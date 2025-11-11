Описание трансфер
Отправьтесь в живописное путешествие между двумя самыми популярными направлениями Палавана. Наш маршрут из Эль-Нидо в Пуэрто-Принсеса предлагает удобный и комфортный способ путешествия, позволяя вам по пути любоваться потрясающими пейзажами. Направляетесь ли вы в оживленный зелёный город Пуэрто-Принсеса или на безмятежные пляжи Эль-Нидо, не портите свой идеальный отпуск на острове, путешествуя в тесном фургоне или микроавтобусе. Путешествуйте с комфортом из Пуэрто-Принсесы в Эль-Нидо — и обратно. Время отправления (из города Пуэрто-Принсеса или Эль-Нидо):
• 07:00 (класс Economy) • 09:00 (класс Regular) • 11:00 (класс Regular) • 21:30 (класс Lazy Boy) Важная информация:
- Посадка или высадка в г. Пуэрто-Принсеса — аэропорт или автобусный терминал (необходимо указывать при бронировании).
- Посадка или высадка в г. Эль-Нидо — автобусный терминал.
- Economy — самый экономичный и дешёвый класс. Обычно пользуются местные жители. Без кондиционера. С открытыми окнами без стекол.
- Regular — мягкие сиденья, с кондиционером.
• Lazy Boy — бизнес-класс с туалетом и кондиционером. Увеличенное расстояние между креслами и ограниченное количество пассажиров. Очень удобные кресла. В основном используют иностранцы. По оплате:
- Предоплата 100%. Отмена, возврат средств или внесение изменений невозможны.
- Электронный билет действителен только на дату и время, а также на пассажира, указанную в билете.
- Через данный сервис вы оплачиваете только 20% (это минимально, что необходимо). Оставшиеся денежные средства вам необходимо будет перечислить на банковский счёт гида в течение 2-х часов после бронирования через сервис.
Возможен выбор места в автобусе (схема прилагается) в зависимости от категории автобуса и свободных мест на дату бронирования. При бронировании обращайте внимание на класс автобуса. Класс автобусов:.
Реквизиты для перечисления сообщу после внесения предоплаты через данный сервис в Whats
App или Telegram.
- При оплате в рублях РФ по курсу продажи доллара США на день перечисления (курс продажи Альфа-Банка или Россельхозбанка Россия) на карту Альфа-Банка или Россельхозбанка Россия.
- При оплате в долларах США — на карту Россельхозбанка Россия.
- Если вы проживаете не в России, возможна оплата через международные системы платежей (Pay.
- Pal, Western Union, Remitly).
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Пуэрто-Принсеса
- Город Эль-Нидо
Что включено
- Трансфер в одну сторону
- Багаж
Что не входит в цену
- Страховка пассажира и багажа
- Питание и вода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пункт посадки в г. Пуэрто-Принсеса или г. Эль-Нидо
Завершение: Пункт высадки в г. Пуэрто-Принсеса или г. Эль-Нидо
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Посадка или высадка в г. Пуэрто-Принсеса - аэропорт или автобусный терминал (необходимо указывать при бронировании)
- Посадка или высадка в г. Эль-Нидо - автобусный терминал
- Возможен выбор места в автобусе (схема прилагается) в зависимости от категории автобуса и свободных мест на дату бронирования
- При бронировании обращайте внимание на класс автобуса. Класс автобусов:
- Economy - самый экономичный и дешёвый класс. Обычно пользуются местные жители. Без кондиционера. С открытыми окнами без стекол
- Regular - мягкие сиденья, с кондиционером
- Lazy Boy - бизнес-класс с туалетом и кондиционером. Увеличенное расстояние между креслами и ограниченное количество пассажиров. Очень удобные кресла. В основном используют иностранцы
- По оплате:
- Предоплата 100%. Отмена, возврат средств или внесение изменений невозможны
- Электронный билет действителен только на дату и время, а также на пассажира, указанную в билете
- Через данный сервис вы оплачиваете только 20% (это минимально, что необходимо). Оставшиеся денежные средства вам необходимо будет перечислить на банковский счёт гида в течение 2-х часов после бронирования через сервис. Реквизиты для перечисления сообщу после внесения предоплаты через данный сервис в WhatsApp или Telegram
- При оплате в рублях РФ по курсу продажи доллара США на день перечисления (курс продажи Альфа-Банка или Россельхозбанка Россия) на карту Альфа-Банка или Россельхозбанка Россия
- При оплате в долларах США - на карту Россельхозбанка Россия
- Если вы проживаете не в России, возможна оплата через международные системы платежей (PayPal, Western Union, Remitly)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Манилы
