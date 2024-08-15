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Второй день особенно запомнился благодаря поездке на водопад. Это был не просто пикник, а настоящий праздник в окружении экзотической природы. Организация экскурсии была на высшем уровне: нас комфортно доставили на место на автомобиле, а затем мы наслаждались поездкой на байке. Дмитрий проявил себя не только как великолепный гид, но и как настоящий мастер организации. Он давал полезные советы, помогал с бронированием и вызовом такси, что сделало наше путешествие еще более комфортным. Для меня было принципиально важно, чтобы гид говорил по-русски, и с Дмитрием я была уверена, что экскурсии пройдут наилучшим образом. Без сомнений, буду рекомендовать его всем своим друзьям и знакомым.