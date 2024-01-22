Водопад Канумантад — один из самых впечатляющих на Бохоле. Дорога до него займёт 4 часа, но этого того стоит.



В пути вы увидите насыщенные тропические пейзажи и уникальные для Филиппин рисовые поля — подобные тем, что есть в Индонезии или Вьетнаме. Я расскажу о быте и традициях жителей острова. На месте устроим душевный пикник под умиротворяющие звуки водопада.