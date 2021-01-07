Как добраться до Нур-Султана (Астана) на самолёте
В Нур-Султане (Астана) 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Нур-Султана (Астана)
- Нур-Султан (Астана) TSEAstana (Nursultan) International Airport
- Нур-Султан (Астана) NQZAstana (Nursultan) International Airport
Самые дешёвые билеты в Нур-Султан (Астана) из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|07.01.2021
|из 🇰🇿Семипалатинска
|1 108
|1ч 30м
|01.12.2020
|из 🇰🇿Костаная
|1 111
|1ч 15м
|15.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|1 193
|1ч 40м
|25.12.2020
|из 🇰🇿Шымкента
|1 196
|1ч 30м
|23.11.2020
|из 🇰🇿Кызылорды
|1 309
|1ч 30м
|23.10.2020
|из 🇰🇿Балхаша
|1 617
|1ч 35м
|28.11.2020
|из 🇰🇿Павлодара
|1 799
|1ч 15м
|26.11.2020
|из 🇰🇿Актау
|1 853
|2ч 45м
|15.10.2020
|из 🇰🇿Петропавловска
|1 875
|1ч 10м
|30.12.2020
|из 🇰🇿Усть-Каменогорска
|1 932
|1ч 35м
|28.11.2020
|из 🇰🇿Жезказгана
|1 950
|1ч
|07.12.2020
|из 🇰🇿Атырау
|2 115
|1ч 55м
|23.12.2020
|из 🇰🇿Актюбинска
|2 179
|1ч 40м
|24.10.2020
|из 🇰🇿Тараза
|2 619
|1ч 50м
|23.10.2020
|из 🇰🇿Ушарала
|2 870
|1ч 20м
|13.10.2020
|из 🇰🇿Урджара
|2 874
|2ч 20м
|08.11.2020
|из 🇰🇿Караганды
|3 241
|14ч 25м (⇵1)
|05.01.2021
|из 🇰🇿Уральска
|4 135
|25ч 45м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇰🇿Талд-Кургана
|5 142
|1ч 50м
|09.02.2021
|из 🇷🇺Москвы
|6 551
|3ч 15м
|15.05.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|6 890
|2ч
|14.10.2020
|из 🇰🇿Кокшетау
|6 959
|15ч 30м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|7 443
|11ч 55м (⇵1)
|29.04.2021
|из 🇭🇺Будапешта
|8 631
|5ч 5м
|07.02.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|9 033
|7ч 30м (⇵1)
|02.01.2021
|из 🇺🇿Ташкента
|9 567
|4ч 20м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|10 467
|12ч 5м (⇵1)
|01.04.2021
|из 🇷🇺Омска
|10 619
|5ч 45м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇷🇺Уфы
|10 657
|10ч 10м (⇵1)
|14.01.2021
|из 🇷🇺Краснодара
|10 947
|24ч 35м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|11 040
|30ч 10м (⇵2)
|03.02.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|11 177
|33ч 10м (⇵1)
|31.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|11 178
|25ч 10м (⇵1)
|29.12.2020
|из 🇷🇺Томска
|11 992
|41ч 10м (⇵2)
|10.02.2021
|из 🇷🇺Самары
|12 194
|16ч 45м (⇵1)
|04.01.2021
|из 🇷🇺Горно-Алтайска
|12 208
|55ч 15м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|12 553
|22ч 15м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|13 193
|4ч
|13.01.2021
|из 🇹🇷Антальи
|13 285
|35ч 45м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|13 315
|16ч 10м (⇵1)
|03.01.2021
|из 🇷🇺Тюмени
|13 357
|17ч 45м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇷🇺Новокузнецка
|13 442
|33ч 20м (⇵2)
|10.05.2021
|из 🇷🇺Калининграда
|13 525
|14ч 5м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇹🇷Анкары
|14 022
|13ч (⇵2)
|26.12.2020
|из 🇹🇷Аданы
|14 055
|17ч 45м (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇷🇺Сургута
|14 263
|40ч 45м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|14 373
|60ч 35м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|14 628
|24ч 20м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|14 796
|33ч 30м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|14 969
|21ч 10м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|14 974
|18ч 40м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇹🇷Денизли
|15 117
|22ч 5м (⇵2)
|25.05.2021
|из 🇬🇷Афин
|15 148
|44ч 20м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|15 251
|20ч 10м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|15 294
|16ч 15м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇨🇾Никосии
|15 473
|35ч 50м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|15 531
|18ч 40м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|15 567
|22ч 15м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|15 639
|20ч 25м (⇵2)
|29.12.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|15 659
|39ч (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Грозного
|15 711
|17ч 45м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|15 793
|18ч 55м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|15 928
|17ч (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|15 986
|13ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇸🇰Братиславы
|16 024
|28ч (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|16 061
|14ч 45м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|16 122
|28ч 35м (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇷🇺Абакана
|16 192
|61ч 40м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|16 318
|21ч 15м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|16 396
|20ч 20м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|16 405
|20ч 40м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|16 498
|28ч 25м (⇵2)
|28.05.2021
|из 🇱🇹Вильнюса
|16 576
|11ч 10м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|16 776
|40ч 15м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|16 804
|18ч 20м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|16 805
|39ч 45м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|16 829
|19ч 45м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|16 904
|41ч (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|16 967
|35ч 50м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|17 060
|31ч 15м (⇵2)
|04.01.2021
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|17 087
|41ч 5м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|17 160
|15ч 5м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|17 217
|26ч 50м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|17 321
|58ч 20м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|17 352
|50ч 40м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|17 444
|39ч 55м (⇵2)
|16.02.2021
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|17 691
|31ч 40м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇪🇪Таллина
|17 697
|7ч 50м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|17 988
|38ч (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Магаса
|18 163
|59ч 10м (⇵2)
|28.12.2020
|из 🇷🇺Перми
|18 167
|27ч 40м (⇵2)
|08.06.2021
|из 🇦🇿Баку
|18 204
|11ч 30м (⇵1)
|26.12.2020
|из 🇨🇿Праги
|18 357
|18ч 35м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇱🇻Риги
|18 446
|13ч 35м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇹🇷Коньи
|18 503
|18ч 30м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Анапы
|18 532
|33ч 40м (⇵2)
|11.11.2020
|из Ялты
|18 583
|28ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇦Ивано-Франковска
|18 697
|21ч 50м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇦🇪Дубая
|18 714
|16ч 10м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇬🇧Манчестера
|18 732
|36ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Нур-Султана (Астана)
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Нур-Султана (Астана), но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Актюбинск, Алматы, Анталья, Шымкент и Тараз
- 16.12.202019.12.2020
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