Едем мы на Лимпопо! Круиз по тропическому архипелагу

Воплощение мечты о райском отдыхе: экзотические острова, чистое море и дружелюбные жители
Филиппины — страна семи тысяч островов (и это не фигура речи, а реальный факт!). На «большой земле» жизнь похожа на нашу, а вот на малых всё гораздо интереснее.

Я устрою для вас робинзонаду: отвезу к лучшим местам для купания и снорклинга, покажу нетронутые цивилизацией поселения и познакомлю с местными. Сколько островов — столько и поводов влюбиться в Филиппины!
Едем мы на Лимпопо! Круиз по тропическому архипелагу

Описание экскурсии

По островам — вприпрыжку!

Филиппины расположены на островах, поэтому здесь популярен island hopping. Это вид досуга, сочетающий пляжный отдых и водные путешествия между локациями. Увидеть тропические пейзажи, поплавать среди кораллов, домчаться до отдалённых берегов и прикоснуться к иной культуре — вот сколько всего вы успеете за один день!

Да здравствует круиз!

На прогулочном катере, яхте или филиппинской лодке-банке вы посетите три острова вдоль шельфа Мактан:

  • Остров-невидимка — он появляется всего на несколько часов в день во время отлива. На нём нет ничего, кроме белоснежного песка. Великолепное место для купания и эксклюзивных фото!
  • Остров Лимпопо — небольшой кусочек суши посреди моря с рыбацкой деревушкой и школой. Прогулявшись по нему, вы почувствуете себя путешественником во времени. Удивитесь, насколько далеко ушла цивилизация, не тронув местный быт и культуру. Изучите филиппинские традиции и ремёсла, пообщавшись с жителями острова.
  • Остров Хилютунган — часть национального морского заповедника. Любители поплавать с масками оценят причудливые кораллы и сотни видов рыб. Здесь же вас ждёт обед в национальном стиле из свежих морепродуктов и спелых фруктов.

Организационные детали

В программу включены:

  • аренда водного транспорта на весь день (на выбор: парусная яхта, лодка-банка, спидбот)
  • фрукты и прохладительные напитки на лодке
  • снаряжение для купания (жилеты, маски, трубки)
  • обед

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$350
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваш гид в Себу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я работаю на Филиппинах с 2004 года. Изучив практически все направления, готов организовать любые туры и экскурсии. Опыт, который я приобрел, позволяет мне делиться культурой страны. На моих программах вы отведаете блюда, которые не предложит ни один ресторан, погрузитесь в настоящий мир и экзотику Филиппин!

