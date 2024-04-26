Познавательные экскурсии на природе в Бохоле

Найдено 4 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Бохоле на русском языке, цены от $210. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Бохол
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Знакомьтесь, Бохол
Насыщенная обзорная экскурсия по тропическому острову с шоколадными холмами
Начало: У вашего отеля или в порту Тагбиларан
«Под живое пение насладитесь национальной кухней в формате шведского стола и полюбуетесь окружающими пейзажами»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от $210 за всё до 5 чел.
Бохол - волшебство природы (группа 1-8 чел.)
Индивидуальная
12 часов
Бохол - волшебство природы (группа 1-8 чел.)
Начало: Ваш отель на острове Панглао или в г. Тагбиларан
«Вы окунетесь в мир удивительной фауны и природы, а также познакомитесь с местными традициями»
Расписание: Ежедневно. В 5 часов утра
11 июня в 05:00
12 июня в 05:00
от $260 за всё до 8 чел.
Поездка к живописному водопаду Канумантад
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Поездка к живописному водопаду Канумантад
Насладиться природой провинции Бохол и отдохнуть у самого высокого водопада на острове
Начало: В вашем отеле на острове Панглао
«В пути вы увидите насыщенные тропические пейзажи и уникальные для Филиппин рисовые поля — подобные тем, что есть в Индонезии или Вьетнаме»
10 июня в 17:00
11 июня в 08:00
$260 за всё до 8 чел.
Филиппины. Бохол - пикник у водопада Канумантад (группа1-8 чел.)
Индивидуальная
12 часов
Филиппины. Бохол - пикник у водопада Канумантад (группа1-8 чел.)
Начало: Ваш отель на острове Панглао или в г. Тагбиларан
«Волшебный мир природы в провинции Бохол»
Расписание: Ежедневно. в 6 часов утра
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
от $260 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    26 апреля 2024
    Знакомьтесь, Бохол
    Про организатора экскурсии: При бронировании данной экскурсии у меня возникли сложности. Обычно подтверждается все быстро, но в этот раз я ждала
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    сутки - ответа не было. С помощью тех поддрежки в итоге получилось связаться с Дмитрием. Он сообщил, что дата которую я выбрала (она на момент бронирования была доступна) у него занята и он может предложить на замену другого гида. Далее, когда я согласилась, Дмитрий опять пропал на несколько часов и опять пришлось писать в поддержку. Когда мы договорились уже, внесли предоплату, выяснилось, что другой гид не знает про одну из точек (эко-ферма) и нам было предложено самим на английском пообщаться с владельцем фермы. Я предложила в таком случае убрать эту точку и снизить стоимость. Дмитрий отказался и сказал что это дополнение к маршруту (хотя в плане экскурсии она есть), что если мы ее уберем ничего не поменяется. Про экскурсию. Экскурсия по итогу состоялась, мы посетили все точки. По эко-ферме с нами пробежался ее хозяин. Хорошо, что мы немного знаем английский, частично понимали о чем он рассказывал. Сама гид Дарья очень приятная и харизматичная девушка. С ней было интересно поболтать. Она дала нам советы какие места мы можем еще посетить, скинула точки на карте, дала контакты водителя, с кем мы на следующий день съездили на сардин. Подсказала в каких ресторанчиках можно вкусно поесть. Спасибо ей большое!

  • Ю
    Юлия
    15 февраля 2024
    Знакомьтесь, Бохол
    Экскурсия очень понравилась, Дмитрий хорошо знаком с материалом и местами. Также помог с организацией индивидуальной лодки на следующий день, не пришлось самим заморачиваться поиском. Рекомендую!
  • О
    Ольга
    21 января 2024
    Знакомьтесь, Бохол
    Очень понравилась экскурсия на Бохол. Дмитрий заранее помог купить билеты на паром. Экскурсию проводила Алина, очень много рассказала и показала, все было отлично организовано. Жалеем, что взяли у Дмитрия всего одну экскурсию 😅
    Очень понравилась экскурсия на Бохол. Дмитрий заранее помог купить билеты на паром. Экскурсию проводила Алина, оченьОчень понравилась экскурсия на Бохол. Дмитрий заранее помог купить билеты на паром. Экскурсию проводила Алина, оченьОчень понравилась экскурсия на Бохол. Дмитрий заранее помог купить билеты на паром. Экскурсию проводила Алина, оченьОчень понравилась экскурсия на Бохол. Дмитрий заранее помог купить билеты на паром. Экскурсию проводила Алина, оченьОчень понравилась экскурсия на Бохол. Дмитрий заранее помог купить билеты на паром. Экскурсию проводила Алина, очень

Ответы на вопросы от путешественников по Бохолу в категории «Природа и пейзажи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Знакомьтесь, Бохол
  2. Бохол - волшебство природы (группа 1-8 чел.)
  3. Поездка к живописному водопаду Канумантад
  4. Филиппины. Бохол - пикник у водопада Канумантад (группа1-8 чел.)
Сколько стоит экскурсия по Бохолу в июне 2024
Сейчас в Бохоле в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 4 экскурсии от 210 до 260. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Бохоле (Филиппины 🇵🇭) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 7 ⭐ отзывов, цены от $210. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Филиппин. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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