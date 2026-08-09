Бохол - удивительно самобытный остров, знаменитый не только пляжами. Главным символом стали 1268 шоколадных холмов одинаковой конической формы.Что это такое, как они образовались - узнаете на экскурсии! А ещё прокатитесь

на плавучем ресторане-корабле, посетите экоферму и познакомитесь с удивительными зверьками долгопятами. На экоферме увидите, как растут тропические фрукты и орехи кешью, попробуете сок из свежей маракуйи. В заповеднике встретите самых маленьких в мире приматов - долгопятов. Прогулка на плавучем ресторане-корабле по реке Лобок с национальной кухней и живой музыкой завершит ваш день

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Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Экоферма. Вы увидите, как растут тропические фрукты и орехи кешью. Понаблюдаете за одомашненными пчелами и попробуете сок из свежей маракуйи. Может быть, встретите местных студентов, которые часто приезжают сюда в образовательных целях.

Знакомство с долгопятами. В местном заповеднике вы увидите в естественной среде обитания самых маленьких в мире приматов — долгопятов. Эти крошечные тропические хищники находятся под угрозой вымирания. Больше их не встретить нигде!

Прогулка на плавучем ресторане-корабле. Вы отправитесь на часовую прогулку по тропической реке Лобок. Под живое пение насладитесь национальной кухней в формате шведского стола и полюбуетесь окружающими пейзажами. По возвращении в порту местный коллектив порадует вас народными танцами.

Шоколадные холмы. Это визитная карточка острова. Вы раскроете секрет их образования и подниметесь на смотровую площадку одного из холмов, откуда открывается вид на «шоколадную долину».

Организационные детали