Надежда проводит ещё 5 экскурсий

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Дайвинг на Боракае

Надежда
Надежда – Гид из Боракая
Дайвинг на Боракае
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Дайвинг на Боракае
Если Вы никогда не ныряли с подводным оборудованием – не беда, ведь для новичков мы предлагаем пройти специальное ускоренное обучение, которое позволит освоить азы дайвинга, в том числе и его разновидность скуба (ныряние на мелководье). Курс займёт всего 3-4 часа, после чего Вы можете погрузиться в голубую воду и познакомиться с местным подводным миром, страждущим встречи с Вами.
Также у Вас есть возможность получить лицензию Open Water, входящую в систему сертификации PADI, которая позволит почувствовать себя профессионалом. Занятия потребуют 3-4 дня, при этом все обучающие материалы переведены на русский язык и курс включает 4 погружения повышенной сложности.
После этого можно участвовать в погружениях через дайв сайты, что даст возможность своими глазами увидеть на дне океана затонувшие корабли времён Второй Мировой войны и познакомиться с таинственным миром подводных пещер.
Самым же экстремальным предложением для любителей подводного плаванья является дайв-сафари, в программе которого несколько дней (до 8) вдали от берега, что утолит страсть к исследованиям самого активного дайвера и наполнит его незабываемыми впечатлениями.
Вдали от острова ничто не будет отвлекать Вас от любимого занятия, и калейдоскоп самых удивительных воспоминаний Вам гарантирован!
Начало и место завершения
🚩 по договоренности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Надежда
Надежда
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