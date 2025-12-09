Вы побываете в двух ярких местах на севере Себу — сафари-парке и природных горячих источниках. Увидите тропических животных и птиц, прогуляетесь по саду с экзотическими растениями и искупаетесь в бассейнах с вулканической водой. А перед этим — пройдёте по прохладной реке к водопаду среди джунглей. Программа подойдёт абсолютно всем!

Описание экскурсии

Сафари-парк на Себу — самый большой зоологический парк Филиппин, раскинувшийся на 170 гектарах. Здесь вы прогуляетесь по дорожкам тропического сада среди цветов и редких растений. Познакомитесь с птицами и животными, свободно гуляющими рядом — как будто вы в самом сердце джунглей.

Природный парк Esoy Hot Springs — парк, где природа устроила спа. Вместе с местным гидом вы пройдёте по речному руслу сквозь тропический лес к небольшому водопаду, а после — расслабитесь в горячих источниках с водой вулканического происхождения.

Примерный тайминг экскурсии (время в пути зависит от трафика на дорогах):

7:00 — выезд из отеля

8:30–9:00 — прибытие в сафари-парк

9:00–12:30 — экскурсия по парку

12:30–13:00 — обед, выезд на горячие источники

14:00–16:30 — парк Esoy Hot Springs

16:30 — выезд в отель

19:00 — прибытие

Организационные детали