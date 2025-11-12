В этом однодневном туре у вас будет возможность увидеть основные туристические локации острова Бохол.
Фантастические места, яркие представители местной флоры и фауны, а также аутентичная кухня приятно вас удивят!
Описание экскурсииШоколадные холмы считают восьмым чудом света, долгопяты являются вымирающим видом животных, которые обитают только в нескольких местах на Филиппинах, а обед на реке Лобок в формате шведский стол – уникальная возможность попробовать настоящую филиппинскую кухню. Кроме того, вы сможете сфотографироваться с питонами в природном парке, прогуляться по подвесному мосту и увидеть таинственный рукотворный лес. Важная информация: Экскурсия состоится при наличии в группе минимум двух человек.
Ежедневно в 5:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Bohol lemur and butterfly - занимательный природный парк
- Twin Hanging Bridge - аутентичный двойной мост
- Мan-Made Forest - таинственный рукотворный лес
- Philippine Tarsier Sanctuary - знаменитый заповедник долгопятов
- Chocolate Hills - загадочные шоколадные холмы
- Loboc River Cruise - круиз по реке Лобок на плавучем ресторане
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
- Транспорт с кондиционером (трансфер в обе стороны)
- Билеты на паром в обе стороны
- Обед (шведский стол на речном круизе по реке)
- Входные билеты на все локации
- Экологические сборы и иные обязательные платежи.
Что не входит в цену
- Питание, кроме указанного в программе
- Дополнительные остановки, не указанные в программе.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Себу или город Лапу-Лапу
Завершение: Город Себу или Лапу-Лапу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 5:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Экскурсия состоится при наличии в группе минимум двух человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
