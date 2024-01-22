Поездка к живописному водопаду Канумантад
Индивидуальная экскурсия в Бохоле

Насладиться природой провинции Бохол и отдохнуть у самого высокого водопада на острове

Водопад Канумантад — один из самых впечатляющих на Бохоле. Дорога до него займёт 4 часа, но этого того стоит.

В пути вы увидите насыщенные тропические пейзажи и уникальные для Филиппин рисовые поля — подобные тем, что есть в Индонезии или Вьетнаме. Я расскажу о быте и традициях жителей острова. На месте устроим душевный пикник под умиротворяющие звуки водопада.
Поездка к живописному водопаду Канумантад
Поездка к живописному водопаду Канумантад
Поездка к живописному водопаду Канумантад
Поездка к живописному водопаду Канумантад
Поездка к живописному водопаду Канумантад
Поездка к живописному водопаду Канумантад
Поездка к живописному водопаду Канумантад
Поездка к живописному водопаду Канумантад
Поездка к живописному водопаду Канумантад
Поездка к живописному водопаду Канумантад
Поездка к живописному водопаду Канумантад
Поездка к живописному водопаду Канумантад
Ближайшие даты:
22
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Описание

Что вас ожидает

  • По пути до водопада мы будем останавливаться у рисовых террас (Cadapdapan Rice Terraces), чтобы вы могли сделать яркие кадры.
  • В дороге я расскажу о буднях местных жителей, их характере и отношении к иностранцам. Готовьте вопросы — с удовольствием на них отвечу.
  • У водопада вы сможете позагорать, поплавать в освежающей воде и насладиться пикником.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, входные билеты на водопад и аренда столика.
  • Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне Toyota Hunce на 8 мест.
  • Дополнительно оплачиваются продукты — 500–1000 песо/чел. и уголь для пикника. Мы купим их по пути на водопад.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле на острове Панглао
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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