Бохол — удивительно самобытный остров, знаменитый далеко не только пляжами. Его главным символом стали 1268 шоколадных холмов одинаковой конической формы. Что это такое, как они образовались — узнаете на экскурсии! А ещё прокатитесь на плавучем ресторане-корабле, посетите экоферму и познакомитесь с удивительными зверьками долгопятами.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экоферма. Вы увидите, как растут тропические фрукты и орехи кешью. Понаблюдаете за одомашненными пчелами и попробуете сок из свежей маракуйи. Может быть, встретите местных студентов, которые часто приезжают сюда в образовательных целях.

Знакомство с долгопятами. В местном заповеднике вы увидите в естественной среде обитания самых маленьких в мире приматов — долгопятов. Эти крошечные тропические хищники находятся под угрозой вымирания. Больше их не встретить нигде!

Прогулка на плавучем ресторане-корабле. Вы отправитесь на часовую прогулку по тропической реке Лобок. Под живое пение насладитесь национальной кухней в формате шведского стола и полюбуетесь окружающими пейзажами. По возвращении в порту местный коллектив порадует вас народными танцами.

Шоколадные холмы. Это визитная карточка острова. Вы раскроете секрет их образования и подниметесь на смотровую площадку одного из холмов, откуда открывается вид на «шоколадную долину».

Организационные детали