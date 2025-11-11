Путешествуйте без забот между двумя самыми посещаемыми местами Палавана: Эль-Нидо и Пуэрто-Принсеса, — воспользовавшись трансфером в одну сторону между аэропортом и отелями.
Время начала: 05:00, 07:30, 09:00, 10:30, 13:00, 15:30, 17:30
Описание трансфер
Совершите простой и безопасный трансфер между Пуэрто-Принсесой и Эль-Нидо. Выбирайте обычное время отправления, почти каждые два часа.
- Посадка в г. Пуэрто-Принсеса — аэропорт или ваш отель в границах города.
- Высадка в г. Пуэрто-Принсеса — аэропорт или ваш отель в границах города.
- Посадка в г. Эль-Нидо — ваш отель в границах города или автобусный терминал (в зависимости от рейса).
• Высадка в г. Эль-Нидо — автобусный терминал. Время ожидания посадки — в пределах 30-ти минут. Важная информация:
Общественный трансфер. Минивэн до 8 пассажиров. Посадочные места при посадке указывает водитель, выбор невозможен.
• Накануне трансфера пассажиру будет отправлена информация с гос. номером минивэна. Информация по оплате:
- Предоплата 100%. Отмена, возврат средств или внесение изменений невозможны.
- Электронный билет действителен только на дату и время, а также на пассажира, указанную в билете.
- Через данный сервис вы оплачиваете только 20% (это минимально, что необходимо).
- Оставшиеся денежные средства вам необходимо перечислить на банковский счёт гида в течение 2-х часов после бронирования через данный сервис.
Реквизиты для перечисления сообщу после внесения предоплаты через данный сервис в Whats
App или Telegram.
- При оплате в рублях РФ по курсу продажи доллара США на день перечисления (курс продажи Альфа-Банка или Россельхозбанка Россия) на карту Альфа-Банка или Россельхозбанка Россия.
- При оплате в долларах США — на карту Россельхозбанка Россия.
- Если вы проживаете не в России, возможна оплата через международные системы платежей (Pay.
- Pal, Western Union, Remitly).
- Бронирование производится в течение 12-ти часов после бронирования на данном сайте и оплаты гиду, о чём будет отправлено сообщение на электронную почту пассажира или в Whats.
- App и Telegram.
Ежедневно в 05:00, 07:30, 09:00, 10:30, 13:00, 15:30 и 17:30.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Пуэрто-Принсеса
- Город Эль-Нидо
Что включено
- Билет на трансфер в одну сторону до места высадки в городе или муниципалитете
- Ручная кладь
- Бесплатный трансфер от/до отеля: распространяется только на территорию, находящуюся в пределах границ города или муниципалитета
Что не входит в цену
- Страховка пассажира и багажа
- Питание и вода
- Багаж, занимающий 1 полное место для взрослых, будет считаться за 1 место, за которое взимается дополнительная плата
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в г. Пуэрто-Принсеса или г. Эль-Нидо
Завершение: Г. Пуэрто-Принсеса или г. Эль-Нидо
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 05:00, 07:30, 09:00, 10:30, 13:00, 15:30 и 17:30.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
