Надежда проводит ещё 5 экскурсий

Если Вы никогда не ныряли с подводным оборудованием – не беда, ведь для новичков мы предлагаем пройти специальное ускоренное обучение, которое позволит освоить азы дайвинга, в том числе и его разновидность скуба (ныряние на мелководье). Курс займёт всего 3-4 часа, после чего Вы можете погрузиться в голубую воду и познакомиться с местным подводным миром, страждущим встречи с Вами.

Также у Вас есть возможность получить лицензию Open Water, входящую в систему сертификации PADI, которая позволит почувствовать себя профессионалом. Занятия потребуют 3-4 дня, при этом все обучающие материалы переведены на русский язык и курс включает 4 погружения повышенной сложности.

После этого можно участвовать в погружениях через дайв сайты, что даст возможность своими глазами увидеть на дне океана затонувшие корабли времён Второй Мировой войны и познакомиться с таинственным миром подводных пещер.

Самым же экстремальным предложением для любителей подводного плаванья является дайв-сафари, в программе которого несколько дней (до 8) вдали от берега, что утолит страсть к исследованиям самого активного дайвера и наполнит его незабываемыми впечатлениями.

Вдали от острова ничто не будет отвлекать Вас от любимого занятия, и калейдоскоп самых удивительных воспоминаний Вам гарантирован!