Экскурсия на остров Бохол из Себу — это незабываемое путешествие, которое позволяет вам погрузиться в природу и культуру Филиппин, оставляя только самые яркие впечатления и эмоции. Присоединяйтесь к нам для открытия новых горизонтов! Маршрут экскурсии: Ваш день начнется с удобного трансфера из отеля в Себу в порт, откуда отправляется паром на Бохол. Время в пути составляет 2 часа, во время которого вы сможете насладиться живописными видами океана. По прибытии на Бохол, вы отправитесь к знаменитым шоколадным холмам. Это уникальное природное образование, состоящее из более чем 1200 холмов, покрытых зеленью, которая летом становится коричневой, напоминая шоколадные конфеты. На смотровой площадке вы сможете сделать захватывающие фотографии и насладиться панорамными видами. Далее вы отправитесь на реку Лобок для неспешной прогулки на традиционной бамбуковой лодке-ресторане. Во время экскурсии по реке вы сможете увидеть живописные пейзажи. Местные жители покажут вам концерт в котором исполнят национальные танцы. На борту лодки играют музыканты и исполняют песни разных стран. Обед на борту лодки включает разнообразные блюда местной кухни. После обеда вы посетите центр охраны долгопятов — самых маленьких приматов в мире. Вы сможете увидеть этих удивительных животных в их естественной среде обитания, и сделать фотографии на фоне этих крошечных созданий. Далее вы сможете прогуляться по подвесным бамбуковым мостам. По завершении экскурсии вы вернетесь в порт для переправы на Себу. Трансфер обратно в отель завершит ваш день, наполненный новыми впечатлениями и воспоминаниями. Что включено: Трансферы из/в отель Себу Паром на/из Бохол Входные билеты Портовые сборы и налоги Кондиционированная машина Прогулка по реке Лобок с обедом. Сопровождение русского гида Бутилированная вода в машине Полезная информация: Экскурсия длится целый день (около 8-10 часов), включая время на дорогу и ожидание. Рекомендуется бронировать экскурсию заранее, чтобы гарантировать место на пароме.

* Стоимость указана за 1 человека при минимуме 2-х человек в группе. Все наши экскурсионные программы - индивидуальные. В них могут быть внесены любые изменения по Вашему желанию! Пожалуйста, в случае необходимости внести изменения в программу, согласуйте их с нами в момент бронирования экскурсии или тура! Важная информация: Экскурсия на остров Бохол из Себу — это незабываемое путешествие, которое позволяет вам погрузиться в природу и культуру Филиппин, оставляя только самые яркие впечатления и эмоции. Присоединяйтесь к нам для открытия новых горизонтов!

