Мотоэкскурсия по пещерам и водопадам Бохола

Погулять по карстовой пещере, искупаться в подземном озере и постоять под струями водопада

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Ответы на вопросы
Приглашаю исследовать Бохол самым аутентичным методом — на скутере! Он позволит попасть в места, куда не проедет автобус или машина. Мы прокатимся по горным тропическим дорогам и посетим два водопада: Кавасан и Камугао. А также погуляем по карстовой пещере Хинагадан с подземным озером, в котором можно купаться.
Мотоэкскурсия по пещерам и водопадам Бохола
Мотоэкскурсия по пещерам и водопадам Бохола
Мотоэкскурсия по пещерам и водопадам Бохола
Мотоэкскурсия по пещерам и водопадам Бохола
Мотоэкскурсия по пещерам и водопадам Бохола
Мотоэкскурсия по пещерам и водопадам Бохола
Мотоэкскурсия по пещерам и водопадам Бохола
Мотоэкскурсия по пещерам и водопадам Бохола
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

08:00 Выезд из вашего отеля на Панглао или из порта Тагбиларан.

08:30-09:30 Карстовая пещера Хинагданан. Она поразит вас каменными образованиями и подземным озером, в прозрачных водах которого можно искупаться.

10:30-11:30 Водопад Кавасан. Вы постоите под струями падающей воды, наслаждаясь силой природного массажа. А также прогуляетесь по окрестностям и полюбуетесь тропическими пейзажами.

12:00-13:00 Обед. По вашему желанию мы попробуем блюда филиппинской кухни в кафе или устроим пикник в живописном месте.

13:30-15:00 Водопад Камугао. Здесь вы сможете расслабиться и поплавать в чаше водопада, попивая кокос.

15:30 Возвращение в отель или порт.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость. На скутер может поместиться максимум 2 пассажира.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • В качестве приятного бонуса я могу дополнить экскурсию профессиональной фотосессией (без доплаты). Вы получите все исходники и 5-7 снимков с обработкой.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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