Знакомьтесь, Бохол

Насыщенная обзорная экскурсия по тропическому острову с шоколадными холмами

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Ответы на вопросы
Бохол — удивительно самобытный остров, знаменитый далеко не только пляжами. Его главным символом стали 1268 шоколадных холмов одинаковой конической формы.

Что это такое, как они образовались — узнаете на экскурсии! А ещё прокатитесь на плавучем ресторане-корабле, посетите экоферму и познакомитесь с удивительными зверьками долгопятами.
Знакомьтесь, Бохол
Знакомьтесь, Бохол
Знакомьтесь, Бохол
Знакомьтесь, Бохол
Знакомьтесь, Бохол
Знакомьтесь, Бохол
Знакомьтесь, Бохол
Знакомьтесь, Бохол
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экоферма. Вы увидите, как растут тропические фрукты и орехи кешью. Понаблюдаете за одомашненными пчелами и попробуете сок из свежей маракуйи. Может быть, встретите местных студентов, которые часто приезжают сюда в образовательных целях.

Знакомство с долгопятами. В местном заповеднике вы увидите в естественной среде обитания самых маленьких в мире приматов — долгопятов. Эти крошечные тропические хищники находятся под угрозой вымирания. Больше их не встретить нигде!

Прогулка на плавучем ресторане-корабле. Вы отправитесь на часовую прогулку по тропической реке Лобок. Под живое пение насладитесь национальной кухней в формате шведского стола и полюбуетесь окружающими пейзажами. По возвращении в порту местный коллектив порадует вас народными танцами.

Шоколадные холмы. Это визитная карточка острова. Вы раскроете секрет их образования и подниметесь на смотровую площадку одного из холмов, откуда открывается вид на «шоколадную долину».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле с кондиционером
  • В стоимость всё включено: транспорт, входные билеты, прогулка на корабле, обед в формате шведского стола

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля или в порту Тагбиларан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дата и количество участников выбирается при бронировании
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