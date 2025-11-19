Описание экскурсии
Экскурсия на остров Бохол из Себу — это незабываемое путешествие, которое позволяет вам погрузиться в природу и культуру Филиппин, оставляя только самые яркие впечатления и эмоции. Присоединяйтесь к нам для открытия новых горизонтов! Маршрут экскурсии: Ваш день начнется с удобного трансфера из отеля в Себу в порт, откуда отправляется паром на Бохол. Время в пути составляет 2 часа, во время которого вы сможете насладиться живописными видами океана. По прибытии на Бохол, вы отправитесь к знаменитым шоколадным холмам. Это уникальное природное образование, состоящее из более чем 1200 холмов, покрытых зеленью, которая летом становится коричневой, напоминая шоколадные конфеты. На смотровой площадке вы сможете сделать захватывающие фотографии и насладиться панорамными видами. Далее вы отправитесь на реку Лобок для неспешной прогулки на традиционной бамбуковой лодке-ресторане. Во время экскурсии по реке вы сможете увидеть живописные пейзажи. Местные жители покажут вам концерт в котором исполнят национальные танцы. На борту лодки играют музыканты и исполняют песни разных стран. Обед на борту лодки включает разнообразные блюда местной кухни. После обеда вы посетите центр охраны долгопятов — самых маленьких приматов в мире. Вы сможете увидеть этих удивительных животных в их естественной среде обитания, и сделать фотографии на фоне этих крошечных созданий. Далее вы сможете прогуляться по подвесным бамбуковым мостам. По завершении экскурсии вы вернетесь в порт для переправы на Себу. Трансфер обратно в отель завершит ваш день, наполненный новыми впечатлениями и воспоминаниями. Что включено: Трансферы из/в отель Себу Паром на/из Бохол Входные билеты Портовые сборы и налоги Кондиционированная машина Прогулка по реке Лобок с обедом. Сопровождение русского гида Бутилированная вода в машине Полезная информация: Экскурсия длится целый день (около 8-10 часов), включая время на дорогу и ожидание. Рекомендуется бронировать экскурсию заранее, чтобы гарантировать место на пароме.
*Внимание!:
* Стоимость указана за 1 человека при минимуме 2-х человек в группе. Все наши экскурсионные программы - индивидуальные. В них могут быть внесены любые изменения по Вашему желанию! Пожалуйста, в случае необходимости внести изменения в программу, согласуйте их с нами в момент бронирования экскурсии или тура! Важная информация: Экскурсия на остров Бохол из Себу — это незабываемое путешествие, которое позволяет вам погрузиться в природу и культуру Филиппин, оставляя только самые яркие впечатления и эмоции. Присоединяйтесь к нам для открытия новых горизонтов!
**Внимание!:
* Стоимость указана за 1 человека при минимуме 2-х человек в группе. Все наши экскурсионные программы - индивидуальные. В них могут быть внесены любые изменения по Вашему желанию! Пожалуйста, в случае необходимости внести изменения в программу, согласуйте их с нами в момент бронирования экскурсии или тура! Важная информация: Экскурсия на остров Бохол из Себу — это незабываемое путешествие, которое позволяет вам погрузиться в природу и культуру Филиппин, оставляя только самые яркие впечатления и эмоции. Присоединяйтесь к нам для открытия новых горизонтов!
** Стоимость указана за 1 человека при минимуме 2-х человек в группе. Все наши экскурсионные программы - индивидуальные. В них могут быть внесены любые изменения по Вашему желанию! Пожалуйста, в случае необходимости внести изменения в программу, согласуйте их с нами в момент бронирования экскурсии или тура! Важная информация: Экскурсия на остров Бохол из Себу — это незабываемое путешествие, которое позволяет вам погрузиться в природу и культуру Филиппин, оставляя только самые яркие впечатления и эмоции. Присоединяйтесь к нам для открытия новых горизонтов!
ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Программа тура:
- Памятник в честь подписания кровного договора Сандуго
- Церковь Баклайон - одна из старейших церквей на Филиппинах
- Шоколадные холмы видовая площадка
- Заповедник тарсиеров
- Заповедник питонов
- Сад бабочек
- Круиз по реке на пароме с обедом
- Подвесные мосты на реке Лобок
- Махагоновый лес
Что включено
- Тур 12 часов
- Трансфер отель - порт - отель
- Билеты на паром Себу - Тагбиларан - Себу
- Портовые сборы и налоги
- Кондиционированная машина с водителем
- Все входные билеты
- Бутилированная вода
- Обед
- Русский гид
Что не входит в цену
- Профессиональные фото и видео на GoPro
Место начала и завершения?
Себу Сити
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 49 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Экскурсия на остров Бохол из Себу - это незабываемое путешествие
- Которое позволяет вам погрузиться в природу и культуру Филиппин
- Оставляя только самые яркие впечатления и эмоции. Присоединяйтесь к нам для открытия новых горизонтов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Бохола
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Бохол: шоколадные холмы, долгопяты и плавучий ресторан
На экоферме вы увидите, как растут тропические фрукты и орехи кешью, а также попробуете свежий сок из маракуйи
Начало: У вашего отеля или в порту Тагбиларан
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Бохол - волшебство природы (группа 1-12 чел.)
Начало: Ваш отель на острове Панглао
Расписание: Ежедневно. В 6 часов утра.
Сегодня в 06:00
21 ноя в 06:00
$231 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Бохол - пикник у водопада Канумантад и пещерный бассейн Cabagnow Pool Cave
Начало: Ваш отель на острове Панглао
Расписание: Ежедневно. в 6 часов утра
Сегодня в 06:00
21 ноя в 06:00
$257 за всё до 12 чел.