Приглашаю исследовать Бохол самым аутентичным методом — на скутере! Он позволит попасть в места, куда не проедет автобус или машина. Мы прокатимся по горным тропическим дорогам и посетим два водопада: Кавасан и Камугао. А также погуляем по карстовой пещере Хинагадан с подземным озером, в котором можно купаться.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

08:00 Выезд из вашего отеля на Панглао или из порта Тагбиларан.

08:30-09:30 Карстовая пещера Хинагданан. Она поразит вас каменными образованиями и подземным озером, в прозрачных водах которого можно искупаться.

10:30-11:30 Водопад Кавасан. Вы постоите под струями падающей воды, наслаждаясь силой природного массажа. А также прогуляетесь по окрестностям и полюбуетесь тропическими пейзажами.

12:00-13:00 Обед. По вашему желанию мы попробуем блюда филиппинской кухни в кафе или устроим пикник в живописном месте.

13:30-15:00 Водопад Камугао. Здесь вы сможете расслабиться и поплавать в чаше водопада, попивая кокос.

15:30 Возвращение в отель или порт.

Организационные детали