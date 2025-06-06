Мои заказы

Увидеть самое главное в Бохоле

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Бохоле на русском языке, цены от $230. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Бохол
На машине
7 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Бохол: шоколадные холмы, долгопяты и плавучий ресторан
На экоферме вы увидите, как растут тропические фрукты и орехи кешью, а также попробуете свежий сок из маракуйи
Начало: У вашего отеля или в порту Тагбиларан
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
от $230 за всё до 5 чел.
Бохол: день приключений в парке Danao Adventure
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бохол: день приключений в парке Danao Adventure
Прокатиться на самом длинном и высоком зиплайне на Филиппинах - и не только
Начало: У вашего отеля на острове Панглао
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$231 за всё до 3 чел.
Пикник у водопада Канумантад и пещерный бассейн
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Поездка к живописному водопаду Канумантад на Бохоле
Отправьтесь в увлекательное путешествие к водопаду Канумантад на Бохоле. В пути вас ждут тропические пейзажи и рисовые террасы, а на месте - пикник и купание
Начало: В вашем отеле на острове Панглао
11 дек в 06:00
12 дек в 06:00
$257 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2025
    Знакомьтесь, Бохол
    Все было просто прекрасно и познавательно. Организация экскурсии на высоте, без накладок.
  • Е
    Екатерина
    26 апреля 2024
    Знакомьтесь, Бохол
    Про организатора экскурсии:
    При бронировании данной экскурсии у меня возникли сложности. Обычно подтверждается все быстро, но в этот раз я ждала
    читать дальше

    сутки - ответа не было. С помощью тех поддрежки в итоге получилось связаться с Дмитрием. Он сообщил, что дата которую я выбрала (она на момент бронирования была доступна) у него занята и он может предложить на замену другого гида. Далее, когда я согласилась, Дмитрий опять пропал на несколько часов и опять пришлось писать в поддержку. Когда мы договорились уже, внесли предоплату, выяснилось, что другой гид не знает про одну из точек (эко-ферма) и нам было предложено самим на английском пообщаться с владельцем фермы. Я предложила в таком случае убрать эту точку и снизить стоимость. Дмитрий отказался и сказал что это дополнение к маршруту (хотя в плане экскурсии она есть), что если мы ее уберем ничего не поменяется.

    Про экскурсию.
    Экскурсия по итогу состоялась, мы посетили все точки. По эко-ферме с нами пробежался ее хозяин. Хорошо, что мы немного знаем английский, частично понимали о чем он рассказывал.
    Сама гид Дарья очень приятная и харизматичная девушка. С ней было интересно поболтать. Она дала нам советы какие места мы можем еще посетить, скинула точки на карте, дала контакты водителя, с кем мы на следующий день съездили на сардин. Подсказала в каких ресторанчиках можно вкусно поесть. Спасибо ей большое!

  • Ю
    Юлия
    15 февраля 2024
    Знакомьтесь, Бохол
    Экскурсия очень понравилась, Дмитрий хорошо знаком с материалом и местами. Также помог с организацией индивидуальной лодки на следующий день, не пришлось самим заморачиваться поиском. Рекомендую!
  • О
    Ольга
    21 января 2024
    Знакомьтесь, Бохол
    Очень понравилась экскурсия на Бохол. Дмитрий заранее помог купить билеты на паром. Экскурсию проводила Алина, очень много рассказала и показала, все было отлично организовано. Жалеем, что взяли у Дмитрия всего одну экскурсию 😅
    Очень понравилась экскурсия на Бохол. Дмитрий заранее помог купить билеты на паром. Экскурсию проводила Алина, очень много рассказала и показала, все было отлично организовано. Жалеем, что взяли у Дмитрия всего одну экскурсию 😅
  • В
    Вадим
    17 января 2024
    Знакомьтесь, Бохол
    Спасибо Дмитрию за прекрасный день на Бохоле! Все было здОрово! Дмитрий приятный, тактичный в общении. Хорошо подает материал при этом не перегружая информацией. Нам очень понравилась организация и наполнение программы. Рекомендуем! Успехов!
    Спасибо Дмитрию за прекрасный день на Бохоле! Все было здОрово! Дмитрий приятный, тактичный в общении. Хорошо подает материал при этом не перегружая информацией. Нам очень понравилась организация и наполнение программы. Рекомендуем! Успехов!
  • Д
    Дмитрий
    12 января 2024
    Знакомьтесь, Бохол
    Нам очень понравилось. Дима смог скорректировать маршрут с учетом наших пожеланий. Все было хорошо организовано, быстро, просто, понятно.
    Мы увидели все, что хотели.
    Видно, что человек готовился, а не говорил отсебятину. Все было подкреплено цифрами, фактами. Молодец:)
    Нам очень понравилось. Дима смог скорректировать маршрут с учетом наших пожеланий. Все было хорошо организовано, быстро, просто, понятно.
    Мы увидели все, что хотели.
    Видно, что человек готовился, а не говорил отсебятину. Все было подкреплено цифрами, фактами. Молодец:)
  • А
    Анастасия
    18 декабря 2023
    Знакомьтесь, Бохол
    Было очень правильно взять экскурсию, потому что самостоятельно мне кажется мы бы не выбрались на остров Бохол. Мы посмотрели обычную
    читать дальше

    ферму, где выращивают разнообразные фрукты и овощи, чем особенно понравилось это место,тем что хозяин занимается разведением черепашек, чтобы их популяция росла!!! Попробовали маракуйю которую только только соврали.
    Посмотрели на знаменитые шоколадные холмы, место очаровательное, хотелось там просто стоять и размышлять о разных вещах, красота была до головокружения.
    Посмотрели на долгопят и смогли подержать летяг, они такие пушистые и миленькие!!!
    А на плавучем корабле нам очень повезло с местами и просто сидели и смотрели на все что вокруг, глаза фиксировали и наслаждались всеми видами!!!
    Поездка прошла в максимальном комфорте

    Было очень правильно взять экскурсию, потому что самостоятельно мне кажется мы бы не выбрались на остров Бохол. Мы посмотрели обычную
  • И
    Ирина
    13 ноября 2023
    Знакомьтесь, Бохол
    У нас было два… нет, не пакета травы, а два дня отдыха в командировке, и мы решили провести их на
    читать дальше

    Бохоле. Благодаря Дмитрию получились незабываемые два дня. Во-первых, сам день экскурсии: гид встретил нас в аэропорту, провез по всему маршруту (и не только) в удобном для нас темпе и уровне активности и с интересными рассказами о местном быте и достопримечательностях. Поездка на кораблике с обедом очень колоритная, долгопяты очаровательные, шоколадные холмы впечатляют, дегустация локальных вкусностей и погружение в локальную атмосферу бонусом. Организационные вопросы по пути решались быстро и незаметно для нас. Во-вторых: еще на этапе заказа экскурсии Дмитрий предложил нам остаться на Бохоле подольше – ведь вариантов для отдыха здесь великое множество. Что мы и сделали, воспользовавшись его рекомендациями по бронированию отеля, поиску пляжа и т. п.
    В общем, поездка получилась настолько комфортной и полной впечатлений, что хочется вернуться) Спасибо еще раз от всей нашей группы!

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бохоле
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Бохол
  2. Бохол: день приключений в парке Danao Adventure
  3. Пикник у водопада Канумантад и пещерный бассейн
Сколько стоит экскурсия по Бохолу в декабре 2025
Сейчас в Бохоле в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 230 до 257. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Бохоле (Филиппины 🇵🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Самое главное», 8 ⭐ отзывов, цены от $230. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Филиппин. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль