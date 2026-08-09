На экоферме вы увидите, как растут тропические фрукты и орехи кешью, а также попробуете свежий сок из маракуйи
Бохол - удивительно самобытный остров, знаменитый не только пляжами. Главным символом стали 1268 шоколадных холмов одинаковой конической формы.
Что это такое, как они образовались - узнаете на экскурсии! А ещё прокатитесь читать дальшеуменьшить
на плавучем ресторане-корабле, посетите экоферму и познакомитесь с удивительными зверьками долгопятами. На экоферме увидите, как растут тропические фрукты и орехи кешью, попробуете сок из свежей маракуйи. В заповеднике встретите самых маленьких в мире приматов - долгопятов.
Прогулка на плавучем ресторане-корабле по реке Лобок с национальной кухней и живой музыкой завершит ваш день
Экоферма. Вы увидите, как растут тропические фрукты и орехи кешью. Понаблюдаете за одомашненными пчелами и попробуете сок из свежей маракуйи. Может быть, встретите местных студентов, которые часто приезжают сюда в образовательных целях.
Знакомство с долгопятами. В местном заповеднике вы увидите в естественной среде обитания самых маленьких в мире приматов — долгопятов. Эти крошечные тропические хищники находятся под угрозой вымирания. Больше их не встретить нигде!
Прогулка на плавучем ресторане-корабле. Вы отправитесь на часовую прогулку по тропической реке Лобок. Под живое пение насладитесь национальной кухней в формате шведского стола и полюбуетесь окружающими пейзажами. По возвращении в порту местный коллектив порадует вас народными танцами.
Шоколадные холмы. Это визитная карточка острова. Вы раскроете секрет их образования и подниметесь на смотровую площадку одного из холмов, откуда открывается вид на «шоколадную долину».
Организационные детали
Экскурсия проходит на легковом автомобиле с кондиционером
В стоимость всё включено: транспорт, входные билеты, прогулка на корабле, обед в формате шведского стола
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
$125
Дети до 7 лет
$90
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля на о. Панглао или в порту Тагбиларан (Бохол)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Бохоле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 8 часов 40 минут
Провели экскурсии для 73 туристов
Дмитрий — организатор экскурсий и туров по всем направлениям на Филиппинах, тщательно исследовал все туристические острова. Отобрал лучшие места и сопровождающих.
Дарья — гид на острове Бохол. С огромным удовольствием знакомит читать дальшеуменьшить
таких же увлечённых исследователей с живописным филиппинским островом. Подводный фотограф, может рассказать всё про морской мир.
Артур — гид на Себу. Покажет лучшие места, которые таит остров, расскажет факты из истории, позаботится о вашем комфорте и займёт продолжительные переезды беседами, так что вам некогда будет скучать.
Ярослав — гид на Палаване. Прожил 11+ лет на острове, знает его лучше местных. Отлично осведомлён в культурных вопросах. Влюблен в этот остров и кроме базовых экскурсий может устроить поездку по диким местам.
Кристина — гид острова Лусон. Уделит внимание каждому гостю и вовлечет в культуру города Манила. Замужем на филиппинцем. Помимо классических маршрутов, познакомит с удивительными фактами и местами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Владимир
Экскурсию проводил Олег. Спасибо ему большое за интересную и содержательную экскурсию! Такую экскурсию я рекомендую тем, кто либо только прибыл на Филиппины, либо за пару дней до отъезда. Это лёгкая неспешная расслабляющая экскурсия. Жене очень понравился парк с дикими обезьянами. Также впечатлила прогулка на лодке по реке с представлениями местных жителей. Толстопяты и шоколадные холмы - must see!
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С
Сергей
Отличный однодневный trip для знакомства с необычным островом. Отличная насыщенная, но неутомительная программа на весь световой день. Очень понравился гид Олег. Приехал за нами на парковку к морскому вокзалу. Мы читать дальшеуменьшить
прибыли на пароме. Очень компетентный, весёлый и учтивый гид, рассказал много полезной информации о стране и о острове в целом. Мы с ним сразу нашли общий язык и день пролетел на одном дыхании. Успели посетить все известные достопримечательности без спешки и суеты. Но всё таки я бы порекомендовал туристам острову Бохоль следует уделить хотя бы несколько дней, что бы ещё больше проникнуться атмосферой, культурой и природными локациями острова.
+2
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Евгений
Экскурсия очень понравилась. Все достопримечательности на маршруте описаны освещены гидом. На все вопросы по маршруту гид Олег отвечает очень подробно и интересно.
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А
Анастасия
Было очень правильно взять экскурсию, потому что самостоятельно мне кажется мы бы не выбрались на остров Бохол. Мы посмотрели обычную ферму, где выращивают разнообразные фрукты и овощи, чем особенно понравилось читать дальшеуменьшить
это место,тем что хозяин занимается разведением черепашек, чтобы их популяция росла!!! Попробовали маракуйю которую только только соврали. Посмотрели на знаменитые шоколадные холмы, место очаровательное, хотелось там просто стоять и размышлять о разных вещах, красота была до головокружения. Посмотрели на долгопят и смогли подержать летяг, они такие пушистые и миленькие!!! А на плавучем корабле нам очень повезло с местами и просто сидели и смотрели на все что вокруг, глаза фиксировали и наслаждались всеми видами!!! Поездка прошла в максимальном комфорте
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Дмитрий
Нам очень понравилось. Дима смог скорректировать маршрут с учетом наших пожеланий. Все было хорошо организовано, быстро, просто, понятно. Мы увидели все, что хотели. Видно, что человек готовился, а не говорил отсебятину. Все было подкреплено цифрами, фактами. Молодец:)
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Ольга
Очень понравилась экскурсия на Бохол. Дмитрий заранее помог купить билеты на паром. Экскурсию проводила Алина, очень много рассказала и показала, все было отлично организовано. Жалеем, что взяли у Дмитрия всего одну экскурсию 😅