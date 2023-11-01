Погулять по карстовой пещере, искупаться в подземном озере и постоять под струями водопада
Приглашаю исследовать Бохол самым аутентичным методом — на скутере! Он позволит попасть в места, куда не проедет автобус или машина. Мы прокатимся по горным тропическим дорогам и посетим два водопада: Кавасан и Камугао. А также погуляем по карстовой пещере Хинагадан с подземным озером, в котором можно купаться.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
08:00 Выезд из вашего отеля на Панглао или из порта Тагбиларан.
08:30-09:30 Карстовая пещера Хинагданан. Она поразит вас каменными образованиями и подземным озером, в прозрачных водах которого можно искупаться.
10:30-11:30 Водопад Кавасан. Вы постоите под струями падающей воды, наслаждаясь силой природного массажа. А также прогуляетесь по окрестностям и полюбуетесь тропическими пейзажами.
12:00-13:00 Обед. По вашему желанию мы попробуем блюда филиппинской кухни в кафе или устроим пикник в живописном месте.
13:30-15:00 Водопад Камугао. Здесь вы сможете расслабиться и поплавать в чаше водопада, попивая кокос.
15:30 Возвращение в отель или порт.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость. На скутер может поместиться максимум 2 пассажира.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- В качестве приятного бонуса я могу дополнить экскурсию профессиональной фотосессией (без доплаты). Вы получите все исходники и 5-7 снимков с обработкой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Бохоле
Здравствуйте! Меня зовут Евгений, я живу на Филиппинах. С момента, когда я впервые прибыл на острова, я очарован их красотой и многогранностью. Люблю путешествовать по этой прекрасной стране и фотографировать. А также делиться с гостями знаниями и наблюдениями, помогать и показывать интересные места.
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