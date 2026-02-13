читать дальше

чтобы поменьше проводить времени в дороге и подольше на самих локациях. Дмитрий постоянно был на связи до и после, отвечал на 100500 наших вопросов. Учитывал все сомнения и пожелания.



Единственный нюанс - очень много голосовых, не всегда была возможность их прослушать или переслушать. Я бы составила текстом основные моменты - расписание, что брать, на что обратить внимание, чтобы туристы без сим-карты (какими были мы), могла еще раз все быстро просмотреть.



Доставка туда-обратно, по пути купить кофе, остановиться за фруктами - все было услышано, принято и сделано.



Нет слов! Сбылась мечта - основное для меня было поплавать с акулами. Эти плюшевые морские медвежата вызвали полный восторг. Сначала страшно, конечно, как же акулы…. а когда их увидишь - все отдходит на второй план, кроме желания нырять и смотреть на это чудо природы.



Каньонинг отдельный кайф - не думала, что получу столько удовольствия от лазания по камням и рекам (да-да, спорт не сильная сторона).



По итогам могу сказать одно - это одно из лучших вложений времени и сил, которое мы запланировали и поехали на Филиппинах. Так что от души рекомендую!