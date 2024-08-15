14 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Пикник у водопада Канумантад
Проведите день у самого высокого водопада Бохола, наслаждаясь природной красотой и кристально чистой водой. Отличный способ провести время с семьей или друзьями
Начало: Ваш отель на острове Панглао
«Это одна из немногих известняковых пещер в районе Анды, похожая на сеноты, найденные в Мексике»
Расписание: Ежедневно. в 6 часов утра
7 окт в 06:00
8 окт в 06:00
от $260 за всё до 8 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Поездка к живописному водопаду Канумантад на Бохоле
Отправьтесь в увлекательное путешествие к водопаду Канумантад на Бохоле. В пути вас ждут тропические пейзажи и рисовые террасы, а на месте - пикник и купание
Начало: В вашем отеле на острове Панглао
«Пещерный бассейн Cabagnow Cave»
Завтра в 09:00
7 окт в 06:00
$290 за всё до 8 чел.
15 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия на острова Баликасаг и Верджин
Погружение в мир черепах и живописных островов Бохола. Насладитесь белоснежными пляжами и посетите загадочную пещеру Хинагданан
Начало: Ваш отель на о. Панглао (Бохол)
«Встреча с черепахами, живописные острова и таинственные пещеры Однодневный тур на остров Баликасаг начнется с увлекательной поездки на лодке по кристально чистым водам Филиппинского моря»
Расписание: Ежедневно. Начало в 5:30 ч. утра
8 окт в 05:30
9 окт в 05:30
от $300 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННастя15 августа 2024Искренне благодарю Дмитрия и Дипси за два незабываемых дня! За это время мы так сдружились, что стали как одна команда.
Ответы на вопросы от путешественников по Бохолу в категории «Пещеры»
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Сколько стоит экскурсия по Бохолу в октябре 2024
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