Летим в Нур-Султан (Астана)

Как добраться до Нур-Султана (Астана) на самолёте

В Нур-Султане (Астана) 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Нур-Султана (Астана)

  1. Нур-Султан (Астана) TSE
    Astana (Nursultan) International Airport
  2. Нур-Султан (Астана) NQZ
    Astana (Nursultan) International Airport

Самые дешёвые билеты в Нур-Султан (Астана) из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
07.01.2021из 🇰🇿Семипалатинска1 1081ч 30м
01.12.2020из 🇰🇿Костаная1 1111ч 15м
15.11.2020из 🇰🇿Алматы1 1931ч 40м
25.12.2020из 🇰🇿Шымкента1 1961ч 30м
23.11.2020из 🇰🇿Кызылорды1 3091ч 30м
23.10.2020из 🇰🇿Балхаша1 6171ч 35м
28.11.2020из 🇰🇿Павлодара1 7991ч 15м
26.11.2020из 🇰🇿Актау1 8532ч 45м
15.10.2020из 🇰🇿Петропавловска1 8751ч 10м
30.12.2020из 🇰🇿Усть-Каменогорска1 9321ч 35м
28.11.2020из 🇰🇿Жезказгана1 950
07.12.2020из 🇰🇿Атырау2 1151ч 55м
23.12.2020из 🇰🇿Актюбинска2 1791ч 40м
24.10.2020из 🇰🇿Тараза2 6191ч 50м
23.10.2020из 🇰🇿Ушарала2 8701ч 20м
13.10.2020из 🇰🇿Урджара2 8742ч 20м
08.11.2020из 🇰🇿Караганды3 24114ч 25м (⇵1)
05.01.2021из 🇰🇿Уральска4 13525ч 45м (⇵1)
18.11.2020из 🇰🇿Талд-Кургана5 1421ч 50м
09.02.2021из 🇷🇺Москвы6 5513ч 15м
15.05.2021из 🇷🇺Новосибирска6 890
14.10.2020из 🇰🇿Кокшетау6 95915ч 30м (⇵1)
22.11.2020из 🇰🇬Бишкека7 44311ч 55м (⇵1)
29.04.2021из 🇭🇺Будапешта8 6315ч 5м
07.02.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга9 0337ч 30м (⇵1)
02.01.2021из 🇺🇿Ташкента9 5674ч 20м (⇵1)
04.11.2020из 🇹🇷Стамбула10 46712ч 5м (⇵1)
01.04.2021из 🇷🇺Омска10 6195ч 45м (⇵1)
01.01.2021из 🇷🇺Уфы10 65710ч 10м (⇵1)
14.01.2021из 🇷🇺Краснодара10 94724ч 35м (⇵1)
26.11.2020из 🇷🇺Барнаула11 04030ч 10м (⇵2)
03.02.2021из 🇷🇺Екатеринбурга11 17733ч 10м (⇵1)
31.12.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону11 17825ч 10м (⇵1)
29.12.2020из 🇷🇺Томска11 99241ч 10м (⇵2)
10.02.2021из 🇷🇺Самары12 19416ч 45м (⇵1)
04.01.2021из 🇷🇺Горно-Алтайска12 20855ч 15м (⇵2)
26.11.2020из 🇷🇺Казани12 55322ч 15м (⇵1)
06.11.2020из 🇧🇾Минска13 193
13.01.2021из 🇹🇷Антальи13 28535ч 45м (⇵2)
08.11.2020из 🇺🇦Киева13 31516ч 10м (⇵1)
03.01.2021из 🇷🇺Тюмени13 35717ч 45м (⇵1)
18.11.2020из 🇷🇺Новокузнецка13 44233ч 20м (⇵2)
10.05.2021из 🇷🇺Калининграда13 52514ч 5м (⇵1)
19.10.2020из 🇹🇷Анкары14 02213ч (⇵2)
26.12.2020из 🇹🇷Аданы14 05517ч 45м (⇵2)
06.12.2020из 🇷🇺Сургута14 26340ч 45м (⇵2)
30.11.2020из 🇷🇺Иркутска14 37360ч 35м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Красноярска14 62824ч 20м (⇵2)
21.10.2020из 🇹🇷Аланьи14 79633ч 30м (⇵2)
12.11.2020из 🇫🇷Парижа14 96921ч 10м (⇵2)
02.11.2020из 🇺🇦Харькова14 97418ч 40м (⇵1)
17.10.2020из 🇹🇷Денизли15 11722ч 5м (⇵2)
25.05.2021из 🇬🇷Афин15 14844ч 20м (⇵2)
02.11.2020из 🇮🇹Рима15 25120ч 10м (⇵2)
26.10.2020из 🇩🇪Берлина15 29416ч 15м (⇵2)
27.12.2020из 🇨🇾Никосии15 47335ч 50м (⇵2)
16.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне15 53118ч 40м (⇵2)
02.11.2020из 🇦🇹Вены15 56722ч 15м (⇵2)
05.11.2020из 🇩🇪Мюнхена15 63920ч 25м (⇵2)
29.12.2020из 🇷🇺Оренбурга15 65939ч (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Грозного15 71117ч 45м (⇵2)
09.11.2020из 🇬🇧Лондона15 79318ч 55м (⇵2)
29.10.2020из 🇳🇱Амстердама15 92817ч (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Нижневартовска15 98613ч 10м (⇵2)
01.11.2020из 🇸🇰Братиславы16 02428ч (⇵2)
15.11.2020из 🇵🇱Варшавы16 06114ч 45м (⇵2)
11.11.2020из 🇷🇺Мурманска16 12228ч 35м (⇵2)
11.12.2020из 🇷🇺Абакана16 19261ч 40м (⇵2)
05.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива16 31821ч 15м (⇵2)
23.11.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа16 39620ч 20м (⇵2)
01.11.2020из 🇬🇪Тбилиси16 40520ч 40м (⇵1)
25.11.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)16 49828ч 25м (⇵2)
28.05.2021из 🇱🇹Вильнюса16 57611ч 10м (⇵1)
26.11.2020из 🇺🇦Одессы16 77640ч 15м (⇵2)
15.11.2020из 🇷🇺Махачкалы16 80418ч 20м (⇵2)
19.10.2020из 🇮🇹Милана16 80539ч 45м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Челябинска16 82919ч 45м (⇵2)
04.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод16 90441ч (⇵2)
27.11.2020из 🇷🇺Сочи16 96735ч 50м (⇵2)
07.11.2020из 🇷🇺Волгограда17 06031ч 15м (⇵2)
04.01.2021из 🇷🇺Нижнего Новгорода17 08741ч 5м (⇵2)
26.10.2020из 🇺🇦Львова17 16015ч 5м (⇵2)
04.11.2020из 🇷🇺Ижевска17 21726ч 50м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Ставрополя17 32158ч 20м (⇵2)
03.12.2020из 🇷🇺Воронежа17 35250ч 40м (⇵2)
10.11.2020из 🇺🇦Запорожье17 44439ч 55м (⇵2)
16.02.2021из 🇷🇺Улан-Удэ17 69131ч 40м (⇵2)
01.12.2020из 🇪🇪Таллина17 6977ч 50м (⇵1)
05.12.2020из 🇷🇺Астрахани17 98838ч (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Магаса18 16359ч 10м (⇵2)
28.12.2020из 🇷🇺Перми18 16727ч 40м (⇵2)
08.06.2021из 🇦🇿Баку18 20411ч 30м (⇵1)
26.12.2020из 🇨🇿Праги18 35718ч 35м (⇵2)
03.11.2020из 🇱🇻Риги18 44613ч 35м (⇵1)
14.10.2020из 🇹🇷Коньи18 50318ч 30м (⇵2)
04.11.2020из 🇷🇺Анапы18 53233ч 40м (⇵2)
11.11.2020из Ялты18 58328ч 10м (⇵2)
01.11.2020из 🇺🇦Ивано-Франковска18 69721ч 50м (⇵2)
20.12.2020из 🇦🇪Дубая18 71416ч 10м (⇵1)
01.01.2021из 🇬🇧Манчестера18 73236ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Нур-Султана (Астана), но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Актюбинск, Алматы, Анталья, Шымкент и Тараз

Авиакомпании которые летают из аэропортов Нур-Султана (Астана)