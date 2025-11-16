Активный день в Себу: снорклинг, каньонинг и водопады Кавасан

За один день вы познакомитесь сразу с несколькими природными жемчужинами Филиппин! Поплаваете рядом с китовыми акулами, исследуете живописные ущелья во время каньонинга, насладитесь красотой и прохладой многоуровневых водопадов. А в финале посетите песчаную отмель острова Сумилон с белоснежными пляжами — лучшее место для отдыха и фотосессий.

Снорклинг с китовыми акулами. Несмотря на свои размеры, эти гиганты совершенно безопасны. Вы сможете поплавать рядом, понаблюдать за ними в естественной среде и ощутить единение с океаном.

Каньонинг. Погрузитесь в мир экстремальных ощущений, исследуя живописные каньоны Себу! Прыгайте с утёсов в природные бассейны, преодолевайте водные потоки и наслаждайтесь тропическими пейзажами вокруг.

Водопады Кавасан. Вы откроете для себя красоту трехъярусных водопадов, окружённых густыми джунглями. Освежитесь в прохладных бассейнах и насладитесь атмосферой уединения.

Райская отмель Сумилон. Завершим путешествие отдыхом в настоящем раю. Вы полюбуетесь нетронутой природой и сделаете красочные фото.

Организационные детали

Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет

В стоимость входит трансфер от вашего отеля и обратно на автомобиле Toyota Vios, русскоязычное сопровождение онлайн, обед после каньонинга, англоязычный водитель (местный житель)

Время в пути в одну сторону — около 3 часов

На лодке вас будут сопровождать два инструктора. Перед стартом они расскажут о требованиях безопасности и выдадут спасательные жилеты

В связи с погодными условиями или иными обстоятельствами возможно отклонение от программы

Возможно провести экскурсию для большего количества участников:

— за группу 4-5 чел. на Toyota Avanza — $257

— за группу 6-12 чел. на Toyota Hiace — $270

Дополнительные расходы

Снорклинг с китовыми акулами — 1000 песо с чел.

Дайвинг с китовыми акулами или с сардинами и черепахами (вкл. оборудование) — 3000 с чел., по запросу

Аренда душевой кабинки после снорклинга (по необходимости) — 100 песо с чел.

Посещение острова Сумилон — 500 песо с чел.

Зиплайн над джунглями перед каньонингом (по желанию) — 700 песо с чел.

Каньонинг — 2100 песо с чел.

Оборудование для снорклинга с китовыми акулами (по запросу) — 2000 песо за группу (оператор, аренда GoPro) + 500 песо с чел. (маска, трубка,

Итоговая сумма допрасходов — ориентировочно 4400 песо ($79) на чел.