Погрузитесь в величественную Морскую Симфонию Эль-Нидо!
Описание экскурсииПроведите незабываемый день, где дирижирует сама природа. Ваше путешествие – это гармония стихий: могучие известняковые скалы-исполины, словно ноты, взмывающие к небу, и кристально-лазурные воды, переливаясь всеми оттенками синего, создают мелодию тишины и покоя. Проплывите сквозь узкие проходы в тайные лагуны, где свет играет на стенах гротов, а вода поет эхо. Ощутите прохладу Скрытых Бухт (Secret Lagoon), восхититесь грандиозностью Боль Важная информация: Индивидуальный тур на лодке. Указана стоимость за 2 человек. Возможна группа до 30 человека. При большем количестве туристов доплата за каждого - 80 долларов. Также есть возможность организовать данный тур на скоростном катере. Стоимость по запросу. По запросу возможна организация индивидуального трансфера Пуэрто-Принсеса - Эль-Нидо (и обратно)
Ежедневно. Отправление в 8 утра.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Что узнают путешественники:
- Как дирижер симфонии, гид раскроет тайну рождения островов: вы узнаете о формировании уникальных карстовых скал Эль-Нидо миллионы лет назад
- Поймете, почему воды переливаются всеми оттенками лазури и какие удивительные «оркестранты» (кораллы, рыбы, черепахи) создают жизнь под ее поверхностью
- Погрузитесь в легенды архипелага Бакуит: услышите истории о происхождении названий, духах скал и тайнах изумрудных лагун
- Узнаете, как местные жители веками гармонировали с природой и почему сохранение этого хрупкого равновесия сегодня - главная нота для будущего Эль-Нидо
Что включено
- Русскоязычное сопровождение (удаленно).
- Аренда лодки с мотором (Бангка (Bangka).
- Англоязычный капитан и команда (2-3 человека).
- Обед / «шведский стол/»
- Аренда каяка (двухместное размещение) в локации / «Большая лагуна/».
Что не входит в цену
- Оборудование для снорклинга (возможно арендовать на месте перед отправлением).
- Фото и видеосъемка.
- Питьевая вода.
- Сувенирная продукция.
- Дополнительные трансферы и мероприятия, состоявшиеся не по программе.
Место начала и завершения?
Лодочная станция Эль-Нидо
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Важная информация
- Индивидуальный тур на лодке
- Указана стоимость за 2 человек
- Возможна группа до 30 человека
- При большем количестве туристов доплата за каждого - 80 долларов
- Также есть возможность организовать данный тур на скоростном катере. Стоимость по запросу
- По запросу возможна организация индивидуального трансфера Пуэрто-Принсеса - Эль-Нидо (и обратно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
