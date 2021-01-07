Как добраться до Нур-Султана (Астана) на самолёте

В Нур-Султане (Астана) 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Нур-Султана (Астана)

Нур-Султан (Астана) TSE Astana (Nursultan) International Airport Нур-Султан (Астана) NQZ Astana (Nursultan) International Airport

Самые дешёвые билеты в Нур-Султан (Астана) из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Нур-Султана (Астана)

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Нур-Султана (Астана), но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Актюбинск, Алматы, Анталья, Шымкент и Тараз

Авиакомпании которые летают из аэропортов Нур-Султана (Астана)