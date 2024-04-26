Семейные развлекательные экскурсии Бохола

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Бохоле на русском языке, цены от $206. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Знакомьтесь, Бохол
На машине
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Бохол: шоколадные холмы, долгопяты и плавучий ресторан
На экоферме вы увидите, как растут тропические фрукты и орехи кешью, а также попробуете свежий сок из маракуйи
Начало: У вашего отеля или в порту Тагбиларан
10 апр в 08:00
11 апр в 08:00
от $230 за всё до 5 чел.
Бохол: день приключений в парке Danao Adventure
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Бохол: день приключений в парке Danao Adventure
Прокатиться на самом длинном и высоком зиплайне на Филиппинах - и не только
Начало: У вашего отеля на острове Панглао
Завтра в 08:00
10 апр в 08:00
$206 за всё до 12 чел.
Пикник у водопада Канумантад и пещерный бассейн
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Поездка к живописному водопаду Канумантад на Бохоле
Отправьтесь в увлекательное путешествие к водопаду Канумантад на Бохоле. В пути вас ждут тропические пейзажи и рисовые террасы, а на месте - пикник и купание
Начало: В вашем отеле на острове Панглао
Сегодня в 16:30
Завтра в 06:00
$257 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    26 апреля 2024
    Знакомьтесь, Бохол
    Про организатора экскурсии: При бронировании данной экскурсии у меня возникли сложности. Обычно подтверждается все быстро, но в этот раз я ждала
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    сутки - ответа не было. С помощью тех поддрежки в итоге получилось связаться с Дмитрием. Он сообщил, что дата которую я выбрала (она на момент бронирования была доступна) у него занята и он может предложить на замену другого гида. Далее, когда я согласилась, Дмитрий опять пропал на несколько часов и опять пришлось писать в поддержку. Когда мы договорились уже, внесли предоплату, выяснилось, что другой гид не знает про одну из точек (эко-ферма) и нам было предложено самим на английском пообщаться с владельцем фермы. Я предложила в таком случае убрать эту точку и снизить стоимость. Дмитрий отказался и сказал что это дополнение к маршруту (хотя в плане экскурсии она есть), что если мы ее уберем ничего не поменяется. Про экскурсию. Экскурсия по итогу состоялась, мы посетили все точки. По эко-ферме с нами пробежался ее хозяин. Хорошо, что мы немного знаем английский, частично понимали о чем он рассказывал. Сама гид Дарья очень приятная и харизматичная девушка. С ней было интересно поболтать. Она дала нам советы какие места мы можем еще посетить, скинула точки на карте, дала контакты водителя, с кем мы на следующий день съездили на сардин. Подсказала в каких ресторанчиках можно вкусно поесть. Спасибо ей большое!

  • Ю
    Юлия
    15 февраля 2024
    Знакомьтесь, Бохол
    Экскурсия очень понравилась, Дмитрий хорошо знаком с материалом и местами. Также помог с организацией индивидуальной лодки на следующий день, не пришлось самим заморачиваться поиском. Рекомендую!
  • О
    Ольга
    21 января 2024
    Знакомьтесь, Бохол
    Очень понравилась экскурсия на Бохол. Дмитрий заранее помог купить билеты на паром. Экскурсию проводила Алина, очень много рассказала и показала, все было отлично организовано. Жалеем, что взяли у Дмитрия всего одну экскурсию 😅
    Очень понравилась экскурсия на Бохол. Дмитрий заранее помог купить билеты на паром. Экскурсию проводила Алина, оченьОчень понравилась экскурсия на Бохол. Дмитрий заранее помог купить билеты на паром. Экскурсию проводила Алина, оченьОчень понравилась экскурсия на Бохол. Дмитрий заранее помог купить билеты на паром. Экскурсию проводила Алина, оченьОчень понравилась экскурсия на Бохол. Дмитрий заранее помог купить билеты на паром. Экскурсию проводила Алина, оченьОчень понравилась экскурсия на Бохол. Дмитрий заранее помог купить билеты на паром. Экскурсию проводила Алина, очень

Ответы на вопросы от путешественников по Бохолу в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит экскурсия по Бохолу в апреле 2025
Сейчас в Бохоле в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 206 до 257. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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