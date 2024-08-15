Экскурсии по пещерам Бохола

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещеры» в Бохоле на русском языке, цены от $260. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Бохол - пикник у водопада Канумантад и пещерный бассейн Cabagnow Pool Cave
1 отзыв
14 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Пикник у водопада Канумантад
Проведите день у самого высокого водопада Бохола, наслаждаясь природной красотой и кристально чистой водой. Отличный способ провести время с семьей или друзьями
Начало: Ваш отель на острове Панглао
«Это одна из немногих известняковых пещер в районе Анды, похожая на сеноты, найденные в Мексике»
Расписание: Ежедневно. в 6 часов утра
7 окт в 06:00
8 окт в 06:00
от $260 за всё до 8 чел.
Пикник у водопада Канумантад и пещерный бассейн
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Поездка к живописному водопаду Канумантад на Бохоле
Отправьтесь в увлекательное путешествие к водопаду Канумантад на Бохоле. В пути вас ждут тропические пейзажи и рисовые террасы, а на месте - пикник и купание
Начало: В вашем отеле на острове Панглао
«Пещерный бассейн Cabagnow Cave»
Завтра в 09:00
7 окт в 06:00
$290 за всё до 8 чел.
Панглао-снорклинг с черепахами, тайная пещера и светлячки (группа 1-5 чел)
15 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия на острова Баликасаг и Верджин
Погружение в мир черепах и живописных островов Бохола. Насладитесь белоснежными пляжами и посетите загадочную пещеру Хинагданан
Начало: Ваш отель на о. Панглао (Бохол)
«Встреча с черепахами, живописные острова и таинственные пещеры Однодневный тур на остров Баликасаг начнется с увлекательной поездки на лодке по кристально чистым водам Филиппинского моря»
Расписание: Ежедневно. Начало в 5:30 ч. утра
8 окт в 05:30
9 окт в 05:30
от $300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Настя
    15 августа 2024
    Бохол - пикник у водопада Канумантад и пещерный бассейн Cabagnow Pool Cave
    Искренне благодарю Дмитрия и Дипси за два незабываемых дня! За это время мы так сдружились, что стали как одна команда.
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    Второй день особенно запомнился благодаря поездке на водопад. Это был не просто пикник, а настоящий праздник в окружении экзотической природы. Организация экскурсии была на высшем уровне: нас комфортно доставили на место на автомобиле, а затем мы наслаждались поездкой на байке. Дмитрий проявил себя не только как великолепный гид, но и как настоящий мастер организации. Он давал полезные советы, помогал с бронированием и вызовом такси, что сделало наше путешествие еще более комфортным. Для меня было принципиально важно, чтобы гид говорил по-русски, и с Дмитрием я была уверена, что экскурсии пройдут наилучшим образом. Без сомнений, буду рекомендовать его всем своим друзьям и знакомым.

Ответы на вопросы от путешественников по Бохолу в категории «Пещеры»

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Сколько стоит экскурсия по Бохолу в октябре 2024
Сейчас в Бохоле в категории "Пещеры" можно забронировать 3 экскурсии от 260 до 300. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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