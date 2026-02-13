Водная прогулка
Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
Поплавать с китовыми акулами, исследовать тропики и найти свой рай
Начало: У вашего отеля в г. Себу, Моалбоал, или о. Лапу-Ла...
5 мар в 03:00
6 мар в 03:00
$231 за всё до 12 чел.
Водная прогулка
Снорклинг, водопад Тумалог и остров Сумилон - из Себу
Поплавать с китовыми акулами, искупаться в природных бассейнах и прогуляться по песчаной косе
Начало: У вашего отеля в г. Себу, Моалбоал, или о. Лапу-Ла...
5 мар в 04:00
6 мар в 04:00
$231 за всё до 12 чел.
Круиз
Едем мы на Лимпопо! Круиз по тропическому архипелагу
Воплощение мечты о райском отдыхе: экзотические острова, чистое море и дружелюбные жители
5 мар в 08:00
6 мар в 08:00
$350 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина13 февраля 2026За один день впечтлились по максимуму. Всё организовано превосходно! На всём маршруте нас действительно водили за ручку. Даже с моей
- ММария8 февраля 2026Впечатления - восторг!
организатор приложил максимум усилий, чтобы остались толкьо самые лучшие впечатления.
Первое - плавание с акулами, случилась накладка и в
- ААндрей7 февраля 2026Замечательная, насыщенная поездка.
Организатор внес изменения в маршрут по нашей просьбе, чтобы сделать путешествие более комфортным. За это отдельное спасибо!
У детей
- SSvetlana6 февраля 2026отличная экскурсия, скорректировали под паром, индивидуальный подход
- ТТатьяна6 февраля 2026Мега насыщенно- впечатления на всю жизнь. С китовыми акулами все четко организовано, акулы проплывают практически каждые несколько минут, очень близко
- ЕЕвгений3 февраля 2026не первая экскурсия с Дмитрием,помогал во всем, так что советую на 100%, свой среди неизвестности самое то
- ЕЕвгения2 февраля 2026Были на моё День рождения. Эмоции зашкаливают! Все идеально сложено, без каких либо сложностей, везде уже ждали, вперед пропускали. С
- ДДарья12 января 2026Сначала опишу организационные моменты и то, чтобы мне бы как туристу, хотелось скорректировать.
Экскурсия составлена грамотно, все локации подобраны, путь минимизирован,
- ГГригорий11 января 2026Огромное спасибо Дмитрию за оперативную организацию экскурсии к китовым акулам и сардинам, а также за возможность пройти каньонинг! Прилетели всего на сутки на остров Себу, но благодаря отличной организации успели всё посмотреть. Остались очень довольны!
- ААлексей9 января 2026Супер гид! Все договоренности были выполнены на все 100%! Рекомендую!
Сколько стоит экскурсия по Себу в марте 2026
Сейчас в Себу в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 231 до 350. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
