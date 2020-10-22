Летим в Сеул

Как добраться до Сеула на самолёте

В Сеуле 3 аэропорта ✈️, из них 2 гражданских, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Сеула

  1. Инчеон ICN
    Incheon International Airport
  2. Гимпо GMP
    Gimpo International Airport
  3. Seoul AB SSNне гражданский
    Seoul AB

Самые дешёвые билеты в Сеул из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
22.10.2020из Чеджу5771ч 10м
21.10.2020из Пусана967
13.10.2020из Кванджу1 27412ч 50м (⇵1)
20.10.2020из Ульсана1 410
04.11.2020из Йосу1 79955м
27.10.2020из Тэгу2 26316ч 35м (⇵1)
03.12.2020из 🇵🇭Манилы3 2864ч 20м
09.12.2020из 🇯🇵Осаки5 85421ч 55м (⇵1)
10.12.2020из 🇯🇵Токио6 1412ч 55м
20.01.2021из 🇹🇼Тайбэй7 2942ч 30м
27.12.2020из 🇻🇳Нячанга7 4474ч 25м
20.01.2021из 🇹🇭Бангкока7 8399ч 20м (⇵1)
24.10.2020из 🇻🇳Дананга9 1794ч 15м
03.12.2020из 🇻🇳Ханоя9 3254ч 10м
12.12.2020из 🇷🇺Владивостока9 6042ч 20м
30.10.2020из 🇵🇭Себу9 85430ч 15м (⇵1)
01.12.2020из 🇻🇳Хошимина10 10524ч 5м (⇵1)
30.01.2021из 🇮🇩Бали10 29013ч 20м (⇵1)
10.03.2021из 🇨🇳Шанхая11 30020ч 5м (⇵1)
28.11.2020из Хагатны12 2535ч 5м
07.02.2021из 🇮🇩Сурабой12 35725ч 40м (⇵2)
02.06.2021из 🇮🇩Макасара12 47515ч 40м (⇵2)
24.05.2021из 🇷🇺Иркутска12 8643ч 40м
25.10.2020из 🇯🇵Фукуоки13 35722ч (⇵1)
27.02.2021из 🇷🇺Южно-Сахалинска13 5446ч 5м (⇵1)
13.02.2021из 🇷🇺Хабаровска13 63625ч (⇵1)
04.05.2021из 🇨🇳Пекина13 967
20.01.2021из 🇨🇳Шэньяна14 51228ч 40м (⇵2)
15.12.2020из 🇹🇭Чиангмая14 69815ч 25м (⇵1)
11.01.2021из 🇨🇳Чанчуни14 97726ч 10м (⇵2)
15.10.2020из 🇨🇳Циндао15 723 (⇵1)
21.01.2021из 🇨🇳Гуанчжоу15 81618ч 20м (⇵1)
10.11.2020из 🇲🇾Коты-Кинабалу15 9578ч 50м (⇵1)
01.04.2021из 🇮🇩Джакарты16 1389ч 55м (⇵1)
24.12.2020из 🇨🇳Яньтая16 6811ч 25м
23.12.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура16 70534ч (⇵2)
10.11.2020из 🇲🇳Улан-Батора16 7963ч 20м
02.04.2021из 🇷🇺Новосибирска16 9205ч 25м
15.04.2021из 🇷🇺Москвы16 99924ч 30м (⇵1)
28.11.2020из 🇷🇺Благовещенска17 21551ч 30м (⇵1)
25.11.2020из 🇨🇳Наньнина17 71918ч 50м (⇵1)
18.10.2020из 🇨🇳Ханчжоу18 71813ч 10м (⇵1)
05.11.2020из Макао18 7626ч 45м (⇵1)
29.10.2020из Гонконга18 9346ч 35м (⇵1)
29.12.2020из 🇨🇳Нинбо19 06711ч 10м (⇵1)
28.10.2020из 🇨🇳Шэньчжэни19 2563ч 25м
20.07.2021из 🇺🇦Киева19 33344ч 45м (⇵2)
13.05.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга19 75424ч 55м (⇵1)
07.01.2021из 🇦🇪Дубая19 86718ч 15м (⇵1)
15.10.2020из 🇨🇳Харбина19 87311ч 55м (⇵2)
09.02.2021из 🇷🇺Якутска20 12513ч 50м (⇵1)
26.09.2021из 🇹🇭Пхукета20 2318ч 30м (⇵1)
07.01.2021из 🇰🇿Шымкента20 36120ч 55м (⇵1)
15.10.2020из 🇨🇳Чжэнчжоу20 3958ч 10м (⇵2)
22.10.2020из 🇰🇭Пномпени20 41121ч 20м (⇵1)
01.04.2021из 🇷🇺Казани20 68431ч (⇵2)
02.01.2021из 🇷🇺Камчатки20 8998ч 5м (⇵1)
29.11.2020из 🇷🇺Красноярска21 08429ч 35м (⇵1)
01.04.2021из 🇷🇺Краснодара21 27527ч 55м (⇵2)
02.06.2021из 🇷🇺Уфы21 40952ч 50м (⇵2)
28.05.2021из 🇰🇿Алматы21 58611ч 10м (⇵1)
29.11.2020из 🇲🇲Янгона21 58912ч 45м (⇵1)
01.04.2021из 🇷🇺Екатеринбурга21 82843ч 50м (⇵2)
18.10.2020из 🇨🇳Тяньцзини21 90621ч 35м (⇵1)
14.05.2021из 🇷🇺Ростова-на-Дону22 15921ч 10м (⇵2)
18.10.2020из 🇨🇳Нанкина22 30813ч 30м (⇵1)
23.12.2020из 🇲🇾Джохора-Бару22 63425ч 5м (⇵2)
10.01.2021из 🇺🇿Ташкента23 00415ч 40м (⇵1)
21.05.2021из 🇷🇺Тюмени23 34020ч 30м (⇵2)
14.11.2020из 🇷🇺Улан-Удэ23 47455ч (⇵1)
03.01.2021из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)23 70912ч (⇵2)
16.11.2020из 🇷🇺Читы23 73756ч 10м (⇵1)
28.12.2020из 🇷🇺Сочи24 03832ч (⇵1)
01.01.2021из 🇦🇺Перта24 07139ч 5м (⇵2)
05.04.2021из 🇷🇺Нижнего Новгорода24 11330ч 10м (⇵2)
11.11.2020из 🇨🇳Чэнду24 20715ч 35м (⇵1)
02.04.2021из 🇧🇾Минска24 29015ч 15м (⇵2)
25.12.2020из 🇮🇳Дели24 38346ч 25м (⇵2)
27.11.2020из 🇷🇺Архангельска24 54725ч 35м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Оренбурга24 57530ч (⇵2)
26.11.2020из 🇷🇺Калининграда24 74422ч 15м (⇵2)
22.11.2020из 🇷🇺Волгограда24 82843ч 15м (⇵2)
01.01.2021из 🇰🇿Актау24 83147ч (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Перми24 99132ч 20м (⇵2)
10.12.2020из 🇷🇺Ставрополя25 04225ч 50м (⇵2)
30.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод25 14725ч 50м (⇵2)
13.11.2020из 🇷🇺Саратова25 44525ч 45м (⇵2)
03.06.2021из 🇰🇿Караганды25 46528ч 35м (⇵1)
16.11.2020из 🇷🇺Челябинска25 49131ч 45м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Нальчика25 51423ч 15м (⇵2)
17.10.2020из 🇯🇵Саппоро25 54427ч 25м (⇵1)
26.11.2020из 🇷🇺Владикавказа25 64020ч 20м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Омска25 67732ч 40м (⇵2)
19.11.2020из 🇷🇺Астрахани25 77526ч (⇵2)
21.12.2020из 🇷🇺Сургута25 80331ч 30м (⇵2)
11.12.2020из 🇷🇺Магадана25 88025ч 10м (⇵2)
18.12.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)25 91826ч 35м (⇵2)
30.12.2020из 🇺🇸Каилуы-Коны26 18826ч 16м (⇵2)
13.01.2021из 🇷🇺Кирова26 19926ч 25м (⇵2)
09.03.2021из 🇦🇺Брисбена26 35441ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Сеула, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алматы, Бангкок, Чеджу, Бали и Москва

Авиакомпании которые летают из аэропортов Сеула