Что вас ждет

Однодневная экскурсия на остров Бохол — это незабываемое приключение, полное впечатлений и удовольствий. Вы окунетесь в мир удивительной фауны и природы, а также познакомитесь с местными традициями. В начале дня вы отправитесь на снорклинг с акулами, где сможете наблюдать за этими удивительными созданиями в их естественной среде. После погружения вас ждет обед в плавучем ресторане на реке Лобок, где вы насладитесь великолепными видами и местной кухней. Затем мы отправимся в Парк с тарсиерами — вы увидите этих маленьких обезьянок в их естественной среде обитания. После посещения Шоколадных холмов вы отправитесь на захватывающую прогулку на квадроциклах. Вы сможете ощутить свободу и взлететь над землей, наслаждаясь потрясающими видами и ветром в волосах. А завершит ваш день поездка к Шоколадным холмам — уникальным геологическим образованиям, которые создают потрясающий пейзаж. Организационные моменты• Все передвижение между локациями осуществляются на комфортабельном минивэне с кондиционером (8 мест).

С собой необходимо взять маску с трубкой для снорклинга. Если нет возможности, можно будет арендовать на месте за дополнительную плату.