Надежда проводит ещё 5 экскурсий

Игра в гольф на Боракае более популярна у туристов западного мира, но постепенно и русскоговорящие гости острова приобщаются к этой интересной игре, благо для этого созданы неплохие условия и есть специально подготовленные поля. Если Вы приехали на Филиппины с дамой сердца, то в пакет включается Спа-процедура длительностью 2 часа, в течении которых мужчина может почувствовать себя гольфистом самого высокого уровня и для этого ему предлагается 9 лунок. Обувь для гольфа и специальные клюшки, конечно же, не надо вести из дома – все аксессуары предоставят организаторы с учётом требований гостя гольф-клуба.

После Спа-процедур и покорения игровых лунок можно расслабиться возле самого большого на Боракае бассейна и обсудить события дня минувшего, составив заодно программу отдыха на завтра.