Волшебный мир природы в провинции Бохол

На пикнике у водопада Канумантад мы сможем насладиться потрясающим видом на водопад и окружающую природу. Мы сможем расслабиться у бассейна и поплавать в прохладной воде, наслаждаясь природной красотой вокруг. Рисовые террасы Кадапдапан создадут удивительную атмосферу и впечатление невероятной гармонии с природой. Этот пикник станет отличной возможностью провести время с друзьями или семьей, наслаждаясь природой и общением друг с другом. Мы можем принести с собой свои любимые закуски и напитки, чтобы насладиться ими в уютной обстановке у водопада. Что вы увидите:• Водопад Канумантад (Can-Umantad Falls) — это самый высокий и один из самых впечатляющих водопадов на Бохоле. Находится он в нетуристической части Бохола, далеко от главного курорта Алона Бич, ехать до него придется 4 часа. Но он определенно стоит посещения. Итак, это очень высокий и живописный водопад, расположен в диких местах среди лесов и рисовых полей. У его подножия находится естественный бассейн для купания и прыжков в воду. Немного ниже по течению реки есть еще несколько более уединенных бассейнов.

Вокруг водопада раскинулись рисовые поля в виде террас, и это одно из немногих мест на Бохоле, где можно увидеть рисовые террасы подобные тем, что есть в Индонезии или Вьетнаме, по крайней мере мне они больше нигде на острове не встречались. Эти рисовые поля также являются достопримечательностью, и называются Cadapdapan Rice Terraces.