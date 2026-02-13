Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Себу

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Себу на русском языке, цены от $231. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
На машине
13 часов
27 отзывов
Водная прогулка
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
Поплавать с китовыми акулами, исследовать тропики и найти свой рай
Начало: У вашего отеля в г. Себу, Моалбоал, или о. Лапу-Ла...
5 мар в 03:00
6 мар в 03:00
$231 за всё до 12 чел.
Снорклинг, водопад Тумалог и остров Сумилон - из Себу
На машине
13 часов
10 отзывов
Водная прогулка
Снорклинг, водопад Тумалог и остров Сумилон - из Себу
Поплавать с китовыми акулами, искупаться в природных бассейнах и прогуляться по песчаной косе
Начало: У вашего отеля в г. Себу, Моалбоал, или о. Лапу-Ла...
5 мар в 04:00
6 мар в 04:00
$231 за всё до 12 чел.
Едем мы на Лимпопо! Круиз по тропическому архипелагу
На яхте
Круизы
8 часов
Круиз
Едем мы на Лимпопо! Круиз по тропическому архипелагу
Воплощение мечты о райском отдыхе: экзотические острова, чистое море и дружелюбные жители
5 мар в 08:00
6 мар в 08:00
$350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    13 февраля 2026
    Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
    За один день впечтлились по максимуму. Всё организовано превосходно! На всём маршруте нас действительно водили за ручку. Даже с моей
    панической боязнью глубины, я чувствовала себя в безопасности. Если бы мне кто сказал, что однажды я прыгну со скалы в каньон я бы не поверила))
    Это именно тот тур, который обязательно нужно посетить на Филиппинах.
    Дмитрий, благодарю за наш счасливый день❤️

  • М
    Мария
    8 февраля 2026
    Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
    Впечатления - восторг!
    организатор приложил максимум усилий, чтобы остались толкьо самые лучшие впечатления.
    Первое - плавание с акулами, случилась накладка и в
    день приезда была очень большая задержка по времени,приплыло всего 2 акулы, но организатор решил все проблемы, нашел варианты, нас везде отводили «за ручку» и мы попали к акулам, хотя все могло сорваться. Женщина- помощница очень суетилась, чтобы все было максилмьано быстро, чтобы мы прошли практически без очереди и ожидания. За что отдельная благодарность!
    второе - каньонинг! самые яркие впечатления, ребята - гиды просто герои, помогали во всем, шутили, подсказывали правильный маршрут! очень заботились о нашей безопасности, наснимали кучу классного контента (фото, видео).
    обед - отдельная благодарность, как у бабушки, все очень вкусно и сытно! после каньонинга - самое то что нужно.
    третья локация, сардины и черепахи- уже не было сил ехать на нее, отказались сами. каньонинг забрал все физические силы!
    водитель тоже душка,очень любезный, вежливый.
    рекомендую 100% особенно каньонинг- маст хэв!

  • А
    Андрей
    7 февраля 2026
    Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
    Замечательная, насыщенная поездка.
    Организатор внес изменения в маршрут по нашей просьбе, чтобы сделать путешествие более комфортным. За это отдельное спасибо!
    У детей
    сбылась мечта: поплавать с китовыми акулами и попрыгать с водопадов в каньоне. Это незабываемо.
    Снорклинг с черепахой и сардинами - так себе, были уже вечером, устали, темнело, подводный мир бедный, за несчастной черепахой гоняется толпа народа. Короче, можно пропустить - и так впечатлений хватило!

  • S
    Svetlana
    6 февраля 2026
    Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
    отличная экскурсия, скорректировали под паром, индивидуальный подход
  • Т
    Татьяна
    6 февраля 2026
    Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
    Мега насыщенно- впечатления на всю жизнь. С китовыми акулами все четко организовано, акулы проплывают практически каждые несколько минут, очень близко
    к берегу, вода теплая. Просто божественно! Каньонинг физически тяжеловат для тех, кто совсем не делает зарядку, но впечатления невероятные и не страшно, так как опытный гид у каждого свой. Локация с сардинами для наблюдения за ними отличная, но черепаха была всего одна. Так что тем, кто хотят поплавать с черепахами, не могу рекомендовать. В целом все организованно прекрасно. Спасибо, Дмитрий🙏

  • Е
    Евгений
    3 февраля 2026
    Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
    не первая экскурсия с Дмитрием,помогал во всем, так что советую на 100%, свой среди неизвестности самое то
  • Е
    Евгения
    2 февраля 2026
    Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
    Были на моё День рождения. Эмоции зашкаливают! Все идеально сложено, без каких либо сложностей, везде уже ждали, вперед пропускали. С
    погодой очень повезло на каньонинге, не жарко, идеальная погода, под конец начался тропический дождь, но это было классно. А вот с сардинами как раз и не повезло, не было солнца и они не блестели, но зато 2-х черепах увидели😁. И даже тортик по дороге купили. Спасибо Вам огромное за такой насыщенный и интересный день! Даже не представляю, как было сложно все этого организовать. Если вернемся на Филиппины, обязательно возьмем новую экскурсию!

  • Д
    Дарья
    12 января 2026
    Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
    Сначала опишу организационные моменты и то, чтобы мне бы как туристу, хотелось скорректировать.

    Экскурсия составлена грамотно, все локации подобраны, путь минимизирован,
    чтобы поменьше проводить времени в дороге и подольше на самих локациях. Дмитрий постоянно был на связи до и после, отвечал на 100500 наших вопросов. Учитывал все сомнения и пожелания.

    Единственный нюанс - очень много голосовых, не всегда была возможность их прослушать или переслушать. Я бы составила текстом основные моменты - расписание, что брать, на что обратить внимание, чтобы туристы без сим-карты (какими были мы), могла еще раз все быстро просмотреть.

    Доставка туда-обратно, по пути купить кофе, остановиться за фруктами - все было услышано, принято и сделано.

    Нет слов! Сбылась мечта - основное для меня было поплавать с акулами. Эти плюшевые морские медвежата вызвали полный восторг. Сначала страшно, конечно, как же акулы…. а когда их увидишь - все отдходит на второй план, кроме желания нырять и смотреть на это чудо природы.

    Каньонинг отдельный кайф - не думала, что получу столько удовольствия от лазания по камням и рекам (да-да, спорт не сильная сторона).

    По итогам могу сказать одно - это одно из лучших вложений времени и сил, которое мы запланировали и поехали на Филиппинах. Так что от души рекомендую!

  • Г
    Григорий
    11 января 2026
    Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
    Огромное спасибо Дмитрию за оперативную организацию экскурсии к китовым акулам и сардинам, а также за возможность пройти каньонинг! Прилетели всего на сутки на остров Себу, но благодаря отличной организации успели всё посмотреть. Остались очень довольны!
  • А
    Алексей
    9 января 2026
    Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
    Супер гид! Все договоренности были выполнены на все 100%! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Себу в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Себу
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан;
  2. Снорклинг, водопад Тумалог и остров Сумилон - из Себу;
  3. Едем мы на Лимпопо! Круиз по тропическому архипелагу.
Сколько стоит экскурсия по Себу в марте 2026
Сейчас в Себу в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 231 до 350. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Себу (Филиппины 🇵🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год для иностранцев, 37 ⭐ отзывов, цены от $231. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Филиппин. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май