|27.12.2020
|из 🇻🇳Нячанга
|7 447
|4ч 25м
|20.01.2021
|из 🇹🇭Бангкока
|7 839
|9ч 20м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇻🇳Дананга
|9 179
|4ч 15м
|03.12.2020
|из 🇻🇳Ханоя
|9 325
|4ч 10м
|12.12.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|9 604
|2ч 20м
|30.10.2020
|из 🇵🇭Себу
|9 854
|30ч 15м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇻🇳Хошимина
|10 105
|24ч 5м (⇵1)
|30.01.2021
|из 🇮🇩Бали
|10 290
|13ч 20м (⇵1)
|10.03.2021
|из 🇨🇳Шанхая
|11 300
|20ч 5м (⇵1)
|28.11.2020
|из Хагатны
|12 253
|5ч 5м
|07.02.2021
|из 🇮🇩Сурабой
|12 357
|25ч 40м (⇵2)
|02.06.2021
|из 🇮🇩Макасара
|12 475
|15ч 40м (⇵2)
|24.05.2021
|из 🇷🇺Иркутска
|12 864
|3ч 40м
|25.10.2020
|из 🇯🇵Фукуоки
|13 357
|22ч (⇵1)
|27.02.2021
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|13 544
|6ч 5м (⇵1)
|13.02.2021
|из 🇷🇺Хабаровска
|13 636
|25ч (⇵1)
|04.05.2021
|из 🇨🇳Пекина
|13 967
|2ч
|20.01.2021
|из 🇨🇳Шэньяна
|14 512
|28ч 40м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇹🇭Чиангмая
|14 698
|15ч 25м (⇵1)
|11.01.2021
|из 🇨🇳Чанчуни
|14 977
|26ч 10м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇨🇳Циндао
|15 723
|4ч (⇵1)
|21.01.2021
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|15 816
|18ч 20м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇲🇾Коты-Кинабалу
|15 957
|8ч 50м (⇵1)
|01.04.2021
|из 🇮🇩Джакарты
|16 138
|9ч 55м (⇵1)
|24.12.2020
|из 🇨🇳Яньтая
|16 681
|1ч 25м
|23.12.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|16 705
|34ч (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇲🇳Улан-Батора
|16 796
|3ч 20м
|02.04.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|16 920
|5ч 25м
|15.04.2021
|из 🇷🇺Москвы
|16 999
|24ч 30м (⇵1)
|28.11.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|17 215
|51ч 30м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇨🇳Наньнина
|17 719
|18ч 50м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇨🇳Ханчжоу
|18 718
|13ч 10м (⇵1)
|05.11.2020
|из Макао
|18 762
|6ч 45м (⇵1)
|29.10.2020
|из Гонконга
|18 934
|6ч 35м (⇵1)
|29.12.2020
|из 🇨🇳Нинбо
|19 067
|11ч 10м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇨🇳Шэньчжэни
|19 256
|3ч 25м
|20.07.2021
|из 🇺🇦Киева
|19 333
|44ч 45м (⇵2)
|13.05.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|19 754
|24ч 55м (⇵1)
|07.01.2021
|из 🇦🇪Дубая
|19 867
|18ч 15м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇨🇳Харбина
|19 873
|11ч 55м (⇵2)
|09.02.2021
|из 🇷🇺Якутска
|20 125
|13ч 50м (⇵1)
|26.09.2021
|из 🇹🇭Пхукета
|20 231
|8ч 30м (⇵1)
|07.01.2021
|из 🇰🇿Шымкента
|20 361
|20ч 55м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇨🇳Чжэнчжоу
|20 395
|8ч 10м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇰🇭Пномпени
|20 411
|21ч 20м (⇵1)
|01.04.2021
|из 🇷🇺Казани
|20 684
|31ч (⇵2)
|02.01.2021
|из 🇷🇺Камчатки
|20 899
|8ч 5м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|21 084
|29ч 35м (⇵1)
|01.04.2021
|из 🇷🇺Краснодара
|21 275
|27ч 55м (⇵2)
|02.06.2021
|из 🇷🇺Уфы
|21 409
|52ч 50м (⇵2)
|28.05.2021
|из 🇰🇿Алматы
|21 586
|11ч 10м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇲🇲Янгона
|21 589
|12ч 45м (⇵1)
|01.04.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|21 828
|43ч 50м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇨🇳Тяньцзини
|21 906
|21ч 35м (⇵1)
|14.05.2021
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|22 159
|21ч 10м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇨🇳Нанкина
|22 308
|13ч 30м (⇵1)
|23.12.2020
|из 🇲🇾Джохора-Бару
|22 634
|25ч 5м (⇵2)
|10.01.2021
|из 🇺🇿Ташкента
|23 004
|15ч 40м (⇵1)
|21.05.2021
|из 🇷🇺Тюмени
|23 340
|20ч 30м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|23 474
|55ч (⇵1)
|03.01.2021
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|23 709
|12ч (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Читы
|23 737
|56ч 10м (⇵1)
|28.12.2020
|из 🇷🇺Сочи
|24 038
|32ч (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇦🇺Перта
|24 071
|39ч 5м (⇵2)
|05.04.2021
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|24 113
|30ч 10м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇨🇳Чэнду
|24 207
|15ч 35м (⇵1)
|02.04.2021
|из 🇧🇾Минска
|24 290
|15ч 15м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇮🇳Дели
|24 383
|46ч 25м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|24 547
|25ч 35м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|24 575
|30ч (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|24 744
|22ч 15м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|24 828
|43ч 15м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇰🇿Актау
|24 831
|47ч (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Перми
|24 991
|32ч 20м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|25 042
|25ч 50м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|25 147
|25ч 50м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Саратова
|25 445
|25ч 45м (⇵2)
|03.06.2021
|из 🇰🇿Караганды
|25 465
|28ч 35м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|25 491
|31ч 45м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Нальчика
|25 514
|23ч 15м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇯🇵Саппоро
|25 544
|27ч 25м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|25 640
|20ч 20м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|25 677
|32ч 40м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|25 775
|26ч (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇷🇺Сургута
|25 803
|31ч 30м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Магадана
|25 880
|25ч 10м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|25 918
|26ч 35м (⇵2)
|30.12.2020
|из 🇺🇸Каилуы-Коны
|26 188
|26ч 16м (⇵2)
|13.01.2021
|из 🇷🇺Кирова
|26 199
|26ч 25м (⇵2)
|09.03.2021
|из 🇦🇺Брисбена
|26 354
|41ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Сеула
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Сеула, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алматы, Бангкок, Чеджу, Бали и Москва
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