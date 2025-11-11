Отправьтесь в живописное путешествие между двумя самыми популярными направлениями Палавана. Наш маршрут из Эль-Нидо в Пуэрто-Принсеса предлагает удобный и комфортный способ путешествия, позволяя вам по пути любоваться потрясающими пейзажами. Направляетесь ли вы в оживленный зелёный город Пуэрто-Принсеса или на безмятежные пляжи Эль-Нидо, не портите свой идеальный отпуск на острове, путешествуя в тесном фургоне или микроавтобусе. Путешествуйте с комфортом из Пуэрто-Принсесы в Эль-Нидо — и обратно. Время отправления (из города Пуэрто-Принсеса или Эль-Нидо):

• 07:00 (класс Economy) • 09:00 (класс Regular) • 11:00 (класс Regular) • 21:30 (класс Lazy Boy) Важная информация:

Посадка или высадка в г. Пуэрто-Принсеса — аэропорт или автобусный терминал (необходимо указывать при бронировании).

Посадка или высадка в г. Эль-Нидо — автобусный терминал.

Economy — самый экономичный и дешёвый класс. Обычно пользуются местные жители. Без кондиционера. С открытыми окнами без стекол.

Regular — мягкие сиденья, с кондиционером.

• Lazy Boy — бизнес-класс с туалетом и кондиционером. Увеличенное расстояние между креслами и ограниченное количество пассажиров. Очень удобные кресла. В основном используют иностранцы. По оплате:

Предоплата 100%. Отмена, возврат средств или внесение изменений невозможны.

Электронный билет действителен только на дату и время, а также на пассажира, указанную в билете.

Через данный сервис вы оплачиваете только 20% (это минимально, что необходимо). Оставшиеся денежные средства вам необходимо будет перечислить на банковский счёт гида в течение 2-х часов после бронирования через сервис.

Возможен выбор места в автобусе (схема прилагается) в зависимости от категории автобуса и свободных мест на дату бронирования. При бронировании обращайте внимание на класс автобуса. Класс автобусов:.

Реквизиты для перечисления сообщу после внесения предоплаты через данный сервис в Whats

App или Telegram.