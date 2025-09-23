Проведите время активно! Мы начнём день со снорклинга с китовыми акулами. Продолжим прогулкой к водопаду Тумалог, утопающему в тропической зелени, — у вас будет возможность освежиться в его прохладных водах. А в завершение отправимся на остров Сумилон — любоваться белоснежным песком и лазурной водой.

Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Снорклинг с китовыми акулами. Мы отправимся из г. Себу (по запросу о. Лапу-Лапу или Моалбоал) в Ослоб, чтобы поплавать в кристально чистой воде с величественными гигантами. Вы понаблюдаете за ними в естественной среде обитания.

Водопад Тумалог, скрытый в джунглях. Его струящиеся потоки окружены пышной зеленью. Вы сможете искупаться в природном бассейне у подножия водопада или просто полюбоваться его красотой.

Песчаная коса Сумилон. Здесь вас ждёт прогулка по белоснежной песчаной косе. Среди тропической природы вы почувствуете себя словно в раю.

Организационные детали

Поедем на легковом автомобиле Toyota Vios или аналогичном по классу. Дорога занимает 3 часа в одну сторону

Программа подходит взрослым и детям с 5 лет

В связи с погодными условиями или иными обстоятельствами возможно отклонение от программы

С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Возможно провести экскурсию для большего количества участников:

— за группу 4-5 чел. на Toyota Avanza — $257

— за группу 6-12 чел. на Toyota Hiace — $270

