Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Этот тур сочетает в себе уникальные морские приключения, активный отдых и природную красоту, делая ваш день на Себу незабываемым!

Dmitrii Ваш гид в Маниле Написать вопрос Индивидуальный трансфер Язык проведения 🇷🇺 русский

da

🇬🇧 английский

🇩🇪 немецкий

итальянский

pt

испанский

sv

турецкий

французский Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-12 человек На чём проводится Услуги трансфера Можно с детьми Да Когда Ежедневно. В 4 ч. утра. $231 за экскурсию Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 04:00

Описание трансфер Начните ваш день с захватывающего снорклинга в Ослобе, где вас ждет уникальная возможность поплавать рядом с китовыми акулами — величественными гигантами океана. Вы также увидите огромные косяки сардин, создающие mesmerizing подводные "танцы", и graceful морских черепах, плавающих в кристально чистой воде. Это незабываемое погружение в подводный мир! После этого вас ждет активное приключение — каньонинг. Преодолевайте живописные ущелья, прыгайте в природные бассейны и наслаждайтесь тропическими пейзажами вокруг. Это идеальный способ добавить адреналина и почувствовать единение с природой. Завершите день у знаменитых водопадов Кавасан, где вы сможете расслабиться в прохладных бирюзовых водах, окруженных густыми джунглями. Трехуровневые водопады создают атмосферу уединения и гармонии, идеально подходящую для отдыха после насыщенного дня. Этот тур сочетает в себе уникальные морские приключения, активный отдых и природную красоту, делая ваш день на Себу незабываемым! Важная информация: Групповой тур. Стоимость за группу из расчета от 1 до 12 человек включительно. Возможно с детьми.

Ежедневно. В 4 ч. утра. Выбрать дату