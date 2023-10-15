Насыщенная обзорная экскурсия по тропическому острову с шоколадными холмами
Что это такое, как они образовались — узнаете на экскурсии! А ещё прокатитесь на плавучем ресторане-корабле, посетите экоферму и познакомитесь с удивительными зверьками долгопятами.
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Описание
Что вас ожидает
Экоферма. Вы увидите, как растут тропические фрукты и орехи кешью. Понаблюдаете за одомашненными пчелами и попробуете сок из свежей маракуйи. Может быть, встретите местных студентов, которые часто приезжают сюда в образовательных целях.
Знакомство с долгопятами. В местном заповеднике вы увидите в естественной среде обитания самых маленьких в мире приматов — долгопятов. Эти крошечные тропические хищники находятся под угрозой вымирания. Больше их не встретить нигде!
Прогулка на плавучем ресторане-корабле. Вы отправитесь на часовую прогулку по тропической реке Лобок. Под живое пение насладитесь национальной кухней в формате шведского стола и полюбуетесь окружающими пейзажами. По возвращении в порту местный коллектив порадует вас народными танцами.
Шоколадные холмы. Это визитная карточка острова. Вы раскроете секрет их образования и подниметесь на смотровую площадку одного из холмов, откуда открывается вид на «шоколадную долину».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле с кондиционером
- В стоимость всё включено: транспорт, входные билеты, прогулка на корабле, обед в формате шведского стола
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля или в порту Тагбиларан
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.