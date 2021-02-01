Летим в Катиклан

Как добраться до Катиклана на самолёте

В Катиклане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Boracay Airport» вам не избежать

Список аэропортов Катиклана

  1. Катиклан MPH
    Boracay Airport

Самые дешёвые билеты в Катиклан из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
01.02.2021из 🇵🇭Манилы1 410
08.11.2020из 🇵🇭Лусона1 9101ч 5м
29.05.2021из 🇵🇭Давао4 47627ч 55м (⇵1)
02.04.2021из 🇻🇳Далата10 78113ч 5м (⇵2)
03.08.2021из 🇯🇵Токио12 44010ч 10м (⇵1)
20.11.2020из 🇸🇬Сингапура12 88628ч 20м (⇵1)
06.11.2020из Сеула14 90113ч 30м (⇵1)
22.12.2020из Гонконга14 99210ч 35м (⇵1)
25.11.2020из 🇲🇾Куала-Лумпура15 73925ч 55м (⇵1)
29.12.2020из 🇹🇭Бангкока18 17121ч (⇵1)
21.01.2021из 🇷🇺Москвы24 96234ч 5м (⇵2)
13.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга45 22636ч 30м (⇵2)
12.11.2020из 🇨🇳Гуанчжоу47 43236ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Катиклана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Думагете

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону