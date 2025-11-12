Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы В этом однодневном туре у вас будет возможность увидеть основные туристические локации острова Бохол.



Фантастические места, яркие представители местной флоры и фауны, а также аутентичная кухня приятно вас удивят!

Елена Ваш гид в Себу Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность более 12 часов Размер группы 1-12 человек Когда Ежедневно в 5:00 $230 за человека

Описание экскурсии Шоколадные холмы считают восьмым чудом света, долгопяты являются вымирающим видом животных, которые обитают только в нескольких местах на Филиппинах, а обед на реке Лобок в формате шведский стол – уникальная возможность попробовать настоящую филиппинскую кухню. Кроме того, вы сможете сфотографироваться с питонами в природном парке, прогуляться по подвесному мосту и увидеть таинственный рукотворный лес. Важная информация: Экскурсия состоится при наличии в группе минимум двух человек.

