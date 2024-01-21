На экскурсии вы погрузитесь в местные традиции, насладитесь красотой природы и открыть для себя удивительные места острова Бохол.
Наше приключение начнется со снорклинга с китовыми акулами, после чего мы отправимся по реке Лобок в плавучем ресторане.
Еще вы побываете в лесу из красного дерева и Парке с тарсиерами, а после насладитесь монументальностью Шоколадных холмов.
Наше приключение начнется со снорклинга с китовыми акулами, после чего мы отправимся по реке Лобок в плавучем ресторане.
Еще вы побываете в лесу из красного дерева и Парке с тарсиерами, а после насладитесь монументальностью Шоколадных холмов.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Река Лобок
- Рукотворный лес из красного дерева Mahagany Forest
- Парк с тарсиерами Tarsier Sanctuary.
- Шоколадные холмы
Описание
Что вас ждет
Однодневная экскурсия на остров Бохол — это незабываемое приключение, полное впечатлений и удовольствий. Вы окунетесь в мир удивительной фауны и природы, а также познакомитесь с местными традициями. В начале дня вы отправитесь на снорклинг с акулами, где сможете наблюдать за этими удивительными созданиями в их естественной среде. После погружения вас ждет обед в плавучем ресторане на реке Лобок, где вы насладитесь великолепными видами и местной кухней. Затем мы отправимся в Парк с тарсиерами — вы увидите этих маленьких обезьянок в их естественной среде обитания. После посещения Шоколадных холмов вы отправитесь на захватывающую прогулку на квадроциклах. Вы сможете ощутить свободу и взлететь над землей, наслаждаясь потрясающими видами и ветром в волосах. А завершит ваш день поездка к Шоколадным холмам — уникальным геологическим образованиям, которые создают потрясающий пейзаж. Организационные моменты• Все передвижение между локациями осуществляются на комфортабельном минивэне с кондиционером (8 мест).
С собой необходимо взять маску с трубкой для снорклинга. Если нет возможности, можно будет арендовать на месте за дополнительную плату.
Ежедневно. В 5 часов утра
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты
- Обед «шведский стол» во время сплава по реке Лобок
- Что не входит
- Все дополнительные мероприятия и экскурсии, не входящие в программу
- Фото- и видеосъемка
- Питание не по программе
- Сувенирная продукция
- Место начала и завершения?
- Ваш отель на острове Панглао или в г. Тагбиларан
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно. В 5 часов утраЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Оплата 15 процентов от стоимости экскурсии вы производите через сервис данного сайта.
- Оплата 85 процентов от стоимости тура - оплата перед посадкой в минивэн наличными в филиппинских песо из расчета доллар США за 1 человека по курсу обмена
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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