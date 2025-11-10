Мечтаете об отдыхе с ноткой адреналина? Тогда эта программа для вас! Парк Danao Adventure объединяет природу, активные развлечения и местный колорит. За один день вы не только испытаете острые ощущения на аттракционах, но и узнаете интересные факты о регионе и насладитесь потрясающими видами.

Описание экскурсии

Ваш день начнётся с трансфера от отеля. Водитель с комфортом доставит вас до парка — и приключения начнутся! Вы сможете выбрать развлечения на свой вкус:

Зиплайн «Велосипед» — высота 310 м, протяжённость 470 м

Зиплайн «Хомяк в колесе» — те же параметры, но другой формат

Зиплайн «Супермен» — высота 280 м, протяжённость 960 м

Гигантские качели — подъём до 100 м, маятник 200 м

Тарзанка — свободное падение с высоты 70 м и маятник 280 м

Гид будет сопровождать вас по парку: он подробнее расскажет об аттракционах и поделится любопытными фактами о Филиппинах.

Организационные детали

Программа подойдёт участникам с 5 лет. Вес — до 110 кг, объём талии — до 120 см

В стоимость входит трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota Vios

В связи с погодными условиями или иными обстоятельствами возможно отклонение от программы

Возможно провести экскурсию для большего количества участников:

— за группу 4–5 чел. на Toyota Avanza — $257

— за группу 6–12 чел. на Toyota Hiace — $270

Дополнительные расходы