Проведите время активно! Мы начнём день со снорклинга с китовыми акулами.
Продолжим прогулкой к водопаду Тумалог, утопающему в тропической зелени, — у вас будет возможность освежиться в его прохладных водах. А в завершение отправимся на остров Сумилон — любоваться белоснежным песком и лазурной водой.
Описание водной прогулки
Снорклинг с китовыми акулами. Мы отправимся из г. Себу (по запросу о. Лапу-Лапу или Моалбоал) в Ослоб, чтобы поплавать в кристально чистой воде с величественными гигантами. Вы понаблюдаете за ними в естественной среде обитания.
Водопад Тумалог, скрытый в джунглях. Его струящиеся потоки окружены пышной зеленью. Вы сможете искупаться в природном бассейне у подножия водопада или просто полюбоваться его красотой.
Песчаная коса Сумилон. Здесь вас ждёт прогулка по белоснежной песчаной косе. Среди тропической природы вы почувствуете себя словно в раю.
Организационные детали
- Поедем на легковом автомобиле Toyota Vios или аналогичном по классу. Дорога занимает 3 часа в одну сторону
- Программа подходит взрослым и детям с 5 лет
- В связи с погодными условиями или иными обстоятельствами возможно отклонение от программы
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников:
— за группу 4-5 чел. на Toyota Avanza — $257
— за группу 6-12 чел. на Toyota Hiace — $270
Дополнительные расходы
- Снорклинг с китовыми акулами — 1000 песо с чел.
- Аренда душевой кабинки после снорклинга (по необходимости) — 100 песо с чел.
- Входной билет на водопад Тумалог — 250 песо с чел.
- Входной билет на остров Сумилон — 500 песо с чел.
- Оборудование для снорклинга с китовыми акулами — 2000 песо за группу (оператор, аренда GoPro) + 500 песо на чел. (маска, трубка, ласты)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в г. Себу, Моалбоал, или о. Лапу-Лапу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Себу
Провели экскурсии для 188 туристов
Привет! Меня зовут Дмитрий. Я путешественник, организатор туров и гид, живущий на Филиппинах с 2020 года. Являюсь совладельцем лицензированного туристического агентства, открытого и работающего официально на Филиппинах. Ранее я много самостоятельно путешествовал по странам Европы и Азии и получил большой опыт в планировании поездок. Сейчас я сосредоточен на Филиппинах и готов поделиться своим опытом и знаниями с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
23 сен 2025
Начну с того, что Дмитрий очень компетентный гид. Проинформировал нас обо всем еще до начала экскурсии: что взять, маршрут, дал на выбор несколько доп локаций.
Водитель приехал вовремя и забрал нас с отеля. Машина была очень комфортабельной.
Сами экскурсии захватывающие. Особенно китовые акулы. Это просто вау. Впечатления на всю жизнь. Спасибо Дмитрию за такие эмоции)
А
Анна
16 авг 2025
Экскурсия прошла замечательно! Очень насыщенный день получился, мы остались в восторге 😊 Дмитрий всё подробно объяснил и был на связи, водитель всё время был рядом и подсказывал по месту. Спасибо за классный день и хорошую организацию ☺️
С
Сергей
6 авг 2025
Прекрасная экскурсия. Снорклинг с акулами - обязательное к посещению место в Себу. Спасибо Дмитрию, всё организовал. Помимо акул день был очень насыщенным: черепахи, сардины, водопад.
Е
Евгений
13 июл 2025
Мы путешествовали с острова Мактан. Старт в 3 утра. Дорога около 4х часов до акул. Хорошо, что взяли тапки для кораллов - набережная максимально неподготовлена для захода в море. Сами
М
Мария
4 июл 2025
Шикарный тур. Он определенно стоит намного больше чем мы заплатили. С удовольствием вернусь через пару лет еще раз)
