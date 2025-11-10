Мечтаете об отдыхе с ноткой адреналина? Тогда эта программа для вас! Парк Danao Adventure объединяет природу, активные развлечения и местный колорит.
За один день вы не только испытаете острые ощущения на аттракционах, но и узнаете интересные факты о регионе и насладитесь потрясающими видами.
Описание экскурсии
Ваш день начнётся с трансфера от отеля. Водитель с комфортом доставит вас до парка — и приключения начнутся! Вы сможете выбрать развлечения на свой вкус:
- Зиплайн «Велосипед» — высота 310 м, протяжённость 470 м
- Зиплайн «Хомяк в колесе» — те же параметры, но другой формат
- Зиплайн «Супермен» — высота 280 м, протяжённость 960 м
- Гигантские качели — подъём до 100 м, маятник 200 м
- Тарзанка — свободное падение с высоты 70 м и маятник 280 м
Гид будет сопровождать вас по парку: он подробнее расскажет об аттракционах и поделится любопытными фактами о Филиппинах.
Организационные детали
- Программа подойдёт участникам с 5 лет. Вес — до 110 кг, объём талии — до 120 см
- В стоимость входит трансфер на комфортабельном автомобиле Toyota Vios
- В связи с погодными условиями или иными обстоятельствами возможно отклонение от программы
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников:
— за группу 4–5 чел. на Toyota Avanza — $257
— за группу 6–12 чел. на Toyota Hiace — $270
Дополнительные расходы
- «Велосипед» — 450 песо на чел ($9)
- «Хомяк в колесе» — 450 песо ($9)
- «Супермен» — 450 песо ($9)
- Зиплайн в специальной корзине — 350 песо ($7)
- Гигантские качели — 600 песо ($12)
- Тарзанка-качели — 850 песо ($17)
- Обед — по желанию
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля на острове Панглао
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Бохоле
Провели экскурсии для 188 туристов
Привет! Меня зовут Дмитрий. Я путешественник, организатор туров и гид, живущий на Филиппинах с 2020 года. Являюсь совладельцем лицензированного туристического агентства, открытого и работающего официально на Филиппинах. Ранее я много самостоятельно путешествовал по странам Европы и Азии и получил большой опыт в планировании поездок. Сейчас я сосредоточен на Филиппинах и готов поделиться своим опытом и знаниями с вами.Задать вопрос
