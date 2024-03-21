Проведите незабываемый пикник у водопада Канумантад на острове Бохол — самого высокого водопада на острове. Насладитесь кристально чистой водой, окруженной живописной тропической природой.
Расслабьтесь под звуки падающей воды и наслаждайтесь вкусным пикником в уникальной атмосфере этого потрясающего природного чуда.
Расслабьтесь под звуки падающей воды и наслаждайтесь вкусным пикником в уникальной атмосфере этого потрясающего природного чуда.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Водопад Канумантад Can-Umantad Falls
- Рисовые поля в виде террас Cadapdapan Rice Terraces
Описание
Волшебный мир природы в провинции Бохол
На пикнике у водопада Канумантад мы сможем насладиться потрясающим видом на водопад и окружающую природу. Мы сможем расслабиться у бассейна и поплавать в прохладной воде, наслаждаясь природной красотой вокруг. Рисовые террасы Кадапдапан создадут удивительную атмосферу и впечатление невероятной гармонии с природой. Этот пикник станет отличной возможностью провести время с друзьями или семьей, наслаждаясь природой и общением друг с другом. Мы можем принести с собой свои любимые закуски и напитки, чтобы насладиться ими в уютной обстановке у водопада. Что вы увидите:• Водопад Канумантад (Can-Umantad Falls) — это самый высокий и один из самых впечатляющих водопадов на Бохоле. Находится он в нетуристической части Бохола, далеко от главного курорта Алона Бич, ехать до него придется 4 часа. Но он определенно стоит посещения. Итак, это очень высокий и живописный водопад, расположен в диких местах среди лесов и рисовых полей. У его подножия находится естественный бассейн для купания и прыжков в воду. Немного ниже по течению реки есть еще несколько более уединенных бассейнов.
Вокруг водопада раскинулись рисовые поля в виде террас, и это одно из немногих мест на Бохоле, где можно увидеть рисовые террасы подобные тем, что есть в Индонезии или Вьетнаме, по крайней мере мне они больше нигде на острове не встречались. Эти рисовые поля также являются достопримечательностью, и называются Cadapdapan Rice Terraces.
Ежедневно. в 7 часов утра
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель на острове Панглао или в г. Тагбиларан
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно. в 7 часов утраЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 24 чел.
- Важная информация
- Оплата 15 процентов от стоимости экскурсии вы производите через сервис данного сайта.
- Оплата 85 процентов от стоимости тура - оплата перед посадкой в минивэн наличными в филиппинских песо из расчета 221 доллар США за 1 человека по курсу обмена
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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