Дарья проводит ещё 1 экскурсию

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Экзотика острова Бохол

Отправиться в гости к удивительной природе, людям и животным

Дарья
Дарья – Гид из Себу
Вас ждёт путешествие по уникальным местам, созданным природой и человеком.

Вы познакомитесь с прекрасной флорой и фауной, узнаете о легендах острова и тайнах местного племени, увидите живописные поля, холмы, реки и тропические леса.

Эта экскурсия ⛳ создана для вас, если вы хотите погрузиться в настоящую природу, культуру и атмосферу красивейшего из филиппинских островов.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • От $370 за экскурсию

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Экзотика острова Бохол
Экзотика острова Бохол

Что вас ожидает

Вперёд по реке!
Путешествие начнётся в городе Тагбиларан, откуда мы отправимся вглубь острова на комфортабельном минивене. Вы увидите безграничные рисовые поля, узнаете об истории 📖 и легендах острова. Первая остановка — живописная река, утопающая в зелени, где вас ждёт прогулка 👣 на плавучем ресторане со шведским столом, где вы сможете попробовать блюда традиционной филиппинской кухни 🥧. А после вы увидите реконструкцию жизни и традиций коренного племени Ати, которое и сейчас живёт в филиппинских лесах: вы узнаете, как выглядел Бохол в очень далекие времена, сможете сыграть на барабанах, пострелять из лука и сделать много фотографий танцующих детишек.

Загадочные холмы
По дороге я расскажу вам об интересных фактах, традициях и современном укладе жизни на Филиппинах. Ближе к центру острова вас ждёт следующая остановка — Шоколадные холмы — природное чудо, включённое в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Тайна появления этих холмов покрыта мраком: учёные до сих пор не могут точно сказать, когда и как они были созданы. Вы услышите легенды филиппинцев об их появлении и узнаете о впечатлениях людей, считающих себя ясновидящими, об этом месте.

Знакомство с фауной
Вы отправитесь на прогулку по тропическому саду бабочек, где узнаете, как получаются странные двухполые бабочки, и почему их называют Леди Гага. А еще вас ждёт остановка в заповеднике Сикатуна, где вы познакомитесь с героями забавных видео в интернете — очаровательными долгопятами. Почему у них такие большие глаза и длинный хвост? Чем питаются в ночи эти крошки ростом в 12 сантиметров? Всё это вы узнаете во время общения с этими животными.

Красный лес 🌳 и бамбуковый мост
Еще одна удивительная остановка прямо по дороге — это лес красных деревьев Махагони. Вы увидите сруб одного из деревьев и сможете сделать фотографии 📸, не отходя от красивой трассы, проходящей по этому рукотворному лесу 🌲. Кроме того, вы пройдётесь по подвесному мосту из бамбука над изумрудной рекой. Еще одно необычное впечатление — знакомство с Кокосовым Королём, мужчиной-звездой Филипинн, который обладает уникальным талантом: никто кроме него на свете не может разгрызть кокосовые орехи зубами. Треск и хруст будет стоять в ушах еще долго. После остановки около памятника Кровному договору и у церкви Баклайон, мы вернёмся на пирс.

Организационные детали

  • Тур может начинаться из города Себу (с острова Мактан) или с курортного острова Панглао (через мост от острова Бохол). Тур с острова Себу начинается в 6:20 утра.
  • Возвращение в отель 🏨 в 21:00
  • Все транспортные расходы и обед на плавучем ресторане (шведский стол) включены в стоимость экскурсии
  • По желанию, можно заехать прокатиться на троллее на высоте 200 метров между двумя горами (стоимость 400 песо/чел)
Экзотика острова Бохол
Экзотика острова Бохол
Экзотика острова Бохол
Экзотика острова Бохол
Экзотика острова Бохол
Экзотика острова Бохол
Экзотика острова Бохол
Экзотика острова Бохол

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дарья
Дарья
Добрый день! Или Мабухай по-филиппински. C 2012 года я живу на Филиппинах и аккредитована Департаментом по туризму Филиппин. Влюблена в эту страну и знаю все тонкости путешествий по 7107 островам. Активный и интересный отдых - это моя профессия. Организовываю туры для дайверов, парашютистов, фитнесс и йога туры, походы в пещеры и серфинг. За любую активность руками и ногами за! Жду Вас в гости!
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