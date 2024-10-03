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Последние отзывы на экскурсии
- ССергей3 октября 2024Манила очень непростой город, он огромный и со сложным трафиком… С Манилой можно познакомится только в сопровождении хорошего гида! Например, наш гид Яна! Очень рекомендуем!!!
- ААлександр8 февраля 2024Очень благодарны Яне за интереснейшую и содержательную экскурсию по Маниле!!! Не только узнали много нового про столицу, но и побывали
- ТТатьяна29 января 2024Прекрасно провели время, Яна организовала замечательный маршрут не смотря на то, что экскурсия попала на католическое рождество. Приятный собеседник и замечательный гид. Город оставил очень яркие впечатления. Без гида, можно получить отрицательный опыт и потратить время впустую. Всем хорошего отпуска:)
Ответы на вопросы от путешественников по Маниле в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Маниле в ноябре 2024
Сейчас в Маниле в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 650. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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