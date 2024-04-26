1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Знакомьтесь, Бохол
Насыщенная обзорная экскурсия по тропическому острову с шоколадными холмами
Начало: У вашего отеля или в порту Тагбиларан
«Под живое пение насладитесь национальной кухней в формате шведского стола и полюбуетесь окружающими пейзажами»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от $210 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Бохол - волшебство природы (группа 1-8 чел.)
Начало: Ваш отель на острове Панглао или в г. Тагбиларан
«Вы окунетесь в мир удивительной фауны и природы, а также познакомитесь с местными традициями»
Расписание: Ежедневно. В 5 часов утра
11 июня в 05:00
12 июня в 05:00
от $260 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Поездка к живописному водопаду Канумантад
Насладиться природой провинции Бохол и отдохнуть у самого высокого водопада на острове
Начало: В вашем отеле на острове Панглао
«В пути вы увидите насыщенные тропические пейзажи и уникальные для Филиппин рисовые поля — подобные тем, что есть в Индонезии или Вьетнаме»
10 июня в 17:00
11 июня в 08:00
$260 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Филиппины. Бохол - пикник у водопада Канумантад (группа1-8 чел.)
Начало: Ваш отель на острове Панглао или в г. Тагбиларан
«Волшебный мир природы в провинции Бохол»
Расписание: Ежедневно. в 6 часов утра
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
от $260 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина26 апреля 2024Про организатора экскурсии: При бронировании данной экскурсии у меня возникли сложности. Обычно подтверждается все быстро, но в этот раз я ждала
- ЮЮлия15 февраля 2024Экскурсия очень понравилась, Дмитрий хорошо знаком с материалом и местами. Также помог с организацией индивидуальной лодки на следующий день, не пришлось самим заморачиваться поиском. Рекомендую!
- ООльга21 января 2024Очень понравилась экскурсия на Бохол. Дмитрий заранее помог купить билеты на паром. Экскурсию проводила Алина, очень много рассказала и показала, все было отлично организовано. Жалеем, что взяли у Дмитрия всего одну экскурсию 😅
Ответы на вопросы от путешественников по Бохолу в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бохоле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Бохолу в июне 2024
Сейчас в Бохоле в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 4 экскурсии от 210 до 260. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Бохоле (Филиппины 🇵🇭) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 7 ⭐ отзывов, цены от $210. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Филиппин. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август