Филиппины — страна семи тысяч островов (и это не фигура речи, а реальный факт!). На «большой земле» жизнь похожа на нашу, а вот на малых всё гораздо интереснее. Я устрою для вас робинзонаду: отвезу к лучшим местам для купания и снорклинга, покажу нетронутые цивилизацией поселения и познакомлю с местными. Сколько островов — столько и поводов влюбиться в Филиппины!

Описание экскурсии

По островам — вприпрыжку!

Филиппины расположены на островах, поэтому здесь популярен island hopping. Это вид досуга, сочетающий пляжный отдых и водные путешествия между локациями. Увидеть тропические пейзажи, поплавать среди кораллов, домчаться до отдалённых берегов и прикоснуться к иной культуре — вот сколько всего вы успеете за один день!

Да здравствует круиз!

На прогулочном катере, яхте или филиппинской лодке-банке вы посетите три острова вдоль шельфа Мактан:

— он появляется всего на несколько часов в день во время отлива. На нём нет ничего, кроме белоснежного песка. Великолепное место для купания и эксклюзивных фото! Остров Лимпопо — небольшой кусочек суши посреди моря с рыбацкой деревушкой и школой. Прогулявшись по нему, вы почувствуете себя путешественником во времени. Удивитесь, насколько далеко ушла цивилизация, не тронув местный быт и культуру. Изучите филиппинские традиции и ремёсла, пообщавшись с жителями острова.

— небольшой кусочек суши посреди моря с рыбацкой деревушкой и школой. Прогулявшись по нему, вы почувствуете себя путешественником во времени. Удивитесь, насколько далеко ушла цивилизация, не тронув местный быт и культуру. Изучите филиппинские традиции и ремёсла, пообщавшись с жителями острова. Остров Хилютунган — часть национального морского заповедника. Любители поплавать с масками оценят причудливые кораллы и сотни видов рыб. Здесь же вас ждёт обед в национальном стиле из свежих морепродуктов и спелых фруктов.

Организационные детали

В программу включены: