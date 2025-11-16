Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан
Поплавать с китовыми акулами, исследовать тропики и найти свой рай
За один день вы познакомитесь сразу с несколькими природными жемчужинами Филиппин! Поплаваете рядом с китовыми акулами, исследуете живописные ущелья во время каньонинга, насладитесь красотой и прохладой многоуровневых водопадов.
А в финале посетите песчаную отмель острова Сумилон с белоснежными пляжами — лучшее место для отдыха и фотосессий.
11 отзывов
Описание водной прогулки
Снорклинг с китовыми акулами. Несмотря на свои размеры, эти гиганты совершенно безопасны. Вы сможете поплавать рядом, понаблюдать за ними в естественной среде и ощутить единение с океаном.
Каньонинг. Погрузитесь в мир экстремальных ощущений, исследуя живописные каньоны Себу! Прыгайте с утёсов в природные бассейны, преодолевайте водные потоки и наслаждайтесь тропическими пейзажами вокруг.
Водопады Кавасан. Вы откроете для себя красоту трехъярусных водопадов, окружённых густыми джунглями. Освежитесь в прохладных бассейнах и насладитесь атмосферой уединения.
Райская отмель Сумилон. Завершим путешествие отдыхом в настоящем раю. Вы полюбуетесь нетронутой природой и сделаете красочные фото.
Организационные детали
Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет
В стоимость входит трансфер от вашего отеля и обратно на автомобиле Toyota Vios, русскоязычное сопровождение онлайн, обед после каньонинга, англоязычный водитель (местный житель)
Время в пути в одну сторону — около 3 часов
На лодке вас будут сопровождать два инструктора. Перед стартом они расскажут о требованиях безопасности и выдадут спасательные жилеты
В связи с погодными условиями или иными обстоятельствами возможно отклонение от программы
Возможно провести экскурсию для большего количества участников: — за группу 4-5 чел. на Toyota Avanza — $257 — за группу 6-12 чел. на Toyota Hiace — $270
Дополнительные расходы
Снорклинг с китовыми акулами — 1000 песо с чел.
Дайвинг с китовыми акулами или с сардинами и черепахами (вкл. оборудование) — 3000 с чел., по запросу
Аренда душевой кабинки после снорклинга (по необходимости) — 100 песо с чел.
Посещение острова Сумилон — 500 песо с чел.
Зиплайн над джунглями перед каньонингом (по желанию) — 700 песо с чел.
Каньонинг — 2100 песо с чел.
Оборудование для снорклинга с китовыми акулами (по запросу) — 2000 песо за группу (оператор, аренда GoPro) + 500 песо с чел. (маска, трубка,
Итоговая сумма допрасходов — ориентировочно 4400 песо ($79) на чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в г. Себу, Моалбоал, или о. Лапу-Лапу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дмитрий — ваша команда гидов в Себу
Провели экскурсии для 217 туристов
Привет! Меня зовут Дмитрий. Я путешественник, организатор туров и гид, живущий на Филиппинах с 2020 года. Являюсь совладельцем лицензированного туристического агентства, открытого и работающего официально на Филиппинах. Ранее я много самостоятельно путешествовал по странам Европы и Азии и получил большой опыт в планировании поездок. Сейчас я сосредоточен на Филиппинах и готов поделиться своим опытом и знаниями с вами.
Отзывы и рейтинг
М
Малова
16 ноя 2025
Нет слов,как круто! Очень объёмная экскурсия! Много эмоций и драйва!Спасибо за организацию на высшем уровне!
И
Ирина
8 ноя 2025
Очень здорово, все локации супер, получили впечатлений гораздо больше, чем ожидали. Уставшие, но ОЧЕНЬ СЧАСТЛИВЫЕ!!!! КРУТО!!! СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!! Настоятельно рекомендую эту экскурсию, Дмитрий всегда на связи, с ним можно посоветоваться по любому вопросу, поможет, подскажет. Заказывайте экскурсии у Дмитрия и даже не сомневайтесь, незабываемые впечатления вам гарантированы!!!
Anzhelika
8 ноя 2025
Однозначно рекомендую к посещению! Это был невероятный день, полный эмоций и приключений. Поплавали полноценно с акулами 🦈 🫶🏻 каньонинг также превзошел все ожидания. Завершили день снорклингом с черепашками и сардинами. Все рекомендации от организатора были очень ценными, Дмитрий оперативно отвечал на вопросы и всегда был на связи.
Д
Динар
3 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия, Дмитрий все подробно объяснил и был всегда на связи!
Алексей
5 окт 2025
Всем здравствуйте! Огромное спасибо Дмитрию. В течение всего марафона был на связи. Как оперативно отвечал на вновь возникшие вопросы как по трипу, так и не по теме. Ещë раз его сердечно благодарю и однозначно советую другим туристам!!! Незабываемые и положительные эмоции гарантированы! С уважением, Алексей.
V
Vartanyan
18 авг 2025
Мечты сбываются: акулы, каньоны и безупречный гид на Себу! Искали настоящие приключения на Себу – и нашли идеального гида для этого! Прыжки с водопадов разной высоты, плавание по изумрудным каньонам, читать дальше
природные горки – полный восторг и драйв. Снорклинг с китовыми акулами: это было… неописуемо! Видеть этих гигантов в их стихии, в кристально чистой воде – мечта. Профессионализм, ответственность, дружелюбие и искренняя любовь к своему делу – вот что отличает Дмитрия! Рекомендуем всем, кто хочет получить незабываемые впечатления!
Колганова
15 авг 2025
Филиппины - это рай на земле! ❤️ Огромное спасибо Дмитрию за эту невероятно классный тур. Мы побывали на трех локациях, плавали с акулами!!!! Это шок просто 🫣😍 ходили в пеший тур читать дальше
по каньону (у каждого был свой личный инструктор который помогал идти через препятствия) и плавали с черепахами и рыбками! День был очень насыщенный! Перед прилетом в Себу Дмитрий связался с нами и порекомендовал куда лучше заселиться, что взять с собой и всегда был с нами на связи! Главное что трансфер по локациям был чистый и комфортный, а водитель везде останавливал и ждал нас! Всем советую обращаться к Дмитрию если вы планируете лететь на 🇵🇭 🤝
Николай
17 июл 2025
Дмитрий мне очень помог в организации маршрута по Филиппинам. Я планировал проехать по этим местам самостоятельно, но у меня не получилось бы это сделать, не отвлекаясь на постороннюю суету. Дмитрий читать дальше
взял на себя организационную часть, и мы успели гораздо больше, даже в сэкономленный день взяли вторую экскурсию на Бохол у него же. Кстати, её тоже советую:) Дима, спасибо за всё. Впечатления никакими фотографиями не передать, 5-метровые акулы на расстоянии вытянутой руки рядом с тобой в океане и приключение в каньоне дорогого стоят, мы будем вспоминать эти чувства еще долго, пересматривая видео.
К
Кристина
19 июн 2025
Это было потрясающе. Мы были с ребенком 4 лет. Ей очень понравилось!!! Прыгала везде с 5 метров и просила еще. Гиды если ребенок устал, берет его на плечи, очень помогли. Китовая акула очень красивая, видели и черепах, и сардин. Все, как заявлено. Водитель милашка
Н
Надя
9 июн 2025
Очень классная программа. Хотя мы не успели посетить последнюю точку, но даже двух мест было достаточно, чтобы получить море положительных эмоций! Водитель очень старался везде помочь. Всегда на связи был организатор Дима, он очень поддерживает своих туристов. Кстати стоимость по Себу у этих ребят ниже! Так что обращайтесь - не пожалеете)))
А
Александр
7 мая 2025
Дмитрию огромное спасибо, все было хорошо организовано. Экскурсии были очень познавательные, нигде не пришлось стоять а очередях, особенно понравился каньонинг и Бохол. Немало важно и то что автомобили все были практически новые, водители вежливые и хорошо знали маршрут. Обязательно будем рекомендовать Дмитрия другим туристам из России