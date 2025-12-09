Вы побываете в двух ярких местах на севере Себу — сафари-парке и природных горячих источниках.
Увидите тропических животных и птиц, прогуляетесь по саду с экзотическими растениями и искупаетесь в бассейнах с вулканической водой. А перед этим — пройдёте по прохладной реке к водопаду среди джунглей. Программа подойдёт абсолютно всем!
Описание экскурсии
Сафари-парк на Себу — самый большой зоологический парк Филиппин, раскинувшийся на 170 гектарах. Здесь вы прогуляетесь по дорожкам тропического сада среди цветов и редких растений. Познакомитесь с птицами и животными, свободно гуляющими рядом — как будто вы в самом сердце джунглей.
Природный парк Esoy Hot Springs — парк, где природа устроила спа. Вместе с местным гидом вы пройдёте по речному руслу сквозь тропический лес к небольшому водопаду, а после — расслабитесь в горячих источниках с водой вулканического происхождения.
Примерный тайминг экскурсии (время в пути зависит от трафика на дорогах):
- 7:00 — выезд из отеля
- 8:30–9:00 — прибытие в сафари-парк
- 9:00–12:30 — экскурсия по парку
- 12:30–13:00 — обед, выезд на горячие источники
- 14:00–16:30 — парк Esoy Hot Springs
- 16:30 — выезд в отель
- 19:00 — прибытие
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобилях Nissan Almera, Suzuki APV или Toyota Hice (в зависимости от количества человек)
- По парку передвижение частично на вагончике, частично — пешком
- Программа подойдёт абсолютно всем — и детям, и взрослым, и путешественникам в возрасте
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваша команда гидов в Себу
Провели экскурсии для 21 туриста
Живу на острове Себу более 10 лет и за это время хорошо узнала и полюбила Филиппины. В непринужденной дружеской обстановке наших экскурсий мы покажем вам именно настоящие Филиппины и вам обязательно захочется вернуться в эту замечательную страну! С нами работают профессиональные русскоязычные гиды и проверенные водители.
