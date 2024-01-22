Насладиться природой провинции Бохол и отдохнуть у самого высокого водопада на острове
Водопад Канумантад — один из самых впечатляющих на Бохоле. Дорога до него займёт 4 часа, но этого того стоит.
В пути вы увидите насыщенные тропические пейзажи и уникальные для Филиппин рисовые поля — подобные тем, что есть в Индонезии или Вьетнаме. Я расскажу о быте и традициях жителей острова. На месте устроим душевный пикник под умиротворяющие звуки водопада.
В пути вы увидите насыщенные тропические пейзажи и уникальные для Филиппин рисовые поля — подобные тем, что есть в Индонезии или Вьетнаме. Я расскажу о быте и традициях жителей острова. На месте устроим душевный пикник под умиротворяющие звуки водопада.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- По пути до водопада мы будем останавливаться у рисовых террас (Cadapdapan Rice Terraces), чтобы вы могли сделать яркие кадры.
- В дороге я расскажу о буднях местных жителей, их характере и отношении к иностранцам. Готовьте вопросы — с удовольствием на них отвечу.
- У водопада вы сможете позагорать, поплавать в освежающей воде и насладиться пикником.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, входные билеты на водопад и аренда столика.
- Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне Toyota Hunce на 8 мест.
- Дополнительно оплачиваются продукты — 500–1000 песо/чел. и уголь для пикника. Мы купим их по пути на водопад.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле на острове Панглао
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Бохоле
Привет! Меня зовут Дмитрий. Я путешественник, организатор туров и гид, живущий на Филиппинах уже более 4 лет. Ранее я много самостоятельно путешествовал по странам Европы и Азии и получил большой опыт в организации путешествий. Сейчас я сосредоточен на Филиппинах и готов поделиться своим опытом и знаниями с вами.
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