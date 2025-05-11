Дарья проводит ещё 1 экскурсию

Ати позволит узнать об их традициях. Шоколадные холмы удивят своей загадочностью, а в саду бабочек вы узнаете о редких видах. В заповеднике Сикатуна встретите долгопятов, а в лесу Махагони увидите красные деревья. Путешествие завершится на бамбуковом мосту и у памятника Кровному договору

Описание экскурсии

Вперёд по реке!

Путешествие начнётся в городе Тагбиларан, откуда мы отправимся вглубь острова на комфортабельном минивене. Вы увидите безграничные рисовые поля, узнаете об истории и легендах острова. Первая остановка — живописная река, утопающая в зелени, где вас ждёт прогулка на плавучем ресторане со шведским столом, где вы сможете попробовать блюда традиционной филиппинской кухни. А после вы увидите реконструкцию жизни и традиций коренного племени Ати, которое и сейчас живёт в филиппинских лесах: вы узнаете, как выглядел Бохол в очень далекие времена, сможете сыграть на барабанах, пострелять из лука и сделать много фотографий танцующих детишек.

Загадочные холмы

По дороге я расскажу вам об интересных фактах, традициях и современном укладе жизни на Филиппинах. Ближе к центру острова вас ждёт следующая остановка — Шоколадные холмы — природное чудо, включённое в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Тайна появления этих холмов покрыта мраком: учёные до сих пор не могут точно сказать, когда и как они были созданы. Вы услышите легенды филиппинцев об их появлении и узнаете о впечатлениях людей, считающих себя ясновидящими, об этом месте.

Знакомство с фауной

Вы отправитесь на прогулку по тропическому саду бабочек, где узнаете, как получаются странные двухполые бабочки, и почему их называют Леди Гага. А еще вас ждёт остановка в заповеднике Сикатуна, где вы познакомитесь с героями забавных видео в интернете — очаровательными долгопятами. Почему у них такие большие глаза и длинный хвост? Чем питаются в ночи эти крошки ростом в 12 сантиметров? Всё это вы узнаете во время общения с этими животными.

Красный лес и бамбуковый мост

Еще одна удивительная остановка прямо по дороге — это лес красных деревьев Махагони. Вы увидите сруб одного из деревьев и сможете сделать фотографии, не отходя от красивой трассы, проходящей по этому рукотворному лесу. Кроме того, вы пройдётесь по подвесному мосту из бамбука над изумрудной рекой. Еще одно необычное впечатление — знакомство с Кокосовым Королём, мужчиной-звездой Филипинн, который обладает уникальным талантом: никто кроме него на свете не может разгрызть кокосовые орехи зубами. Треск и хруст будет стоять в ушах еще долго. После остановки около памятника Кровному договору и у церкви Баклайон, мы вернёмся на пирс.

Организационные детали