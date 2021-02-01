Как добраться до Катиклана на самолёте
В Катиклане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Boracay Airport» вам не избежать
Список аэропортов Катиклана
- Катиклан MPHBoracay Airport
Самые дешёвые билеты в Катиклан из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|01.02.2021
|из 🇵🇭Манилы
|1 410
|1ч
|08.11.2020
|из 🇵🇭Лусона
|1 910
|1ч 5м
|29.05.2021
|из 🇵🇭Давао
|4 476
|27ч 55м (⇵1)
|02.04.2021
|из 🇻🇳Далата
|10 781
|13ч 5м (⇵2)
|03.08.2021
|из 🇯🇵Токио
|12 440
|10ч 10м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇸🇬Сингапура
|12 886
|28ч 20м (⇵1)
|06.11.2020
|из Сеула
|14 901
|13ч 30м (⇵1)
|22.12.2020
|из Гонконга
|14 992
|10ч 35м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇲🇾Куала-Лумпура
|15 739
|25ч 55м (⇵1)
|29.12.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|18 171
|21ч (⇵1)
|21.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|24 962
|34ч 5м (⇵2)
|13.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|45 226
|36ч 30м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|47 432
|36ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Катиклана
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Катиклана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Думагете
- 20.04.202122.04.2021
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