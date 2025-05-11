Дарья проводит ещё 1 экскурсию

Погрузитесь в мир Бохола: реки, леса и холмы. Узнайте о легендах и жизни местных племён, наслаждаясь природой и культурой
На острове Бохол открывается удивительный мир природы и культуры. Путешествие начинается в Тагбиларане, где минивэн доставит к живописной реке. Здесь вас ждёт плавучий ресторан с традиционной кухней. Встреча с племенем читать дальшеуменьшить
Ати позволит узнать об их традициях. Шоколадные холмы удивят своей загадочностью, а в саду бабочек вы узнаете о редких видах. В заповеднике Сикатуна встретите долгопятов, а в лесу Махагони увидите красные деревья. Путешествие завершится на бамбуковом мосту и у памятника Кровному договору
Путешествие начнётся в городе Тагбиларан, откуда мы отправимся вглубь острова на комфортабельном минивене. Вы увидите безграничные рисовые поля, узнаете об истории и легендах острова. Первая остановка — живописная река, утопающая в зелени, где вас ждёт прогулка на плавучем ресторане со шведским столом, где вы сможете попробовать блюда традиционной филиппинской кухни. А после вы увидите реконструкцию жизни и традиций коренного племени Ати, которое и сейчас живёт в филиппинских лесах: вы узнаете, как выглядел Бохол в очень далекие времена, сможете сыграть на барабанах, пострелять из лука и сделать много фотографий танцующих детишек.
Загадочные холмы
По дороге я расскажу вам об интересных фактах, традициях и современном укладе жизни на Филиппинах. Ближе к центру острова вас ждёт следующая остановка — Шоколадные холмы — природное чудо, включённое в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Тайна появления этих холмов покрыта мраком: учёные до сих пор не могут точно сказать, когда и как они были созданы. Вы услышите легенды филиппинцев об их появлении и узнаете о впечатлениях людей, считающих себя ясновидящими, об этом месте.
Знакомство с фауной
Вы отправитесь на прогулку по тропическому саду бабочек, где узнаете, как получаются странные двухполые бабочки, и почему их называют Леди Гага. А еще вас ждёт остановка в заповеднике Сикатуна, где вы познакомитесь с героями забавных видео в интернете — очаровательными долгопятами. Почему у них такие большие глаза и длинный хвост? Чем питаются в ночи эти крошки ростом в 12 сантиметров? Всё это вы узнаете во время общения с этими животными.
Красный лес и бамбуковый мост
Еще одна удивительная остановка прямо по дороге — это лес красных деревьев Махагони. Вы увидите сруб одного из деревьев и сможете сделать фотографии, не отходя от красивой трассы, проходящей по этому рукотворному лесу. Кроме того, вы пройдётесь по подвесному мосту из бамбука над изумрудной рекой. Еще одно необычное впечатление — знакомство с Кокосовым Королём, мужчиной-звездой Филипинн, который обладает уникальным талантом: никто кроме него на свете не может разгрызть кокосовые орехи зубами. Треск и хруст будет стоять в ушах еще долго. После остановки около памятника Кровному договору и у церкви Баклайон, мы вернёмся на пирс.
Организационные детали
Тур может начинаться из города Себу (с острова Мактан) или с курортного острова Панглао (через мост от острова Бохол). Тур с острова Себу начинается в 6:20 утра.
Возвращение в отель в 21:00
Все транспортные расходы и обед на плавучем ресторане (шведский стол) включены в стоимость экскурсии
По желанию, можно заехать прокатиться на троллее на высоте 200 метров между двумя горами (стоимость 400 песо/чел)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Себу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 39 туристов
Добрый день! Или Мабухай по-филиппински. C 2012 года я живу на Филиппинах и аккредитована Департаментом по туризму Филиппин. Влюблена в эту страну и знаю все тонкости путешествий по 7107 островам.
Активный читать дальшеуменьшить
и интересный отдых - это моя профессия. Организовываю туры для дайверов, парашютистов, фитнесс и йога туры, походы в пещеры и серфинг. За любую активность руками и ногами за!
Жду Вас в гости!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Валерия
Экскурсия была максимально интересной и познавательной. Описание карточки экскурсии соответствует действительности. На острове Бохол мы хотели посетить дополнительно ещё одно место и нам организовали программу так, что мы смогли это читать дальшеуменьшить
сделать. За нами заехали в отель на комфортабельном авто, по Бохолю мы также передвигались на комфортном авто. От куда нас забрали, туда же и привезли. Гид Андрей - это вежливый, позитивный, энергичный человек, знающий свое дело, всегда готов чем либо помочь. Спасибо команде за отлично проведённое время!
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Самат
Александр молодец, экскурсия была очень насыщеная и интересная
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Юлия
Отличная экскурсия! У меня была индивидуальная и я очень довольна, все организовано и мне не пришлось ничего делать, кроме как наслаждаться.
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А
Артём
Замечательная экскурсия как по логистике, так и по содержанию. Ни единого нарекания, всё максимально комфортно! Рекомендую