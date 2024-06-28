Экскурсии на 1 день в Бохоле

Найдено 5 экскурсий в категории «На весь день» в Бохоле на русском языке, цены от $210. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Знакомьтесь, Бохол
На машине
7 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Бохол: шоколадные холмы, долгопяты и плавучий ресторан
На экоферме вы увидите, как растут тропические фрукты и орехи кешью, а также попробуете свежий сок из маракуйи
Начало: У вашего отеля или в порту Тагбиларан
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от $210 за всё до 2 чел.
Бохол - волшебство природы (группа 1-8 чел.)
1 отзыв
12 часов
Индивидуальная
до 24 чел.
Бохол - волшебство природы (группа 1-8 чел.)
Погрузитесь в мир Бохола: снорклинг с акулами, обед на реке Лобок, встреча с тарсиерами и захватывающие Шоколадные холмы. Незабываемое приключение
Начало: Ваш отель на острове Панглао или в г. Тагбиларан
Расписание: Ежедневно. В 5 часов утра
13 авг в 05:00
14 авг в 05:00
от $260 за всё до 8 чел.
Поездка к живописному водопаду Канумантад
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Поездка к живописному водопаду Канумантад на Бохоле
Отправьтесь в увлекательное путешествие к водопаду Канумантад на Бохоле. В пути вас ждут тропические пейзажи и рисовые террасы, а на месте - пикник и купание
Начало: В вашем отеле на острове Панглао
12 авг в 06:00
13 авг в 06:00
$260 за всё до 8 чел.
Филиппины. Бохол - пикник у водопада Канумантад (группа1-8 чел.)
12 часов
Индивидуальная
до 24 чел.
Индивидуальная экскурсия к водопаду Канумантад и рисовым террасам Кадапдапан
Проведите день у самого высокого водопада Бохола, наслаждаясь природной красотой и кристально чистой водой. Отличный способ провести время с семьей или друзьями
Начало: Ваш отель на острове Панглао или в г. Тагбиларан
Расписание: Ежедневно. в 6 часов утра
13 авг в 06:00
14 авг в 06:00
от $260 за всё до 8 чел.
Панглао-снорклинг с черепахами и тайная пещера Хинагданан (группа 1-8 чел)
12 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия на острова Баликасаг и Верджин
Погружение в мир черепах и живописных островов Бохола. Насладитесь белоснежными пляжами и посетите загадочную пещеру Хинагданан
Начало: Ваш отель на о. Панглао (Бохол)
Расписание: Ежедневно. Начало в 5-30 часов утра
13 авг в 05:30
14 авг в 05:30
от $260 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лера
    28 июня 2024
    Бохол - волшебство природы (группа 1-8 чел.)
    Все супер. Дмитрий показал самые топовые места. Получили с друзьями кучу положительных эмоций. Такое путешествие точно останется в памяти, навсегда.
  • Е
    Екатерина
    26 апреля 2024
    Знакомьтесь, Бохол
    Про организатора экскурсии: При бронировании данной экскурсии у меня возникли сложности. Обычно подтверждается все быстро, но в этот раз я ждала
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    сутки - ответа не было. С помощью тех поддрежки в итоге получилось связаться с Дмитрием. Он сообщил, что дата которую я выбрала (она на момент бронирования была доступна) у него занята и он может предложить на замену другого гида. Далее, когда я согласилась, Дмитрий опять пропал на несколько часов и опять пришлось писать в поддержку. Когда мы договорились уже, внесли предоплату, выяснилось, что другой гид не знает про одну из точек (эко-ферма) и нам было предложено самим на английском пообщаться с владельцем фермы. Я предложила в таком случае убрать эту точку и снизить стоимость. Дмитрий отказался и сказал что это дополнение к маршруту (хотя в плане экскурсии она есть), что если мы ее уберем ничего не поменяется. Про экскурсию. Экскурсия по итогу состоялась, мы посетили все точки. По эко-ферме с нами пробежался ее хозяин. Хорошо, что мы немного знаем английский, частично понимали о чем он рассказывал. Сама гид Дарья очень приятная и харизматичная девушка. С ней было интересно поболтать. Она дала нам советы какие места мы можем еще посетить, скинула точки на карте, дала контакты водителя, с кем мы на следующий день съездили на сардин. Подсказала в каких ресторанчиках можно вкусно поесть. Спасибо ей большое!

  • Ю
    Юлия
    15 февраля 2024
    Знакомьтесь, Бохол
    Экскурсия очень понравилась, Дмитрий хорошо знаком с материалом и местами. Также помог с организацией индивидуальной лодки на следующий день, не пришлось самим заморачиваться поиском. Рекомендую!
  • О
    Ольга
    21 января 2024
    Знакомьтесь, Бохол
    Очень понравилась экскурсия на Бохол. Дмитрий заранее помог купить билеты на паром. Экскурсию проводила Алина, очень много рассказала и показала, все было отлично организовано. Жалеем, что взяли у Дмитрия всего одну экскурсию 😅
    Очень понравилась экскурсия на Бохол. Дмитрий заранее помог купить билеты на паром. Экскурсию проводила Алина, оченьОчень понравилась экскурсия на Бохол. Дмитрий заранее помог купить билеты на паром. Экскурсию проводила Алина, оченьОчень понравилась экскурсия на Бохол. Дмитрий заранее помог купить билеты на паром. Экскурсию проводила Алина, оченьОчень понравилась экскурсия на Бохол. Дмитрий заранее помог купить билеты на паром. Экскурсию проводила Алина, оченьОчень понравилась экскурсия на Бохол. Дмитрий заранее помог купить билеты на паром. Экскурсию проводила Алина, очень

Ответы на вопросы от путешественников по Бохолу в категории «На весь день»

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  1. Знакомьтесь, Бохол
  2. Бохол - волшебство природы (группа 1-8 чел.)
  3. Поездка к живописному водопаду Канумантад
  4. Филиппины. Бохол - пикник у водопада Канумантад (группа1-8 чел.)
  5. Панглао-снорклинг с черепахами и тайная пещера Хинагданан (группа 1-8 чел)
Сколько стоит экскурсия по Бохолу в августе 2024
Сейчас в Бохоле в категории "На весь день" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 210 до 260. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Бохол на 1 день, гиды Бохола подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Бохол так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Филиппин на русском языке
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