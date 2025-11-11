Совершите простой и безопасный трансфер между Пуэрто-Принсесой и Эль-Нидо. Выбирайте обычное время отправления, почти каждые два часа.

Посадка в г. Пуэрто-Принсеса — аэропорт или ваш отель в границах города.

Высадка в г. Пуэрто-Принсеса — аэропорт или ваш отель в границах города.

Посадка в г. Эль-Нидо — ваш отель в границах города или автобусный терминал (в зависимости от рейса).

• Высадка в г. Эль-Нидо — автобусный терминал. Время ожидания посадки — в пределах 30-ти минут. Важная информация:

Общественный трансфер. Минивэн до 8 пассажиров. Посадочные места при посадке указывает водитель, выбор невозможен.

• Накануне трансфера пассажиру будет отправлена информация с гос. номером минивэна. Информация по оплате:

Предоплата 100%. Отмена, возврат средств или внесение изменений невозможны.

Электронный билет действителен только на дату и время, а также на пассажира, указанную в билете.

Через данный сервис вы оплачиваете только 20% (это минимально, что необходимо).

Оставшиеся денежные средства вам необходимо перечислить на банковский счёт гида в течение 2-х часов после бронирования через данный сервис.

Реквизиты для перечисления сообщу после внесения предоплаты через данный сервис в Whats

App или Telegram.